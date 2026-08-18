בחודש שעבר תיאר למור את תוכנית Fifa Forward Enterprise (FFE) השנויה במחלוקת כ"פרויקט של אדם אחד", וטען כי "הגיע הזמן שמנהיגי הכדורגל הפוליטיים ישאלו את עצמם את השאלות הנכונות ויקבלו את ההחלטות הנכונות". הוא הוסיף כי הנהלת פיפ"א עצמה "הוטעתה" בנוגע לפרויקט.

בחודש שעבר תיאר למור את תוכנית Fifa Forward Enterprise (FFE) השנויה במחלוקת כ"פרויקט של אדם אחד", וטען כי "הגיע הזמן שמנהיגי הכדורגל הפוליטיים ישאלו את עצמם את השאלות הנכונות ויקבלו את ההחלטות הנכונות". הוא הוסיף כי הנהלת פיפ"א עצמה "הוטעתה" בנוגע לפרויקט.

בחודש שעבר תיאר למור את תוכנית Fifa Forward Enterprise (FFE) השנויה במחלוקת כ"פרויקט של אדם אחד", וטען כי "הגיע הזמן שמנהיגי הכדורגל הפוליטיים ישאלו את עצמם את השאלות הנכונות ויקבלו את ההחלטות הנכונות". הוא הוסיף כי הנהלת פיפ"א עצמה "הוטעתה" בנוגע לפרויקט.