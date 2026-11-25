ריאל מדריד סיפקה עוד ערב אירופי טיפוסי, כזה שבו היא מסרבת להיכנע גם כשהדברים מסתבכים. הבלאנקוס נקלעו לפיגור מול פ.ס.וו איינדהובן, אבל התעוררו במחצית השנייה, כבשו חמישה שערים וחגגו ניצחון 1:5 שהשאיר אותם בפסגת שלב הליגה בליגת האלופות עם מאזן מושלם. במרכז החגיגה עמד ג'וד בלינגהאם, שנכנס כמחליף, כבש שער מרהיב והמשיך את התקופה הנהדרת שלו.

ריאל מדריד סיפקה עוד ערב אירופי טיפוסי, כזה שבו היא מסרבת להיכנע גם כשהדברים מסתבכים. הבלאנקוס נקלעו לפיגור מול פ.ס.וו איינדהובן, אבל התעוררו במחצית השנייה, כבשו חמישה שערים וחגגו ניצחון 1:5 שהשאיר אותם בפסגת שלב הליגה בליגת האלופות עם מאזן מושלם. במרכז החגיגה עמד ג'וד בלינגהאם, שנכנס כמחליף, כבש שער מרהיב והמשיך את התקופה הנהדרת שלו.

ריאל מדריד סיפקה עוד ערב אירופי טיפוסי, כזה שבו היא מסרבת להיכנע גם כשהדברים מסתבכים. הבלאנקוס נקלעו לפיגור מול פ.ס.וו איינדהובן, אבל התעוררו במחצית השנייה, כבשו חמישה שערים וחגגו ניצחון 1:5 שהשאיר אותם בפסגת שלב הליגה בליגת האלופות עם מאזן מושלם. במרכז החגיגה עמד ג'וד בלינגהאם, שנכנס כמחליף, כבש שער מרהיב והמשיך את התקופה הנהדרת שלו.