בשיניים: ריאל מדריד מנצחת 0:1 את ויאריאל ( באדיבות ONE )

ריאל מדריד חזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון חשוב, ורגע ביזארי במיוחד. הבלאנקוס פגשו אמש (שבת) את ויאריאל בברנבאו, וניצחו 0:1 משער של יאן דיומנדה, שכבש את שער הבכורה שלו במדי הקבוצה. אך את הרגע של הערב, סיפק ויניסיוס ג'וניור.

הכוכב הברזילאי פתח את הערב בספסל של מוריניו, עקב פתיחת העונה החלשה שלו. בדקה ה-52, הוא נכנס מהספסל במקום טרנט אלכסנדר ארנולד והשפיע על המשחק לטובה - הוביל התקפות, פתח את המשחק ואיים על השער. בדקה ה-72 הוא גם כבש לאחר מתפרצת מצוינת. ויניסיוס, מטבע הדברים, חגג בשיגעון מוחלט ואפילו המאמן ז'וז'ה מוריניו רץ לעברו וחגג עמו.

ויניסיוס זועם על השופט ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

אך בבדיקת ה-VAR נראה ויניסיוס מושך בשערו של שחקן היריבה, מה שהוביל לפסילת השער - ולכרטיס אדום ישיר שנשלף לעבר ויניסיוס. הברזילאי איבד את עשתונותיו באותו הרגע, ובספרד, התקשו להתעלם מהרגע הדרמטי.

במארקה פורסם טור שלם שעסק במקרה תחת הכותרת: "אולי ויניסיוס לא מכיר את החוקים - משיכת שיער היא עבירה שמחייבת כרטיס אדום. מכאן אפשר להתווכח על השיפוט הגרוע של דיאס דה מריה, אבל המהלך הזה, שעליו כולם ידברו, אינו נתון לוויכוח. הבעיה כאן היא שייתכן כי ויניסיוס, לנוכח תגובתו, כלל לא הכיר את התקנה".

ויניסיוס עצמו לא נשאר חייב וכתב ברשתות לאחר הניצחון של הבלאנקוס: "החגיגה נמשכת. סליחה בפני הקבוצה שלי והאוהדים (על כך שהותיר את חבריו בעשרה שחקנים). ויניסיוס הוא זה שתמיד מקבל כרטיסים צהובים ואדומים, איזו בושה".

בכל מקרה, שחקן הכנף הברזילאי אמור להיעדר בשל ההרחקה מהקלאסיקו שישוחק בעוד שני מחזורים, ב-25 באוקטובר, בקאמפ נואו על פי חוקי הליגה הספרדית אדום ישיר גורר הרחקה של לפחות שני משחקים. עוד לפני החזית מול ברצלונה, תארח ריאל מדריד את סביליה.