בראדלי ברקולה בדרך לחתום בליברפול עד שנת 2031, זאת לאחר שפ.ס.ז' והאדומים מצפון אנגליה הגיעו להסכמה על עסקה שעשויה להגיע ל-123 מיליון ליש"ט (כ-140 מיליון אירו). ליברפול תשלם 106 מיליון ליש"ט (כ-120 מיליון אירו) באופן מיידי ואת היתרה בהמשך כתוספות ובונוסים.

לפי סקיי ספורטס, הסיכום העקרוני הושג אמש (שישי) כאשר הדיונים בין הצדדים התמקדו במבנה העסקה. בנוסף למסמכים רשמיים שהצדדים עוד מחליפים, ברקולה עצמו אמור לנחות באנגליה בהמשך היום (שבת) בדרך לעבור בדיקות רפואיות במהלך ה-24 שעות הקרובות.

ינחת בקרוב באנגליה. ברקולה ( צילום: AP Photo/Lynne Sladky )

על פי דיווחים, סגירת העסקה התעכבה בשל הדרישה ההתחלתית של פ.ס.ז' שעמדה על 145 מיליון ליש"ט (כ-170 מיליון אירו). כעת, שחקן נבחרת צרפת בן ה-23 צפוי לחתום על חוזה לחמש שנים בקבוצה של אנדוני איראולה, שתארח היום את נוטינגהאם פורסט במסגרת המחזור השני בפרמייר-ליג.

ברקולה צפוי להפוך לרכש השני היקר בתולדות ליברפול, אחרי שיא המועדון שנקבע בקיץ שעבר עם רכישתו של אלכסנדר איסאק מניוקאסל תמורת 125 מיליון ליש"ט. בנוסף, הגעתו של ברקולה עשויה לאפשר לקודי גאקפו לעזוב את אנפילד, כאשר טוטנהאם ומנצ'סטר סיטי מעוניינות בחלוץ ההולנדי. עד סגירת החלון, ליברפול תנסה להחתים שחקן כנף נוסף, כאשר היעד המרכזי הוא איסמאילה סאר מקריסטל פאלאס, זאת לאחר שהמשא ומתן עם ברייטון בנוגע לינקובה מינטה עלה על שרטון.

ברקולה הפך במהלך הקיץ למטרה המרכזית של ליברפול בחלק הקדמי, כאשר במועדון סימנו אותו כמועמד המוביל למלא את החלל שהותיר מוחמד סלאח. הצרפתי, שגדל במחלקת הנוער של ליון, החזיק בחוזה בפ.ס.ז' עד 2028, וסירב להאריך אותו וביקש לעזוב.