מכה קשה לפריז סן ז'רמן: המועדון הצרפתי הודיע היום (רביעי) כי חביצ'ה קברצחליה סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברכו הימנית, פציעה שבגינה יעבור ניתוח בימים הקרובים. שחקן הכנף הגאורגי נפצע במהלך הניצחון 2:4 על ברצלונה אמש, במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות, וצפוי להיעדר לתקופה ממושכת, כאשר ישנה אפשרות סבירה שלא יחזור עוד לשחק העונה.
קברצחליה, 25, פתח בהרכב של אלופת אירופה, אך נאלץ לנטוש את כר הדשא בדקה ה-59 לאחר שנחת בצורה לא טובה במהלך מאבק עם מגן ברצלונה, צ'אבי אספארט. הכוכב הגאורגי נפל לדשא כשהוא סובל מכאבים עזים, קיבל טיפול מהצוות הרפואי של פ.ס.ז' ולבסוף ירד מהמגרש בסיוע אנשי הצוות. אספארט הצעיר ודסירה דואה, חברו לקבוצה, ניסו לנחם אותו בדרכו החוצה.
הפציעה של קברצחליה מצטרפת לשתי מכות נוספות שספגה פ.ס.ז' במהלך המשחק. הקפטן מרקיניוס נפצע בירכו הימנית זמן קצר לאחר מכן והוחלף, בעוד עוסמאן דמבלה, זוכה כדור הזהב, סבל מפגיעה בירכו השמאלית והוחלף כבר בדקה ה-20. במועדון אישרו כי שני השחקנים צפויים להיעדר למשך כמה שבועות.
קברצחליה הפך בשנים האחרונות לאחד משחקני ההתקפה המסוכנים בכדורגל האירופי. הוא הצטרף לפריז סן ז'רמן מנאפולי בינואר 2025, ומאז רשם 29 שערים ו-20 בישולים ב-91 הופעות במדי הקבוצה. הוא היה שחקן מרכזי בזכיותיה הרצופות של פ.ס.ז' בליגת האלופות, ובשתי העונות האחרונות כבש 11 שערים ובישל תשעה נוספים במפעל. כעת הוא גם אחד המועמדים לכדור הזהב לשנת 2026.