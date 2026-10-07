זה כבר הפך להרגל. הארי קיין שוב גנב את ההצגה, הפעם עם צמד אישי בניצחון 0:3 על צ'כיה אתמול (שלישי), במשחק שבו השווה את שיא ההופעות של פיטר שילטון בנבחרת אנגליה (125), שנקבע אי אז ב-1990.
קיין, מלך שערי נבחרת אנגליה בכל הזמנים, העלה במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות את מאזן שעריו ל-91: 38 יותר מוויין רוני, השני ברשימה (53 שערים ב-120 הופעות) - כשנראה שזאת רק שאלה של זמן עד שיגיע ל-100 השערים.
"אני חושב שזה אפילו מעבר לחלומות הכי פרועים שלי", אמר הקפטן לאחר המשחק. "להגיע עכשיו ל-125 הופעות זו זכות עצומה".
"הוא משחק ברמה שאי אפשר להשוות אליה", אמר חברו לנבחרת ג'וד בלינגהאם. "הוא כובש שערים להנאתו, יורד לאחור ומספק מסירות לעומק, תורם, מתקל ועושה הכול. הוא רק הולך ומשתפר". מה שהופך את ההישג של קיין למרשים עוד יותר הוא העובדה שהגיע ל-125 הופעות למרות שערך את הופעת הבכורה שלו באנגליה רק בגיל 21. בלינגהאם, לשם הדוגמה, ערך את הופעת הבכורה שלו כבר בגיל 17.
בתוך כך, אנגליה נעלה חלון נבחרות מרשים במיוחד, כשהיא קרובה להבטיח את מקומה ברבע גמר ליגת האומות. אחרי ההפסד הצורב לספרד, רשמה החבורה של טוכל שלושה ניצחונות רצופים, בהם כבשה 12 שערי זכות ושמרה על רשת נקייה. זאת נראית כמו הנבחרת המסוכנת שטוכל רוצה – ושתוכל להוות איום ממשי ביורו 2028", סיכמו ב"דיילי מייל", הבריטי.