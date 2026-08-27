המלחמה בין גופי הכדורגל הבכירים בעולם עולה שלב: אופ"א נערכת להגיש בשווייץ תלונה פלילית נגד נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, בחשד ל"ניהול פלילי כושל" הקשור לתוכנית Fifa Forward Enterprise שבמסגרתה תכנן למכור את הזכויות למונדיאל לאנשים פרטיים. במקביל, הארגון פועל בארה"ב לקבלת מסמכים הנוגעים לאופן שבו התוכנית נולדה והתפתחה.
לפי מספר דיווחים בכלי תקשורת ברחבי העולם, אופ"א הגישה בקשות נפרדות בארה"ב לקבלת מידע, בין היתר מפיפ"א, במסגרת הליך משפטי שהיא מתכוונת לקדם בשווייץ. במסמכים שהוגשו נכתב כי אופ"א וגורמים נוספים "מתכוננים להגיש תביעות פליליות בשווייץ נגד אינפנטינו וייתכן שגם נגד בכירים ויועצים נוספים בפיפ"א", בגין עבירת "ניהול פלילי כושל" לפי סעיף 158 לחוק הפלילי השווייצרי.
מדובר בהסלמה דרמטית נוספת בעימות בין אופ"א לפיפ"א, ובראשם אינפנטינו, כאשר הארגון האירופי מבקש לבחון לעומק את ההתנהלות סביב תוכנית Fifa Forward Enterprise ואת הנסיבות שהובילו לכישלונה.
כחלק מהמהלך, אופ"א עושה שימוש בהליך משפטי אמריקאי המכונה "סעיף 1782", המאפשר לצד המעורב בהליך משפטי המתנהל במדינה זרה לבקש מבית משפט בארה"ב להורות על מסירת מסמכים ומידע מגוף או מאדם הנמצא בארה"ב.