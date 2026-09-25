מנצ'סטר סיטי נמצאה אשמה כמעט בכל סעיפי האישום נגדה בפרשת ההפרות הפיננסיות, כך מדווח היום (שישי) "אתלטיק". על פי הדיווח, המועדון הורשע ב-114 מתוך 115 סעיפי האישום שהגישה נגדו הפרמייר-ליג. עם זאת, ההחלטה על העונש טרם התקבלה, וכל האפשרויות עדיין עומדות על הפרק. בסיטי צפויים לערער על ההכרעה.

הפרשה, שמלווה את הכדורגל האנגלי במשך שנים, החלה בפברואר 2023, אז הודיעה הפרמייר-ליג על הגשת 115 סעיפי אישום נגד המועדון, בעקבות חקירה שעסקה בהתנהלותו הפיננסית בין השנים 2009 ל-2018.

גלריה שחקני מנצ'סטר סיטי ( צילום: Getty Images/ Carl Recine )

לפי החשדות, סיטי מסרה מידע פיננסי לא מדויק, בין היתר בנוגע לתשלומים לשחקנים ולמאמנים, וכן הפרה את תקנות הפייר פליי הפיננסי של אופ"א ואת כללי הרווחיות והקיימות של הפרמייר-ליג. במועדון הכחישו לאורך כל הדרך את ההאשמות.

החקירה החלה לאחר שעיתון "דר שפיגל" הגרמני פרסם בנובמבר 2018 מסמכים פיננסיים מודלפים הקשורים למועדון. בעקבות הממצאים הועבר התיק לוועדה עצמאית, שהייתה אמורה להכריע באישומים.

בהודעה שמסר המועדון ל"אתלטיק" נכתב כי ההליך עדיין נמשך וכי נותרו בו שלבים משמעותיים, תוך שמירה על סודיות קפדנית. עוד נמסר כי עמדת המועדון נותרה כפי שהוצגה בפברואר 2023, אז הביע סיטי הפתעה לנוכח האישומים וטען כי הוא מברך על בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של הראיות התומכות בעמדתו.

אילו עונשים עשויה סיטי לספוג?

על פי תקנון הפרמייר-ליג, העונשים האפשריים נעים בין נזיפה וקנסות כספיים להפחתת נקודות, ואף להרחקה מהליגה. בנוסף, קיימת אפשרות להפחתת נקודות רטרואקטיבית, שעשויה להעלות שאלות בנוגע לתארים שבהם זכתה הקבוצה בתקופה הרלוונטית.

בדרך לעונש כבד? ארלינג הולאנד ( צילום: Michael Regan/Getty Images )

עם זאת, בשלב זה לא התקבלה החלטה על העונש, ולא ברור אילו סנקציות, אם בכלל, יוטלו על המועדון. כל עונש יצטרך להיות מידתי ביחס להפרות שנקבעו, אחרת הוא עלול להתבטל במסגרת הליך ערעור.

מאז רכישת המועדון בידי קבוצת אבו דאבי יונייטד ב-2008, בבעלות השייח' מנסור, הפכה סיטי לאחת הקבוצות הדומיננטיות בכדורגל האנגלי. בתקופה זו זכתה בשמונה אליפויות פרמייר-ליג, בארבעה גביעי אנגליה, בשבעה גביעי ליגה ובליגת האלופות פעם אחת.

במהלך השנים שבהן נבדקו ההפרות לכאורה, זכתה הקבוצה בשלוש אליפויות, בשני גביעי אנגליה, בארבעה גביעי ליגה ובארבעה מגני הקהילה.

ב-2020 הטילה אופ"א על סיטי הרחקה לשנתיים ממפעליה וקנס של 30 מיליון אירו בעקבות פרשת המסמכים המודלפים. אולם, בית הדין לבוררות בספורט (CAS) ביטל את ההרחקה כעבור חמישה חודשים, לאחר שקבע כי חלק מההפרות הנטענות לא הוכחו או שהתיישנו. עם זאת, המועדון נמצא אשם באי-שיתוף פעולה עם החקירה ונקנס ב-8.8 מיליון ליש"ט.

בעלי מנצ'סטר סיטי שייח' מנסור ונשיא המועדון חלדון אל מובארק לצד נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן ונשיא אופ"א אלכסנדר צ'פרין בגמר ליגת האלופות של 2023 באיסטנבול ( צילום: Catherine Ivill/Getty Images )

הפרשה הנוכחית מתנהלת במקביל למחלוקות נוספות בין סיטי לפרמייר-ליג בנוגע לתקנות העסקאות עם גורמים הקשורים לבעלי המועדונים. בספטמבר 2025 הגיעו הצדדים להסדר בנושא.

בעונה שעברה זכתה סיטי בצמד גביעים מקומיים בקמפיין האחרון של פפ גווארדיולה כמאמן, אך סיימה מאחורי ארסנל בליגה. גווארדיולה, שהאריך את חוזהו בנובמבר 2024 עד יוני 2027, הודיע במאי האחרון על עזיבתו לאחר עשר שנים בתפקיד. אנצו מרסקה מונה למחליפו.