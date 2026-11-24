כריסטיאנו רונאלדו רשם הערב (שלישי) בריאד ציון דרך נוסף בדרך לקו 1,000 השערים. הפורטוגלי כבש את שערו ה-987 במדי אל-נאסר בניצחון 1:2 הביתי מול אל-סאד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות של אסיה.

כריסטיאנו רונאלדו רשם הערב (שלישי) בריאד ציון דרך נוסף בדרך לקו 1,000 השערים. הפורטוגלי כבש את שערו ה-987 במדי אל-נאסר בניצחון 1:2 הביתי מול אל-סאד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות של אסיה.

כריסטיאנו רונאלדו רשם הערב (שלישי) בריאד ציון דרך נוסף בדרך לקו 1,000 השערים. הפורטוגלי כבש את שערו ה-987 במדי אל-נאסר בניצחון 1:2 הביתי מול אל-סאד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות של אסיה.