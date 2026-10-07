זה כבר הפך להרגל. הארי קיין שוב גנב את ההצגה, הפעם עם צמד אישי בניצחון 0:3 על צ'כיה אתמול (שלישי), במשחק שבו השווה את שיא ההופעות של פיטר שילטון בנבחרת אנגליה (125), שנקבע אי אז ב-1990.

זה כבר הפך להרגל. הארי קיין שוב גנב את ההצגה, הפעם עם צמד אישי בניצחון 0:3 על צ'כיה אתמול (שלישי), במשחק שבו השווה את שיא ההופעות של פיטר שילטון בנבחרת אנגליה (125), שנקבע אי אז ב-1990.

זה כבר הפך להרגל. הארי קיין שוב גנב את ההצגה, הפעם עם צמד אישי בניצחון 0:3 על צ'כיה אתמול (שלישי), במשחק שבו השווה את שיא ההופעות של פיטר שילטון בנבחרת אנגליה (125), שנקבע אי אז ב-1990.

קיין, מלך שערי נבחרת אנגליה בכל הזמנים, העלה במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות את מאזן שעריו ל-91: 38 יותר מוויין רוני, השני ברשימה (53 שערים ב-120 הופעות) - כשנראה שזאת רק שאלה של זמן עד שיגיע ל-100 השערים.

קיין, מלך שערי נבחרת אנגליה בכל הזמנים, העלה במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות את מאזן שעריו ל-91: 38 יותר מוויין רוני, השני ברשימה (53 שערים ב-120 הופעות) - כשנראה שזאת רק שאלה של זמן עד שיגיע ל-100 השערים.

קיין, מלך שערי נבחרת אנגליה בכל הזמנים, העלה במסגרת המחזור הרביעי בליגת האומות את מאזן שעריו ל-91: 38 יותר מוויין רוני, השני ברשימה (53 שערים ב-120 הופעות) - כשנראה שזאת רק שאלה של זמן עד שיגיע ל-100 השערים.