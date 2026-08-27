המלחמה בין גופי הכדורגל הבכירים בעולם עולה שלב: אופ"א נערכת להגיש בשווייץ תלונה פלילית נגד נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, בחשד ל"ניהול פלילי כושל" הקשור לתוכנית Fifa Forward Enterprise שבמסגרתה תכנן למכור את הזכויות למונדיאל לאנשים פרטיים. במקביל, הארגון פועל בארה"ב לקבלת מסמכים הנוגעים לאופן שבו התוכנית נולדה והתפתחה.

המלחמה בין גופי הכדורגל הבכירים בעולם עולה שלב: אופ"א נערכת להגיש בשווייץ תלונה פלילית נגד נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, בחשד ל"ניהול פלילי כושל" הקשור לתוכנית Fifa Forward Enterprise שבמסגרתה תכנן למכור את הזכויות למונדיאל לאנשים פרטיים. במקביל, הארגון פועל בארה"ב לקבלת מסמכים הנוגעים לאופן שבו התוכנית נולדה והתפתחה.

המלחמה בין גופי הכדורגל הבכירים בעולם עולה שלב: אופ"א נערכת להגיש בשווייץ תלונה פלילית נגד נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו, בחשד ל"ניהול פלילי כושל" הקשור לתוכנית Fifa Forward Enterprise שבמסגרתה תכנן למכור את הזכויות למונדיאל לאנשים פרטיים. במקביל, הארגון פועל בארה"ב לקבלת מסמכים הנוגעים לאופן שבו התוכנית נולדה והתפתחה.