צפו בתקציר: 2:2 בין רומא לאינטר ( באדיבות ONE )

"בלסימה", "טירוף באולימפיקו", "משחק של ענקים". התקשורת באיטליה יצאה מגדרה אחרי ה-2:2 אתמול (שבת) בין רומא לאינטר. הנראזורי נקלעו לפיגור 2:0 במשחק הצמרת, אך חזרו במחצית השנייה בזכות צמד של לאוטרו מרטינס, השיגו נקודה יקרה ונשארו בפסגת הסרייה א' יחד עם רומא, כלשתיהן 13 נקודות מ-15 אפשריות

זה היה משחק נוסף שבו אינטר הציגה שני פרצופים שונים לחלוטין. במחצית הראשונה הקבוצה של כריסטיאן קיבו התקשתה להתמודד עם הקצב והאינטנסיביות של המארחת, ספגה פעמיים ונראתה רחוקה מהיכולת שהציגה בתחילת העונה. אלא שאחרי ההפסקה הגיע השינוי, הנראזורי העלו הילוך, השתלטו על המשחק והראו אופי פעם נוספת.

גלריה אחראי על הקאמבק של אינטר. לאוטרו ( צילום: Paolo Bruno/Getty Images )

רומא הייתה עדיפה במחצית הראשונה ועלתה ליתרון בזכות צמד של מנואלה קונה. אינטר התקשתה לייצר מצבים ולא הצליחה להעביר כדורים איכותיים ללאוטרו מרטינס, שהיה כמעט מנותק מהמשחק. אלא שהכול השתנה לאחר הירידה לחדרי ההלבשה.

לא ברור מה בדיוק אמר כריסטיאן קיבו לשחקניו בהפסקה, אבל המאמן רמז כי השיחה הייתה חריפה במיוחד. "אני אתחיל מהמחצית השנייה, כי אמרתי לשחקנים מה חשבתי על המחצית הראשונה בחדר ההלבשה, וזה נשאר בינינו", אמר קיבו לאחר המשחק. "אני משוכנע שהם יודעים בדיוק מה אני חושב".

השינוי היה מיידי. אינטר חזרה למחצית השנייה עם גישה אחרת, הגבירה את הקצב והחלה ללחוץ את רומא לאחור. ואז הגיע האיש שכבר הפך לסמל של הקאמבקים שלה - לאוטרו.

לאוטרו כובש את שער השוויון של אינטר ( צילום: Paolo Bruno/Getty Images )

הארגנטינאי כבש את השער הראשון של אינטר בדקה ה-46 ובהמשך השלים צמד (79) וקבע 2:2. הארגנטינאי כבר כבש חמישה שערים בחמשת משחקיו האחרונים מול רומא, והמספרים שלו ממחישים עד כמה הוא הפך לשחקן שמכריע עבור אינטר במשחקים הגדולים. מתוך 13 הנקודות שצברה הקבוצה עד כה בליגה, ארבע הגיעו בזכות שערים שלו שהשפיעו ישירות על התוצאה.

"לאוטרו שוב הציל אותנו", סיכם חברו לחוד מרקוס תוראם, במשפט שמסביר אולי יותר מכל את החשיבות של הקפטן הארגנטינאי. גם מאמן רומא, ג'אנפיירו גספריני, הודה עד כמה קשה להתמודד איתו. "הוא אלוף שכולם מכבדים, למרות כאב הראש שהוא גורם ליריבים. הוא תמיד כובש נגד הקבוצות שאני מאמן, אמרתי לו להפסיק עם זה", סיפר בחיוך.

מבחינת קיבו, הקאמבק אמנם סיפק סיבה להיות מרוצה, אך הוא לא הסתיר את הדאגה מהפתיחות האיטיות של קבוצתו. "אנחנו חייבים להשתפר בגישה הראשונית, להבין את האינטנסיביות של היריב", אמר. "אני לא דורש שנעלה עליהם באינטנסיביות, אבל לפחות שנשווה אותה".

אופטימי. גספריני ( צילום: AP Photo/Gregorio Borgia )

המאמן הרומני אף הודה כי אינטר סובלת מבעיה שחוזרת על עצמה. הקבוצה מתקשה להיכנס למשחקים, אך מצליחה להתאושש במחצית השנייה. מול רומא היא כבר נקלעה לפיגור 2:0, ובארבעה משחקים רצופים בכל המסגרות היא ספגה שני שערים. בשלושה ממשחקי הליגה האחרונים ספגה שבעה שערים. "אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה יותר בלי הכדור", אמר קיבו. "יש תמיד שני שלבים - עם הכדור ובלעדיו - ואנחנו צריכים להשתפר".

למרות הביקורת, קיבו ביקש להסתכל גם על חצי הכוס המלאה. "המחצית השנייה מבחינת גישה, נחישות ואופי הייתה יוצאת מן הכלל. שיחקנו מול יריבה גדולה, ואנחנו יודעים מה רומא מייצגת. זה היה משחק מהנה", הודה.

גם גספריני יכול היה לצאת מהמשחק מרוצה, למרות שרומא שמטה יתרון של שני שערים. "אני חושב ששיחקנו ברמה שווה, ושתי הקבוצות יכלו לנצח בנקודות שונות במשחק", אמר. "המשחק הזה צריך לתת לנו ביטחון להמשך".