אחת העסקאות הגדולות של הקיץ בכדורגל העולמי הפכה לרשמית: רודרי חתם הערב (שלישי) בברצלונה עד 2030. הקטלאנים השלימו את רכישתו של קפטן נבחרת ספרד ממנצ'סטר סיטי תמורת 76.5 מיליון אירו, כאשר 60 מיליון ישולמו מיידית, והשאר בבונוסים.