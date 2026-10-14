סערה חדשה סביב נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו. לפי תחקיר שפורסם היום (רביעי) ב"ניו יורק פוסט", אינפנטינו התערב באופן אישי בהחלטה לבטל את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארה"ב, פולארין באלוגון, במהלך מונדיאל 2026, בעקבות שיחת טלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. על פי הדיווח, ההתערבות נעשתה בניגוד לתקנון המשמעת של פיפ"א, וכעת בארגון פועלים לשנות את הכללים כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.
ארבעה מקורות המעורים בפרטים סיפרו לעיתון כי בשיחה שהתקיימה ב-1 ביולי הבטיח אינפנטינו לטראמפ שיטפל בעניינו של באלוגון, שהורחק במשחק של ארה"ב מול בוסניה והרצגובינה בשלב 32 האחרונות. בעקבות הכרטיס האדום, החלוץ היה אמור להחמיץ את שמינית הגמר נגד בלגיה, אך ועדת המשמעת של פיפ"א קיבלה החלטה חריגה להשהות את עונש ההרחקה ולאפשר לו לשחק.
"הוא אמר לנשיא טראמפ שהוא ידאג לזה. שיחת טלפון אחת והעניין סודר", סיפר אחד המקורות. אינפנטינו, מצידו, הכחיש בעבר כי התערב בהחלטת ועדת המשמעת, וטען כי מדובר בגוף עצמאי. באלוגון אכן שותף במשחק מול בלגיה, אך ארה"ב הובסה 4:1 והודחה מהמונדיאל.
לפי המסמכים שהגיעו לידי העיתון, הנהלת פיפ"א העבירה ביום שלישי בלילה טיוטה לשינוי תקנון המשמעת, לקראת ישיבה מכרעת שתתקיים מחר בשווייץ. השינוי המוצע אוסר על ועדות משפטיות של הארגון לבטל השעיה אוטומטית ממשחק אחד בעקבות כרטיס אדום.
בפיפ"א הסבירו כי מטרת התיקון היא להבטיח יציבות ולשמור על טוהר התחרויות, אלא שבקרב בכירים בהתאחדויות האירופיות רואים במהלך ניסיון בדיעבד להצדיק את הטיפול בפרשת באלוגון.
המסמכים שנחשפו כוללים גם הנחיות של פיפ"א מהשנים 2002, 2003 ו-2005, שלפיהן אין אפשרות לבטל השעיה אוטומטית בעקבות כרטיס אדום, למעט מקרה שבו השופט הרחיק בטעות את השחקן הלא נכון.
"מעולם לא היה ספק או חוסר בהירות באשר לאופן שבו יש לרצות את ההשעיה האוטומטית בעקבות כרטיס אדום", נכתב במסמך פנימי שהופץ לקראת הישיבה. "זו הדרך של פיפ"א לתקן את אופן הטיפול במקרה באלוגון במהלך המונדיאל".
אחד הגורמים המעורים בפרשה מתח ביקורת חריפה על נשיא פיפ"א: "כל נשיא או ראש ממשלה שמארח מונדיאל היה רוצה לבקש טובה במצב כזה. אבל האחריות לשחיתות היא של אינפנטינו בלבד, משום שהוא היה צריך לומר לטראמפ: 'אנחנו לא יכולים לשנות את החוקים, אדוני הנשיא'".
הפרשה כבר עוררה מחאה חריפה באירופה. נשיאת ההתאחדות הנורבגית, ליזה קלאבנס, הגישה בשבוע שעבר תלונה לוועדת האתיקה של פיפ"א נגד אינפנטינו, בטענה שהפר את כללי הניטרליות הפוליטית. התלונה מתייחסת הן לטיפול בפרשת באלוגון והן להחלטתו של אינפנטינו להעניק לטראמפ פרס שלום מטעם פיפ"א.
החשיפה מגיעה על רקע מתיחות גוברת בין אינפנטינו לבין ראשי הכדורגל האירופי, בעקבות תוכנית שנויה במחלוקת להעברת זכויות מסחריות של פיפ"א לגורמים פרטיים בעסקה המוערכת בכ-20 מיליארד דולר, שבה נקשרו שמותיהם של ג'ארד קושנר, חתנו של טראמפ, ושל חברת ההשקעות Thrive Capital, שבבעלות אחיו ג'ושוע קושנר.
באופ"א אף איימו להחרים תחרויות של פיפ"א בעקבות המהלך, ובארגון העולמי גוברת הביקורת על התנהלותו של אינפנטינו לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו במרץ הקרוב.
ב"ניו יורק פוסט" ציינו כי פנו לפיפ"א לקבלת תגובה על החשיפה. נכון למועד פרסום התחקיר, לא נמסרה תגובה.