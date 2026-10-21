מכה קשה לפריז סן ז'רמן: המועדון הצרפתי הודיע היום (רביעי) כי חביצ'ה קברצחליה סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברכו הימנית, פציעה שבגינה יעבור ניתוח בימים הקרובים. שחקן הכנף הגאורגי נפצע במהלך הניצחון 2:4 על ברצלונה אמש, במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות, וצפוי להיעדר לתקופה ממושכת, כאשר ישנה אפשרות סבירה שלא יחזור עוד לשחק העונה.

מכה קשה לפריז סן ז'רמן: המועדון הצרפתי הודיע היום (רביעי) כי חביצ'ה קברצחליה סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברכו הימנית, פציעה שבגינה יעבור ניתוח בימים הקרובים. שחקן הכנף הגאורגי נפצע במהלך הניצחון 2:4 על ברצלונה אמש, במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות, וצפוי להיעדר לתקופה ממושכת, כאשר ישנה אפשרות סבירה שלא יחזור עוד לשחק העונה.

מכה קשה לפריז סן ז'רמן: המועדון הצרפתי הודיע היום (רביעי) כי חביצ'ה קברצחליה סובל מקרע ברצועה הצולבת הקדמית בברכו הימנית, פציעה שבגינה יעבור ניתוח בימים הקרובים. שחקן הכנף הגאורגי נפצע במהלך הניצחון 2:4 על ברצלונה אמש, במסגרת המחזור השלישי של שלב הליגה בליגת האלופות, וצפוי להיעדר לתקופה ממושכת, כאשר ישנה אפשרות סבירה שלא יחזור עוד לשחק העונה.