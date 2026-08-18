אחת העסקאות הגדולות של הקיץ בכדורגל העולמי הפכה לרשמית: רודרי חתם הערב (שלישי) בברצלונה עד 2030. הקטלאנים השלימו את רכישתו של קפטן נבחרת ספרד ממנצ'סטר סיטי תמורת 76.5 מיליון אירו, כאשר 60 מיליון ישולמו מיידית, והשאר בבונוסים.
הקשר הספרדי, שנכנס לשנה האחרונה בחוזהו בשורות הסיטיזנס, קושר בתקופה האחרונה בחזרה למולדתו, כאשר גם ריאל מדריד נחשבה למועמדת אפשרית לצירופו של בן ה-30. זוכה כדור הזהב לשנת 2024 לא שותף בהפסד 3:0 של קבוצתו לארסנל במגן הקהילה ביום ראשון.
רודרי נחת אתמול בברצלונה לקראת החתימה, והיום עבר את הבדיקות הרפואיות במועדון. מוקדם יותר היום הוא נראה יוצא ממסעדה לצד נשיא המועדון, ז'ואן לאפורטה, כשמסביבו אוהדים שהגיעו לצפות בכוכב החדש. לאפורטה הלהיב את האוהדים, שהגיעו להצטלם עם רודרי.
במהלך תקופתו באצטדיון האיתיחאד רשם רודרי 196 הופעות, שבהן כבש 23 שערים, כולל שער הניצחון בגמר ליגת האלופות ב-2023, שהעניק לפפ גווארדיולה ושחקניו את התואר האירופי היוקרתי הראשון בתולדות המועדון. רודרי משחק באנגליה מאז 2019, ובמהלך התקופה הזו נבחר לשחקן הטוב בעולם וזכה עם סיטי בטרבל ב-2023, ארבע אליפויות, שני גביעי אנגליה ובשלושה גביעי ליגה.