מנצ'סטר יונייטד ממשיכה לחפש סיבות לאופטימיות בעונה שהולכת ומסתבכת. השדים האדומים נפרדו אתמול (ראשון) ב-1:1 מלידס יונייטד באלנד רואד, השלימו משחק שישי ברציפות ללא ניצחון ורשמו את הרצף השלילי הארוך ביותר שלהם מאז עונת 2018/19.
בריאן אמבומו העניק לקבוצתו יתרון, אך דומיניק קלברט-לואין השווה במחצית השנייה והותיר את מייקל קאריק עם שבע נקודות משבעה מחזורים - פתיחת העונה הגרועה ביותר של המועדון מאז 1986.
"אנחנו בהחלט לא מקבלים את המצב כאילו הכול נהדר", הודה קאריק בסיום. "לפעמים עוברים תקופות קשות וצריך למצוא דרך לצאת מהן. אנחנו צריכים להיות יציבים מספיק כדי להמשיך לעשות את הדברים הנכונים, ואנחנו מסוגלים לנצח משחקים. אני מבין שהמצב לא נראה טוב מנקודת מבט מסוימת, אבל אין לי ספק שאנחנו יכולים לצאת לרצף חיובי ולעשות עונה מצוינת. יש הרבה דברים שמעודדים אותי".
גם הפרשן ג'יימי קראגר לא התרשם מהתוצאה. "מכיוון שהם לא הפסידו בלידס, אנחנו חושבים שיונייטד עשתה עבודה טובה", אמר בסקיי ספורטס. "אבל במובן מסוים זה דבר שלילי. אנחנו מורידים את הסטנדרטים. לא באמת היינו אמורים לדבר על מנצ'סטר יונייטד בצורה הזאת".
גם ההרכב של קאריק המחיש את הקשיים. דיוגו דאלוט היה השחקן החמישי שפתח העונה בעמדת המגן השמאלי, בזמן שכשירותו של לוק שואו לקראת המשחק מול קומו בליגת האלופות ביום רביעי עדיין אינה ברורה. בנוסף, מצבו של מתייס דה ליכט, שחוזר בהדרגה לאחר היעדרות ממושכת בגלל בעיית גב, הגביל את האפשרויות של המאמן בחלק האחורי.
למרות כל זאת, קאריק ניסה לשדר מסר חיובי: "זה הרגיש כמו התחלה חדשה, בהתחשב במקום שבו אנחנו נמצאים".
בצד השני, דניאל פארקה, מאמן לידס, התקשה להסתיר את אכזבתו מכך שקבוצתו לא הצליחה להשיג את מלוא שלוש הנקודות. "לקחנו כמחמאה את העובדה שבחודש האחרון עשינו הרבה דברים נכון, עד כדי כך שראו בנו פייבוריטים מול מנצ'סטר יונייטד", אמר. "הרווחנו את זה ורצינו להוכיח שהדברים שנאמרו עלינו נכונים. היינו הקבוצה הדומיננטית, אבל לא הצלחנו לנצל את המצבים כי חסרה לנו איכות באזור הרחבה".