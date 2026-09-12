הפתיחה המסויטת של טוטנהאם לעונת הפרמייר-ליג נמשכה הערב (שבת), כשהתרנגולים סיימו ב-0:0 ביתי ומאכזב מול אברטון. הקבוצה של רוברטו דה זרבי עדיין לא ניצחה בארבעת מחזורי הפתיחה – וחמור מכך, טרם כבשה העונה במסגרת הליגה.

טוטנהאם פתחה את המשחק בצורה טובה יותר, שלטה בכדור וניסתה להפעיל לחץ על שערו של ג'ורדן פיקפורד, אך שוב התקשתה לייצר מצבים מסוכנים. המסירות האחרונות לא היו מדויקות, שחקני ההתקפה נראו חסרי ביטחון, וגם הכנסתם של ג'יימס מדיסון ושחקנים התקפיים נוספים לא הצליחה לשנות את התמונה.

מארמוש נגד אברטון ( צילום: Glyn KIRK / AFP )

אברטון נכנסה בהדרגה למשחק והייתה מסוכנת יותר במחצית השנייה. טיירנו בארי כמעט כבש בנגיחה מקרוב, בעוד אנטונין קינסקי מנע מהאורחת לנצל טעות בהגנת טוטנהאם. בצד השני, ברנן ג'ונסון, מתאוס פרננדש ואנדי רוברטסון לא ניצלו את ההזדמנויות המעטות שאליהן הגיעו, והקהל המקומי הביע את תסכולו עם שריקת הסיום.

אחרי ארבעה מחזורים עומד המאזן של התרנגולים על שתי נקודות בלבד ואפס שערי זכות. טוטנהאם פתחה את העונה עם הפסדים 3:0 לברנטפורד ו-2:0 לניוקאסל, ולאחר מכן סיימה בשתי תוצאות 0:0 רצופות מול נוטינגהאם פורסט ואברטון. זו הפעם הראשונה בתולדות המועדון שבה הוא אינו כובש בארבעת משחקי הליגה הראשונים של העונה, והלחץ על דה זרבי הולך וגובר.