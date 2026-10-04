נבחרת ספרד המשיכה את הרצף המרשים שלה והגיעה ל-41 משחקים ללא הפסד, לאחר שגברה 1:3 על צ'כיה באוביידו, אך המאמן לואיס דה לה פואנטה התקשה להסתיר את תסכולו מהעומס שמוטל על שחקניו. בסיום המשחק הוא התייחס ללוח הזמנים הצפוף, שבמסגרתו ספרד קיימה ארבעה משחקים בתוך עשרה ימים.

"הערכנו את המשחק בצורה טובה. במחצית הראשונה שיחקנו היטב, ובמחצית השנייה החילופים היו יעילים, אבל איבדנו מעט מההמשכיות במשחק", אמר דה לה פואנטה. "אני חוזר ואומר, ארבעה משחקים בעשרה ימים, כולל המשחק מול קרואטיה. הדרישות גבוהות ואנחנו רוצים להיות במצב טוב".

לואיס דה לה פואנטה ( צילום: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images )

המאמן הספרדי הוסיף: "זה נכון שאיבדנו קצת מהחדות שלנו. אנחנו רוצים לשמור על בריאות השחקנים, אבל אנחנו חייבים לנצח משחקים. נגיע הביתה בשלוש לפנות בוקר, נתאמן מחר וביום שני נצטרך שוב לנסוע. אף שחקן לא שיחק יותר משלושה משחקים, ואם לא יהיו עוד פציעות, נהיה מרוצים עם 12 נקודות. אבל זה קשה מאוד".

דה לה פואנטה התייחס גם לתוצאה החריגה של קרואטיה, שהביסה 0:7 את יריבתה, והדגיש כי גם ספרד אינה חסינה מטעויות: "לא נורמלי שנבחרת כל כך חזקה תפסיד בצורה כזו. צריך לקחת בחשבון את ההקשר. כל איבוד ריכוז יכול לעלות בשערים, כי כל הקבוצות האלה טובות מאוד".

מי ששוב זכה למחמאות מיוחדות הוא לאמין ימאל, שכבש בשלב מוקדם. דה לה פואנטה נשאל אם הכוכב הצעיר עדיין מצליח להפתיע אותו והשיב: "אני חושב שהוא לא מפסיק להדהים את כולנו. יש לו כל כך הרבה כישרון, ועדיין יש כל כך הרבה מה לראות מלאמין הטוב ביותר. הוא מתקדם בצעדי ענק".