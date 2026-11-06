אוסקר גלוך חווה לא מעט רגעים מורכבים מאז הגיע לאיאקס, אבל אתמול (חמישי) בדנמרק זה נראה אחרת לגמרי. הקשר הישראלי היה אחד הגורמים המרכזיים לניצחון הגדול 1:6 על מיטיולן במסגרת הקונפרנס-ליג, כשהוא מסיים את המשחק עם שער ושני בישולים

הישראלי פתח בהרכב של מיצ'ל באגף שמאל, והיה מעורב כבר בשער הראשון של איאקס. בדקה התשיעית הוא הגביה כדור קרן מדויק לרחבה, וטולו ארוקודארה התרומם ונגח פנימה. מיטיולן הצליחה להשוות בדקה ה-28 מרגליו של פריידיי אטים, והמשחק עוד נראה פתוח, אבל הרחקתו של קייל ווטיין בדקה ה-43, בעקבות כרטיס צהוב שני, שינתה את התמונה.

משחק אדיר. גלוך ( צילום: Sonny Lensen / ANP / AFP )

איאקס ניצלה את היתרון המספרי בצורה מושלמת במחצית השנייה. בדקה ה-52 ארוקודארה השלים צמד והחזיר את היתרון לאורחת, ובהמשך הגיע תורם של אוון וינדאל ודייבי קלאסן להגדיל את הפער. גלוך עצמו הצטרף לחגיגה בדקה ה-74, כשחתך פנימה מאגף שמאל, השתמש ברגל ימין החזקה שלו ושלח בעיטה שטוחה ומדויקת לפינה הרחוקה. בדקה ה-82 הוא השלים את הערב עם בישול נוסף, כשסיפק מסירה מצוינת למרקוס לאונרדו, שהשלים את התוצאה עם השער השישי.

בחשבון Ajax Life, שעוקב מקרוב אחר אייאקס, נכתב: "גלוך גמל לעצמו על ההופעה עם בעיטה נהדרת מקצה הרחבה. מבחינתם, השער היה תגמול מוצדק על העבודה שעשה לאורך המשחק, ולא הברקה מבודדת שהגיעה משום מקום".

🇮🇱💫 𝐎𝐒𝐂𝐀𝐑 𝐆𝐋𝐎𝐔𝐊𝐇 (𝟐𝟐) against Midtjylland: • 1 GOAL • 2 ASSISTS • MOST TOUCHES (123) • CREATED MOST CHANCES (5) • 2 Big Chances Created • 9 Touches In Opposition Box • 5 Passes Into Final Third • 8 Corners MASTERCLASS! https://t.co/HmXr2CdoQx — Rising Stars XI (@RisingStarXI) November 5, 2026

"אוסקר ניהל את המשחק מהשטחים שבין האגף למרכז המגרש", נכתב ב-Sofascore. "הוא כבש שער, בישל שניים נוספים ויצר שני מצבי הבקעה גדולים. היקף המסירות שלו והדיוק בהן בלטו במיוחד: 100 מסירות ב-90% דיוק, כולל 84 מסירות מדויקות במחצית המגרש של היריבה. הוא סיפק שש מסירות מפתח והגביה 11 כדורים לרחבה, שישה מהם הגיעו לחבריו לקבוצה".

העיתונאי לנטין חודייק צייץ ב-X: "גלוך יצר לא מעט מצבים מסוכנים הערב וכעת הוא גם כובש בעצמו בצורה יפה".

המחמאות לא נשארו רק ברשתות החברתיות. באתר VI, אחד מכלי התקשורת המרכזיים בהולנד, העניקו לגלוך את הציון 8 - השני בגובהו בקרב שחקני איאקס. רק ארוקודארה, שכבש צמד והיה שותף מרכזי לניצחון, קיבל ציון גבוה יותר, 8.5. וינדאל, שסיפק גם הוא הופעה מצוינת, קיבל אף הוא 8.

Al Ajax de Míchel debería alcanzarle para pelear por la Conference League. Tiene una interesante mezcla de experiencia (Ter Stegen, Kehrer, Klaassen, Blind) y juventud (Ouazane, Gloukh, Bouwman, Baas), además de los recursos necesarios para desplegar un fútbol muy ofensivo. Tras caer en la J1, ha recuperado sensaciones y tiene argumentos para competir con los grandes candidatos. Aún no me atrevo a colocarlo por encima de Brighton y Mónaco, pero debe estar en la conversación. — Oscar Mendoza (@oscarmendoza02) November 5, 2026

באתר סטטיסטיקה אחר, SofaScore, הלכו רחוק הרבה יותר והעניקו לגלוך ציון מושלם של 10. גם FotMob התרשם והעניק לו 9.4, בעוד Flashscore דירג אותו עם 9.7 - הציון הגבוה ביותר בקבוצה.