מנצ'סטר יונייטד אישרה הבוקר (חמישי) כי המאמן מייקל קאריק סיים את תפקידו במועדון. לפי דיווח של פבריציו רומאנו, מאוריסיו פוצ'טינו צפוי לתפוס את מקומו.
על פי הדיווח, יונייטד הגיע להסכם בעל פי עם פוצ'טינו, כאשר מתקיים מו"מ עם ההתאחדות האמריקאית כאשר סעיף השחרור שלו מאימון נבחרת ארה"ב עומד על 10 מיליון דולר. הארגנטינאי בן ה-54 האריך באוגוסט האחרון את חוזהו בנבחרת ארה"ב עד 2030.
הפיטורים של קאריק מגיעים נוכח פתיחת העונה הקשה של יונייטד. אחרי עשרה מחזורים הקבוצה שקועה מתחת לקו האדם (18), עם ניצחון ליגה אחד ושמונה נקודות בלבד. בנוסף, הקבוצה ניצחה רק בשלושה מ-15 משחקיה בכל המסגרות, וגם בליגת האלופות היא מדורגת במקום ה-17.
אם ימונה, פוצ'טינו יחזור לפרמייר ליג לאחר שאימן בעבר את סאות'המפטון, טוטנהאם וצ'לסי. הישגו הבולט באנגליה היה הובלת טוטנהאם לגמר ליגת האלופות ב-2019. בהמשך זכה עם פ.ס.ז' באליפות צרפת, בגביע ובסופרקאפ, ובספטמבר 2024 קיבל את נבחרת ארה"ב.
פורסם לראשונה: 12:11, 12.11.26