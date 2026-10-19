מנצ'סטר יונייטד ממשיכה לחפש סיבות לאופטימיות בעונה שהולכת ומסתבכת. השדים האדומים נפרדו אתמול (ראשון) ב-1:1 מלידס יונייטד באלנד רואד, השלימו משחק שישי ברציפות ללא ניצחון ורשמו את הרצף השלילי הארוך ביותר שלהם מאז עונת 2018/19.

בריאן אמבומו העניק לקבוצתו יתרון, אך דומיניק קלברט-לואין השווה במחצית השנייה והותיר את מייקל קאריק עם שבע נקודות משבעה מחזורים - פתיחת העונה הגרועה ביותר של המועדון מאז 1986.

קאריק ושחקני יונייטד, אתמול אחרי התיקו בלידס ( צילום: Michael Steele/Getty Images )

"אנחנו בהחלט לא מקבלים את המצב כאילו הכול נהדר", הודה קאריק בסיום. "לפעמים עוברים תקופות קשות וצריך למצוא דרך לצאת מהן. אנחנו צריכים להיות יציבים מספיק כדי להמשיך לעשות את הדברים הנכונים, ואנחנו מסוגלים לנצח משחקים. אני מבין שהמצב לא נראה טוב מנקודת מבט מסוימת, אבל אין לי ספק שאנחנו יכולים לצאת לרצף חיובי ולעשות עונה מצוינת. יש הרבה דברים שמעודדים אותי".

גם הפרשן ג'יימי קראגר לא התרשם מהתוצאה. "מכיוון שהם לא הפסידו בלידס, אנחנו חושבים שיונייטד עשתה עבודה טובה", אמר בסקיי ספורטס. "אבל במובן מסוים זה דבר שלילי. אנחנו מורידים את הסטנדרטים. לא באמת היינו אמורים לדבר על מנצ'סטר יונייטד בצורה הזאת".

Manchester United in the PL this season: ▪️7 games ▪️7 points ▪️10 goals scored ▪️10 goals conceded 😮‍💨⚖️ https://t.co/O8mjFjlKSP — ESPN UK (@ESPNUK) October 18, 2026

גם ההרכב של קאריק המחיש את הקשיים. דיוגו דאלוט היה השחקן החמישי שפתח העונה בעמדת המגן השמאלי, בזמן שכשירותו של לוק שואו לקראת המשחק מול קומו בליגת האלופות ביום רביעי עדיין אינה ברורה. בנוסף, מצבו של מתייס דה ליכט, שחוזר בהדרגה לאחר היעדרות ממושכת בגלל בעיית גב, הגביל את האפשרויות של המאמן בחלק האחורי.

למרות כל זאת, קאריק ניסה לשדר מסר חיובי: "זה הרגיש כמו התחלה חדשה, בהתחשב במקום שבו אנחנו נמצאים".