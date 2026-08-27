שלושער אדיר לאמבאפה בניצחון על סוסיאדד ( צפו בתקציר )





קיליאן אמבפה סיפק אתמול (רביעי) הצגה גדולה בסנטיאגו ברנבאו, כשכבש שלושער והוביל את ריאל מדריד לניצחון 1:4 על ריאל סוסיאדד במסגרת המחזור השני של הליגה הספרדית. החלוץ הצרפתי, שלא מצא את הרשת במחזור הפתיחה, התפוצץ במשחק הביתי הראשון של העונה ושמר את הבלאנקוס מושלמים.

אמבפה העלה את ריאל מדריד ליתרון עוד לפני ההפסקה, אך לוקה סוצ'יץ' השווה וקבע 1:1 בירידה לחדרי ההלבשה. במחצית השנייה הצרפתי השלים צמד מהיר, לפני שוויניסיוס ג'וניור הוסיף את הרביעי וסגר עניין. ג'וד בלינגהאם בלט אף הוא עם שני בישולים, וריאל מדריד עם שני ניצחונות בשני מחזורים.

גלריה ריאל מושלמת. אמבאפה ( צילום: REUTERS/Juan Barbosa )

בסיום המשחק החמיא מוריניו לאמבפה והדגיש את השאפתנות של הכוכב הצרפתי. "הבחור הזה מדהים", אמר המאמן. "אני שמח שהוא עשה היסטוריה במונדיאל, כי היו 25 אלופי עולם, אבל רק אחד נשאר לנצח בהיסטוריה של הכדורגל - השחקן עם הכי הרבה שערים בגביע העולמי. הוא נראה רעב לעשות היסטוריה בריאל מדריד".

אמבפה אמנם לא כבש בניצחון 1:2 על אספניול במחזור הראשון, אך היה מעורב בשער הניצחון המאוחר. כעת, במשחק הביתי הראשון של העונה, הוא כבר סיפק הצהרת כוונות משמעותית לקראת המשך העונה.

יכול להיות מרוצה. מוריניו ( צילום: Denis Doyle/Getty Images )

מוריניו אף נשאל האם אמבפה מסוגל להגיע למספרים יוצאי דופן בליגה הספרדית, כפי שעשו בעבר כריסטיאנו רונאלדו ולאו מסי. הפורטוגלי נמנע מלהציב יעד מדויק לחלוץ, אך הבהיר שהוא מעדיף לראות אותו מסיים את העונה עם כמות שערים גבוהה לצד תארים.

"אם זה 60, 40 או 50? אני לא יכול לומר", אמר מוריניו. "אני מעדיף 40 שערים עם תארים, או 40 שערים עם הרבה עבודה".

המאמן גם החמיא למחויבות של אמבפה לקבוצה. "אני מאוד מרוצה ממנו. מבחינה טכנית כמובן שאין מה לומר, אבל בתוך הקבוצה הוא לוקח אחריות. הוא חזר מהחופשה שלו יומיים מוקדם יותר", סיפר. "היום השארתי אותו על המגרש 90 דקות. חשבתי שהוא אולי יכבוש ארבעה שערים".

אמבאפה כבש עשרה שערים מול סוסיאדד, הנתון השני הכי גבוה שלו מול קבוצה ספרדית (ראשונה ברצלונה עם 12 שערים). "הוא הסיר את כל הספקות", חגגו במארקה. "היו לו מצבים נהדרים, הוא תמיד שם כשריאל צריכה אותו".

אמבאפה לוקח את כדור המשחק בסיום ( צילום: REUTERS/Juan Barbosa )

הניצחון לא עבר ללא רגעי מתח. במחצית הראשונה, כשהתוצאה הייתה עדיין 1:1, נשמעו שריקות בוז מכיוון הקהל בברנבאו, אך מוריניו לא התרגש. "אנחנו מכירים את הברנבאו, השחקנים מכירים אותו ואני מכיר אותו", אמר. "למרבה המזל הם כאלה, כי זו תוצאה של ההיסטוריה. לריאל מדריד תמיד יש קבוצות ושחקנים גדולים, והאוהדים רוצים יותר".

בסופו של דבר, המאמן היה מרוצה מהתוצאה ומהיכולת שהציגה קבוצתו במחצית השנייה. "האוהדים משלמים כדי לחוות רגשות, אושר ותסכול. בסופו של דבר השגנו את מה שרצינו - שלוש נקודות - והאוהדים חזרו הביתה עם טעימה ממה שאנחנו יכולים לעשות. לכבוש שלושה, ארבעה או חמישה שערים במשחק - אנחנו נעשה את זה הרבה".

מנגד, ריאל סוסיאדד נותרה עם שני הפסדים בשני מחזורי הפתיחה, אך המאמן פלגרינו מטראצו מצא גם נקודות חיוביות. "הראינו שבברנבאו, במשך 45 עד 60 הדקות הראשונות, אנחנו מסוגלים להתמודד מול קבוצה ברמה עולמית", אמר. "השחקנים צוברים ניסיון, ויש שחקנים חדשים בקבוצה. לכן יש הרבה דברים חיוביים שאנחנו לוקחים מהמשחק".