סמנכ"ל התפעול של פיפ"א קווין למור פוטר אמש (שני) מתפקידו, פחות משלושה שבועות לאחר שמתח ביקורת חריפה על נשיא הארגון, ג'אני אינפנטינו, בעקבות היוזמה למכירת אחוזים מהמונדיאל למשקיעים פרטיים - כך לפי דיווח ב-BBC. כידוע, העסקה שעוררה סערה, נגנזה בעקבות גל ביקורת חריף.
בפיפ"א אישרו את הפיטורים של למור, ועל פי הדיווח עובדי הארגון עודכנו על המהלך במייל ששלח אמש מזכ"ל הארגון, מתיאס גרפסטורם.
בחודש שעבר תיאר למור את תוכנית Fifa Forward Enterprise (FFE) השנויה במחלוקת כ"פרויקט של אדם אחד", וטען כי "הגיע הזמן שמנהיגי הכדורגל הפוליטיים ישאלו את עצמם את השאלות הנכונות ויקבלו את ההחלטות הנכונות". הוא הוסיף כי הנהלת פיפ"א עצמה "הוטעתה" בנוגע לפרויקט.
"המשימה שלנו - המשימה של מאות עובדי פיפ"א מסורים – היא לשרת את הכדורגל", אמר. "נשיא צריך לחבר בין אנשים, לאחד אותם ולהעניק להם השראה. כיום, אנחנו חווים את ההפך". למור הודה כי מוטלת עליו חובת נאמנות למעסיק שלו, אך גם ל"ערכים מסוימים" ולתמיכה בעמיתיו. "אם המשמעות היא שאאבד את עבודתי, אז שיהיה. אני אבין ואכבד את ההחלטה הזו. לפחות אישן טוב בלילה", אמר.
למור הצטרף לפיפ"א בנובמבר 2024, לאחר ששימש כסגן המזכ"ל של אופ"א, והיה שני דרגים מתחת לאינפנטינו. מוקדם יותר החודש קיבל אינפנטינו את תמיכת הבכירים בארגון בפגישה במרוקו, אך למור לא הוזמן אליה. במכתב לחברי מועצת פיפ"א כתב גרפסטורם כי ההחלטה להיפרד מלמור התקבלה "לאחר בחינה מדוקדקת ומתוך כבוד רב לקווין, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית", והודה לו על עבודתו ומחויבותו לארגון.