אוהדי גלאטסראיי ניצלו הערב (שלישי) פעם נוספת את הבמה המרכזית של הכדורגל האירופי כדי להעביר מסרים פוליטיים נגד ישראל. במהלך המשחק הביתי מול שטוטגרט בליגת האלופות הניפו אוהדי הקבוצה הטורקית שלטים עם כיתובים אנטי-ישראליים ואנטי-ציוניים, לצד מסרים הנוגעים למלחמה בעזה.

בין השלטים הבולטים שהונפו ביציעים הופיע הכיתוב: "שהאנושות תתאחד, שהציונות תימחק". בשלטים נוספים נכתב: "אם ירושלים אינה חופשייה, העולם כולו כבול בשלשלאות" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה".

השלטים האנטי-ישראלים ביציעים באיסטנבול, הערב ( צילום: Ahmad Mora/Getty Images )

המחאה ביציעים אינה חדשה. גם לפני כשלושה שבועות, לקראת המשחק מול ברצלונה בליגת האלופות, נתלו ברחבי אצטדיון רמס פארק באיסטנבול שלטים עם המסרים "שחררו את פלסטין" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה".

למעשה, מדובר בדפוס שחוזר על עצמו כבר תקופה ארוכה במשחקיה האירופיים של הקבוצה הטורקית. באוגוסט 2024, במהלך המפגש מול יאנג בויז השווייצרית במוקדמות ליגת האלופות, הניפו האוהדים שלטים עם אותם שני מסרים. בספטמבר 2025 חזרה המחאה ליציעים, הפעם במשחק מול ליברפול במסגרת שלב הליגה של המפעל.

Galatasaray-Stuttgart maçında tribünlerde açılan pankartlar: - "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti." - "Kudüs özgür değilse, dünya esirdir." - "İnsanlık bir olsun, siyonizm yok olsun." https://t.co/hPWRCu3cva — Pusholder (@pusholder) November 3, 2026

באותו מפגש מול האנגלים הופיעו לצד השלטים המוכרים גם מסרים נוספים, בהם "תנו לתינוקות בעזה לחיות", "אם ירושלים לא חופשית, העולם שבוי" ו"רצח עם בפלסטין".