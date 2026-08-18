הקרע בצמרת הכדורגל העולמי מחריף, ובתקשורת האנגלית מדווחים שגם ישראל מצטרפת למחנה שמתנגד לנשיא פיפ"א המכהן, ג'אני אינפנטינו. לפי כתב 'סקיי', רוב האריס, ההתאחדות לכדורגל בישראל החליטה באופן רשמי להסיר את תמיכתה באינפנטינו לקראת ניסיונו להיבחר מחדש לנשיאות פיפ"א. לפי הדיווח, ההחלטה נמסרה במכתב ששלח יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, המשמש גם כחבר בוועד הפועל של אופ"א, למטה פיפ"א.
על פי המכתב, שנחשף ב'סקיי', האירועים האחרונים הובילו ל"משבר אמון חסר תקדים" בין החזון של אופ"א לבין זה של פיפ"א בכל הנוגע לאופן שבו יש לנהל את הכדורגל העולמי. זוארץ הגדיר את המחלוקת בין שני הגופים כ"עמוקה, מהותית ומבוססת על עקרונות".
"לאור ההתפתחויות, ההתאחדות הישראלית הגיעה למסקנה כי הצעד האחראי היחיד הוא לחזור בה מהתמיכה שהעניקה בעבר לאינפנטינו לקראת כהונה נוספת בראש הארגון", נכתב בדיווח.
ב'סקיי' טוענים כי החלטת ההתאחדות הישראלית להפסיק לתמוך באינפנטינו מעניקה ביטוי רשמי לקרע ומציבה את נשיא פיפ"א בפני אתגר משמעותי בתוך אירופה. מדובר בהתפתחות שעלולה להעמיק את המחלוקת בין פיפ"א לבין גורמים באופ"א, דווקא בתקופה רגישה במיוחד מבחינה פוליטית ומוסדית.
לצד זאת, בדיווח נטען כי למרות ההחלטה החריפה, בישראל לא סוגרים את הדלת בפני הידברות. ההתאחדות לכדורגל הבהירה כי היא עדיין מקווה שניתן יהיה לחדש את הדיאלוג בין הקונפדרציות ולגבש מחדש מסלול משותף לניהול הכדורגל העולמי.