רוי רביבו רשם אתמול (שני) ציון דרך מיוחד בספרד, כשכבש את שערו הראשון בליגה הספרדית מאז הצטרף לאלצ'ה. המגן הישראלי בן ה-23 סיפק מהלך אישי מרשים בדקה ה-62 של המשחק מול לבאנטה, הטעה שני שחקני הגנה ושלח בעיטה מדויקת לפינה הרחוקה בדרך ליתרון של קבוצתו. אלא שאלצ'ה לא הצליחה לשמור עליו, ספגה שער שוויון בדקה ה-88 ונפרדה מיריבתה ב-1:1. למרות התוצאה המאכזבת, רביבו יצא מהמשחק עם לא מעט מחמאות, ולא רק בזכות השער.

בתקשורת הספרדית התרשמו מאוד מהיכולת של הישראלי, שכבר הפך לאחד השחקנים הבולטים באלצ'ה. העיתונאי חונאי אמארו, שמסקר את הקבוצה, הגדיר אותו כאחת ההחתמות המוצלחות של העונה: "רוי רביבו הוא אחת ההחתמות המוצלחות של הקיץ. 2.5 מיליון אירו עבור שחקן בן 23 ששינה את חוסר הביטחון ההגנתי של אלצ'ה. הוא מנצח במאבקים, יציב ויודע בחוכמה מתי להצטרף להתקפה. אם ימשיך ככה, הוא לא יישאר הרבה זמן באלצ'ה".

גלריה רגע גדול. רוי רביבו חוגג עם חבריו ( צילום: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images )

צפו: שער הבכורה הענק של רוי רביבו באלצ'ה ( ONE )

אמארו הוסיף כי רביבו פתר לקבוצה כאב ראש משמעותי בצד השמאלי של ההגנה, והפך לאחד המגנים הסולידיים שלה, תוך שהוא ממשיך להשתפר גם בפן ההתקפי. גם עיתונאים ספרדים נוספים התלהבו מהביצוע שלו. פרודן לופס כתב: "שער יפה של רוי רביבו. ההטעיה על נאצ'ו פרס הייתה פשוט מדהימה והסיומת פנטסטית".

גם רוב טסטאס החמיא לישראלי: "הוא פשוט שחקן מצוין, החתמה נהדרת של אלצ'ה. מבריק עם הכדור, בעל אופי ומנצח במאבקים. הבן של חיים רביבו האגדי". באתר "מארקה" תיארו את המהלך שהוביל לשער: "הישראלי חולל קסמים עם שתי הטעיות בתוך הרחבה, הותיר את היריב חסר אונים ושחרר בעיטה עוצמתית לפינה הרחוקה".

ההערכה לרביבו באה לידי ביטוי גם בציונים שקיבל לאחר המשחק. ב"אס" העניקו לו את הציון המרבי, שלושה אסים, והוא היה השחקן היחיד באלצ'ה שזכה להערכה הזאת. ב"מארקה" קיבל שני כוכבים, הציון הגבוה ביותר שהוענק לשחקן במשחק, שאותו חלק עם מספר שחקנים נוספים. גם באתר סופהסקור דורג רביבו ראשון מבין כל השחקנים עם ציון 8.3, ובניתוח של לה ליגה צוין כי הסיכוי לכבוש מהמצב שממנו הבקיע עמד על 6.1% בלבד.

זוכה לשבחים. רביבו ( צילום: Clive Brunskill/Getty Images )

באתר ALL FOOTBALL העניקו לרביבו ציון 8.2, הגבוה ביותר על כר הדשא. "לצד השער הוא השלים שלוש פעולות כדרור מוצלחות, נגע בכדור 55 פעמים וניצח בחמישה מאבקי קרקע", נכתב עליו. "בכך הציג המגן הישראלי שילוב של תרומה התקפית ויציבות הגנתית".