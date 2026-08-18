הקרע בצמרת הכדורגל העולמי מחריף, ובתקשורת האנגלית מדווחים שגם ישראל מצטרפת למחנה שמתנגד לנשיא פיפ"א המכהן, ג'אני אינפנטינו. לפי כתב 'סקיי', רוב האריס, ההתאחדות לכדורגל בישראל החליטה באופן רשמי להסיר את תמיכתה באינפנטינו לקראת ניסיונו להיבחר מחדש לנשיאות פיפ"א. לפי הדיווח, ההחלטה נמסרה במכתב ששלח יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, המשמש גם כחבר בוועד הפועל של אופ"א, למטה פיפ"א.

הקרע בצמרת הכדורגל העולמי מחריף, ובתקשורת האנגלית מדווחים שגם ישראל מצטרפת למחנה שמתנגד לנשיא פיפ"א המכהן, ג'אני אינפנטינו. לפי כתב 'סקיי', רוב האריס, ההתאחדות לכדורגל בישראל החליטה באופן רשמי להסיר את תמיכתה באינפנטינו לקראת ניסיונו להיבחר מחדש לנשיאות פיפ"א. לפי הדיווח, ההחלטה נמסרה במכתב ששלח יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, המשמש גם כחבר בוועד הפועל של אופ"א, למטה פיפ"א.

הקרע בצמרת הכדורגל העולמי מחריף, ובתקשורת האנגלית מדווחים שגם ישראל מצטרפת למחנה שמתנגד לנשיא פיפ"א המכהן, ג'אני אינפנטינו. לפי כתב 'סקיי', רוב האריס, ההתאחדות לכדורגל בישראל החליטה באופן רשמי להסיר את תמיכתה באינפנטינו לקראת ניסיונו להיבחר מחדש לנשיאות פיפ"א. לפי הדיווח, ההחלטה נמסרה במכתב ששלח יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, המשמש גם כחבר בוועד הפועל של אופ"א, למטה פיפ"א.