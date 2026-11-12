מנצ'סטר יונייטד אישרה הבוקר (חמישי) כי המאמן מייקל קאריק סיים את תפקידו במועדון. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, מאוריסיו פוצ'טינו צפוי לתפוס את מקומו.

מנצ'סטר יונייטד אישרה הבוקר (חמישי) כי המאמן מייקל קאריק סיים את תפקידו במועדון. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, מאוריסיו פוצ'טינו צפוי לתפוס את מקומו.

מנצ'סטר יונייטד אישרה הבוקר (חמישי) כי המאמן מייקל קאריק סיים את תפקידו במועדון. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, מאוריסיו פוצ'טינו צפוי לתפוס את מקומו.