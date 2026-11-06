אוסקר גלוך חווה לא מעט רגעים מורכבים מאז הגיע לאיאקס, אבל אתמול (חמישי) בדנמרק זה נראה אחרת לגמרי. הקשר הישראלי היה אחד הגורמים המרכזיים לניצחון הגדול 1:6 על מיטיולן במסגרת הקונפרנס-ליג, כשהוא מסיים את המשחק עם שער ושני בישולים
הישראלי פתח בהרכב של מיצ'ל באגף שמאל, והיה מעורב כבר בשער הראשון של איאקס. בדקה התשיעית הוא הגביה כדור קרן מדויק לרחבה, וטולו ארוקודארה התרומם ונגח פנימה. מיטיולן הצליחה להשוות בדקה ה-28 מרגליו של פריידיי אטים, והמשחק עוד נראה פתוח, אבל הרחקתו של קייל ווטיין בדקה ה-43, בעקבות כרטיס צהוב שני, שינתה את התמונה.
איאקס ניצלה את היתרון המספרי בצורה מושלמת במחצית השנייה. בדקה ה-52 ארוקודארה השלים צמד והחזיר את היתרון לאורחת, ובהמשך הגיע תורם של אוון וינדאל ודייבי קלאסן להגדיל את הפער. גלוך עצמו הצטרף לחגיגה בדקה ה-74, כשחתך פנימה מאגף שמאל, השתמש ברגל ימין החזקה שלו ושלח בעיטה שטוחה ומדויקת לפינה הרחוקה. בדקה ה-82 הוא השלים את הערב עם בישול נוסף, כשסיפק מסירה מצוינת למרקוס לאונרדו, שהשלים את התוצאה עם השער השישי.
בחשבון Ajax Life, שעוקב מקרוב אחר אייאקס, נכתב: "גלוך גמל לעצמו על ההופעה עם בעיטה נהדרת מקצה הרחבה. מבחינתם, השער היה תגמול מוצדק על העבודה שעשה לאורך המשחק, ולא הברקה מבודדת שהגיעה משום מקום".
"אוסקר ניהל את המשחק מהשטחים שבין האגף למרכז המגרש", נכתב ב-Sofascore. "הוא כבש שער, בישל שניים נוספים ויצר שני מצבי הבקעה גדולים. היקף המסירות שלו והדיוק בהן בלטו במיוחד: 100 מסירות ב-90% דיוק, כולל 84 מסירות מדויקות במחצית המגרש של היריבה. הוא סיפק שש מסירות מפתח והגביה 11 כדורים לרחבה, שישה מהם הגיעו לחבריו לקבוצה".
העיתונאי לנטין חודייק צייץ ב-X: "גלוך יצר לא מעט מצבים מסוכנים הערב וכעת הוא גם כובש בעצמו בצורה יפה".
המחמאות לא נשארו רק ברשתות החברתיות. באתר VI, אחד מכלי התקשורת המרכזיים בהולנד, העניקו לגלוך את הציון 8 - השני בגובהו בקרב שחקני איאקס. רק ארוקודארה, שכבש צמד והיה שותף מרכזי לניצחון, קיבל ציון גבוה יותר, 8.5. וינדאל, שסיפק גם הוא הופעה מצוינת, קיבל אף הוא 8.
באתר סטטיסטיקה אחר, SofaScore, הלכו רחוק הרבה יותר והעניקו לגלוך ציון מושלם של 10. גם FotMob התרשם והעניק לו 9.4, בעוד Flashscore דירג אותו עם 9.7 - הציון הגבוה ביותר בקבוצה.
לפי SofaScore, הישראלי נגע בכדור 123 פעמים, השלים 100 מסירות בדיוק של 90 אחוזים, יצר שני מצבי הבקעה גדולים וניסה 11 הרמות, שש מהן הגיעו לכתובת. בניתוח שפורסם ב"יאהו ספורטס" לאחר המשחק, תחת הכותרת "חמש מסקנות מהניצחון 1:6 של אייאקס", נכתב כי גלוך סיפק "הופעה מצוינת, בעיקר בגלל התיפקוד שלו לאורך כל המשחק".