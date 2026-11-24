כריסטיאנו רונאלדו רשם הערב (שלישי) בריאד ציון דרך נוסף בדרך לקו 1,000 השערים. הפורטוגלי כבש את שערו ה-987 במדי אל-נאסר בניצחון 1:2 הביתי מול אל-סאד במסגרת המחזור הרביעי בליגת האלופות של אסיה.
הפורטוגלי כבש בדקה ה-13 בהתמודדות והעלה את קבוצתו ליתרון מהנקודה הלבנה. בדקה ה-35 פסלו לרונאלדו שער בטענת נבדל. מוחמד ווד (22) איזן זמנית לאורחת אבל בדקה ה-45 הוא הורחק והותיר את חבריו בעשרה שחקנים לאחר שירק על שחקן אל-נאסר. ז'ואאו פליקס (52) גנב את ההצגה כשקבע את תוצאת המשחק עם מספרת נהדרת.
לאחר ארבעה משחקים אל-נאסר מדורגת במקום החמישי בליגת האלופות של אסיה עם 9 נקודות. אל-סאד מדורגת במקום ה-14. במחזור הבא במפעל היבשתי יתארחו אל-נאסר ורונאלדו אצל אל-ג'ארפה הקטארית, שעוד מחפשת נקודה ראשונה.
זהו משחק שני ברציפות שבו כובש הפנומן בן ה-41 מאז הודיע על פרישתו מנבחרת פורטוגל. ביום שישי האחרון, הוא הרשית בהפסד 3:1 לאל-אהלי במסגרת קרב הצמרת בליגה הסעודית, אבל גם החמיץ בעיטת פנדל חשובה שהייתה אמורה להעניק לקבוצתו יתרון כפול. כעת רחוק רונאלדו ב-13 שערים בלבד מהשאיפה הגדולה ביותר שסימן הכוכב לפני שיתלה את הנעליים.