ריאל מדריד סיפקה עוד ערב אירופי טיפוסי, כזה שבו היא מסרבת להיכנע גם כשהדברים מסתבכים. הבלאנקוס נקלעו לפיגור מול פ.ס.וו איינדהובן, אבל התעוררו במחצית השנייה, כבשו חמישה שערים וחגגו ניצחון 1:5 שהשאיר אותם בפסגת שלב הליגה בליגת האלופות עם מאזן מושלם. במרכז החגיגה עמד ג'וד בלינגהאם, שנכנס כמחליף, כבש שער מרהיב והמשיך את התקופה הנהדרת שלו.
המחצית הראשונה הייתה שייכת דווקא להולנדים. איבן פרישיץ', קפטן פ.ס.וו, העלה את האורחת ליתרון בדקה ה-32, וריאל התקשתה למצוא פתרונות מול הלחץ של יריבתה. מוריניו הגיב בהפסקה עם שלושה חילופים, ובהם הכנסתו של בלינגהאם, וההשפעה הייתה מיידית. פדריקו ואלוורדה השווה בדקה ה-50, בלינגהאם השלים את המהפך כעבור עשר דקות בגולאסו ענק, וקיליאן אמבאפה הגדיל את היתרון בדקה ה-64.
הצרפתי השלים צמד בדקה ה-84, ו-ויניסיוס ג'וניור חתם את התוצאה שלוש דקות לאחר מכן, עם שער ראשון שלו העונה בליגת האלופות. ועדיין, השער של בלינגהאם היה היפה מכולם: הוא השתלט בצורה נהדרת על הכדור, הכין לעצמו את זווית הבעיטה ושלח טיל לרשת.
"אני אפילו לא יודע מה עשיתי שם", הודה האנגלי כשנשאל על השער. "הכדור היה במיקום טוב, חשבתי לבעוט, עשיתי את זה וזה נכנס".
אחרי המשחק הסביר בלינגהאם גם מה עומד מאחורי היכולת המשופרת שלו, עם ארבעה שערים בחמשת משחקיו האחרונים במדי ריאל. "אני נהנה מאוד מהכדורגל שלי. אני אוהב את המאמן, את הצוות שלו ואת החברים שלי לקבוצה, שעוזרים לי מאוד. זו הסיבה שאני משחק טוב - יש לי הרבה עזרה". כשנשאל אם השינוי בתפקידו, כקשר התקפי שמקבל חופש תנועה, הוא שהוביל לשיפור, השיב: "יש לי חופש לנוע, לרדת לעומק כדי לעזור בבניית המשחק וגם לעלות קדימה כדי לסיים מהלכים. אני חושב שמוריניו נתן לי המון ביטחון. בגלל זה אני משחק טוב, כי אני שמח".
"מה שקורה בלאס וגאס - נשאר בלאס וגאס"
בלינגהאם התייחס גם לסיבה שבגללה ריאל מצליחה להפוך משחקים שנראים אבודים. הניצחון על פ.ס.וו היה הקאמבק השלישי שלה בחמישה משחקים בליגת האלופות העונה. "האופי, המנטליות והדברים שהמאמן אומר לנו במחצית - זה שילוב של כמה גורמים", הסביר. "הסוד הוא ששיחקנו טוב יותר כי עשינו את הדברים הפשוטים נכון. כולם יודעים שיש לנו הרבה שחקנים מיוחדים שמסוגלים להציג יכולת נהדרת, אבל לפעמים חשוב יותר לעשות את הדברים הבסיסיים כמו שצריך. זו הסיבה שניצחנו".
מוריניו, מצדו, החמיא לכוכב האנגלי: "האדם שאחראי לג'וד בלינגהאם הוא ג'וד עצמו, יחד עם החברים שלו לקבוצה. אני מנסה לעזור קצת", אמר. "הוא שחקן יוצא דופן, שיש לו הכול - יכולת פיזית, טכניקה, הבנת משחק וראיית משחק. הוא שינה את המשחק היום. מבחינתי, בלי שום ספק, הוא הקשר הטוב בעולם".
כשנשאל אם כעס על שחקניו בחדר ההלבשה, בחר מוריניו לשמור על המסתורין עם תשובה שהפכה לאחד הציטוטים הבולטים של הערב: "חדר ההלבשה הוא כמו לאס וגאס. מה שקורה בלאס וגאס נשאר בלאס וגאס".
גם השוער טיבו קורטואה הודה שהמחצית הראשונה הייתה רחוקה מהסטנדרטים של הקבוצה. "בכדורגל המודרני, אם כולנו לא רצים ולא עושים את מה שהמאמן מבקש, זה בלתי אפשרי - במיוחד נגד קבוצה שלוחצת אחד על אחד. בקטעים שמוריניו הראה לנו על המסך ראינו שאנחנו לא עושים את הדברים נכון. הגישה שלנו השתנתה".
הניצחון על פ.ס.וו היה החמישי ברציפות של ריאל בשלב הליגה, והיא ניצבת לבדה בראש הטבלה עם 15 נקודות. מדובר בפעם הרביעית בלבד בתולדות המועדון שבה הוא פותח את הקמפיין האירופי עם חמישה ניצחונות רצופים. בשלוש הפעמים הקודמות - בעונות 2011/12, 2014/15 ו-2023/24 - ריאל הגיעה לפחות לחצי הגמר, ובעונת 2023/24 אף זכתה בתואר.
ריאל תנסה להמשיך את הרצף מול ארסנל ב-9 בדצמבר, אחרי שתארח את אלאבס בליגה הספרדית ב-28 בנובמבר. למרות הניצחון המרשים, מוריניו הבהיר שהקבוצה עדיין רחוקה משלמות: "אני לא רוצה להמשיך לחיות עם סימן השאלה אם נפתח טוב או רע. יש עוד הרבה עבודה".