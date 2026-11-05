אחרי תקופה לא פשוטה באיאקס, שבמהלכה ספג לא מעט ביקורות, אוסקר גלוך סיפק הערב (חמישי) הופעה אדירה. הקשר הישראלי שפתח בהרכב קבוצתו במשחק החוץ בדנמרק מול מיטיולן במסגרת הקונפרנס-ליג, כבש והוסיף שני בישולים ב-1:6 האדיר של ההולנדים. מדובר בניצחון השני של איאקס בשלושה מחזורים בקונפרנס-ליג, והיא עם שש נקודות עד כה במפעל.

יותר מחודש וחצי עברו מאז שגלוך בישל בפעם האחרונה. זה קרה ב-19 בספטמבר, במשחק הליגה של איאקס נגד אקסלסיור. הפעם האחרונה שהוא הבקיע הייתה ארבעה ימים קודם לכן, במשחק מול ווילם II. מאז, כאמור, הוא היה שרוי בבצורת, וככל שהזמן עבר, הביקורת כלפיו בתקשורת ההולנדית הלכה וגדלה. הערב, כאמור, הוא ענה לכל מבקריו עם הופעה גדולה.

גלריה הופעה גדולה. אוסקר גלוך ( צילום: AP Photo/Patrick Post )

בדקה התשיעית גלוך בישל לטולו ארוקודארה את הראשון של איאקס. מיטיולן הגיבה והשוותה משער של פריידיי אטים (28), אך נותרה בעשרה שחקנים החל מהדקה ה-43 בעקבות הרחקתו של קייל ווטיין, שספג שני כרטיסים צהובים בתוך שמונה דקות.

החיסרון המספרי גרם למארחת להתפרק, והמחצית השנייה הייתה כולה של איאקס - שכבשה במהלכה לא פחות מחמישה שערים. גלוך היה מעורב גם בשער השני של איאקס, כשהגביה כדור לרחבה ומצא את עבדלה אוזן - שבישל לארוקודארה את השני שלו במשחק בדקה ה-52. ארוקודארה, הפעם על תקן המבשל, סידר לאוואן וויינדל את השלישי (59), ושבע דקות לאחר מכן הגיע הרביעי כאשר טילו קהרר בישל לדייבי קלאסן. אגב, גם במהלך הזה גלוך היה מעורב עם מסירה שמצאה את המבשל.

בדקה ה-74 הגיע הרגע הגדול של גלוך, שכבש בבעיטה נהדרת מחוץ לרחבה. הישראלי לא עצר כאן ובישל פעם נוספת בדקה ה-82, כשהכניס כדור לרחבה ומצא את המחליף, מרקוס לאונרדו, שהקדים את השוער, הקפיץ מעליו וגלגל מול הרשת החשופה את השישי של איאקס.

תיקו דרמטי לפאלאס וחלאילי

כשהיא בעיצומה של תקופה לא טובה בלשון המעטה, קריסטל פאלאס אירחה את הופנהיים במסגרת המחזור הרביעי של הליגה האירופית. ענאן חלאילי פתח בהרכב והשלים 55 דקות, ולא בלט יתר על המידה. האורחת עלתה ליתרון בדקה השביעית משער של אלכסנדר פראס ושמרה על יתרונה כמעט עד הסיום, אך דקה אחת בתוך תוספת הזמן דאיצ'י קמאדה השווה והציל ללונדונים נקודה.

פאלאס הצליחה לחלץ נקודה. ענאן חלאילי מול אלכסנדר פראס ( צילום: Henry Nicholls / AFP )