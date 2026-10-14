סערה חדשה סביב נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו. לפי תחקיר שפורסם היום (רביעי) ב"ניו יורק פוסט", אינפנטינו התערב באופן אישי בהחלטה לבטל את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארה"ב, פולארין באלוגון, במהלך מונדיאל 2026, בעקבות שיחת טלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. על פי הדיווח, ההתערבות נעשתה בניגוד לתקנון המשמעת של פיפ"א, וכעת בארגון פועלים לשנות את הכללים כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

סערה חדשה סביב נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו. לפי תחקיר שפורסם היום (רביעי) ב"ניו יורק פוסט", אינפנטינו התערב באופן אישי בהחלטה לבטל את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארה"ב, פולארין באלוגון, במהלך מונדיאל 2026, בעקבות שיחת טלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. על פי הדיווח, ההתערבות נעשתה בניגוד לתקנון המשמעת של פיפ"א, וכעת בארגון פועלים לשנות את הכללים כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

סערה חדשה סביב נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו. לפי תחקיר שפורסם היום (רביעי) ב"ניו יורק פוסט", אינפנטינו התערב באופן אישי בהחלטה לבטל את הכרטיס האדום של חלוץ נבחרת ארה"ב, פולארין באלוגון, במהלך מונדיאל 2026, בעקבות שיחת טלפון עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. על פי הדיווח, ההתערבות נעשתה בניגוד לתקנון המשמעת של פיפ"א, וכעת בארגון פועלים לשנות את הכללים כדי למנוע מקרים דומים בעתיד.

ארבעה מקורות המעורים בפרטים סיפרו לעיתון כי בשיחה שהתקיימה ב-1 ביולי הבטיח אינפנטינו לטראמפ שיטפל בעניינו של באלוגון, שהורחק במשחק של ארה"ב מול בוסניה והרצגובינה בשלב 32 האחרונות. בעקבות הכרטיס האדום, החלוץ היה אמור להחמיץ את שמינית הגמר נגד בלגיה, אך ועדת המשמעת של פיפ"א קיבלה החלטה חריגה להשהות את עונש ההרחקה ולאפשר לו לשחק.

ארבעה מקורות המעורים בפרטים סיפרו לעיתון כי בשיחה שהתקיימה ב-1 ביולי הבטיח אינפנטינו לטראמפ שיטפל בעניינו של באלוגון, שהורחק במשחק של ארה"ב מול בוסניה והרצגובינה בשלב 32 האחרונות. בעקבות הכרטיס האדום, החלוץ היה אמור להחמיץ את שמינית הגמר נגד בלגיה, אך ועדת המשמעת של פיפ"א קיבלה החלטה חריגה להשהות את עונש ההרחקה ולאפשר לו לשחק.

ארבעה מקורות המעורים בפרטים סיפרו לעיתון כי בשיחה שהתקיימה ב-1 ביולי הבטיח אינפנטינו לטראמפ שיטפל בעניינו של באלוגון, שהורחק במשחק של ארה"ב מול בוסניה והרצגובינה בשלב 32 האחרונות. בעקבות הכרטיס האדום, החלוץ היה אמור להחמיץ את שמינית הגמר נגד בלגיה, אך ועדת המשמעת של פיפ"א קיבלה החלטה חריגה להשהות את עונש ההרחקה ולאפשר לו לשחק.

"הוא אמר לנשיא טראמפ שהוא ידאג לזה. שיחת טלפון אחת והעניין סודר", סיפר אחד המקורות. אינפנטינו, מצידו, הכחיש בעבר כי התערב בהחלטת ועדת המשמעת, וטען כי מדובר בגוף עצמאי. באלוגון אכן שותף במשחק מול בלגיה, אך ארה"ב הובסה 4:1 והודחה מהמונדיאל.

"הוא אמר לנשיא טראמפ שהוא ידאג לזה. שיחת טלפון אחת והעניין סודר", סיפר אחד המקורות. אינפנטינו, מצידו, הכחיש בעבר כי התערב בהחלטת ועדת המשמעת, וטען כי מדובר בגוף עצמאי. באלוגון אכן שותף במשחק מול בלגיה, אך ארה"ב הובסה 4:1 והודחה מהמונדיאל.

"הוא אמר לנשיא טראמפ שהוא ידאג לזה. שיחת טלפון אחת והעניין סודר", סיפר אחד המקורות. אינפנטינו, מצידו, הכחיש בעבר כי התערב בהחלטת ועדת המשמעת, וטען כי מדובר בגוף עצמאי. באלוגון אכן שותף במשחק מול בלגיה, אך ארה"ב הובסה 4:1 והודחה מהמונדיאל.

בפיפ"א הסבירו כי מטרת התיקון היא להבטיח יציבות ולשמור על טוהר התחרויות, אלא שבקרב בכירים בהתאחדויות האירופיות רואים במהלך ניסיון בדיעבד להצדיק את הטיפול בפרשת באלוגון.

בפיפ"א הסבירו כי מטרת התיקון היא להבטיח יציבות ולשמור על טוהר התחרויות, אלא שבקרב בכירים בהתאחדויות האירופיות רואים במהלך ניסיון בדיעבד להצדיק את הטיפול בפרשת באלוגון.

בפיפ"א הסבירו כי מטרת התיקון היא להבטיח יציבות ולשמור על טוהר התחרויות, אלא שבקרב בכירים בהתאחדויות האירופיות רואים במהלך ניסיון בדיעבד להצדיק את הטיפול בפרשת באלוגון.

המסמכים שנחשפו כוללים גם הנחיות של פיפ"א מהשנים 2002, 2003 ו-2005, שלפיהן אין אפשרות לבטל השעיה אוטומטית בעקבות כרטיס אדום, למעט מקרה שבו השופט הרחיק בטעות את השחקן הלא נכון.

המסמכים שנחשפו כוללים גם הנחיות של פיפ"א מהשנים 2002, 2003 ו-2005, שלפיהן אין אפשרות לבטל השעיה אוטומטית בעקבות כרטיס אדום, למעט מקרה שבו השופט הרחיק בטעות את השחקן הלא נכון.

המסמכים שנחשפו כוללים גם הנחיות של פיפ"א מהשנים 2002, 2003 ו-2005, שלפיהן אין אפשרות לבטל השעיה אוטומטית בעקבות כרטיס אדום, למעט מקרה שבו השופט הרחיק בטעות את השחקן הלא נכון.

"מעולם לא היה ספק או חוסר בהירות באשר לאופן שבו יש לרצות את ההשעיה האוטומטית בעקבות כרטיס אדום", נכתב במסמך פנימי שהופץ לקראת הישיבה. "זו הדרך של פיפ"א לתקן את אופן הטיפול במקרה באלוגון במהלך המונדיאל".

"מעולם לא היה ספק או חוסר בהירות באשר לאופן שבו יש לרצות את ההשעיה האוטומטית בעקבות כרטיס אדום", נכתב במסמך פנימי שהופץ לקראת הישיבה. "זו הדרך של פיפ"א לתקן את אופן הטיפול במקרה באלוגון במהלך המונדיאל".

"מעולם לא היה ספק או חוסר בהירות באשר לאופן שבו יש לרצות את ההשעיה האוטומטית בעקבות כרטיס אדום", נכתב במסמך פנימי שהופץ לקראת הישיבה. "זו הדרך של פיפ"א לתקן את אופן הטיפול במקרה באלוגון במהלך המונדיאל".