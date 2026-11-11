קווין דה בריינה בדרך לקאמבק מפתיע בכדורגל האנגלי? כשנה וחצי אחרי שעזב את מנצ'סטר סיטי והצטרף לנאפולי, הקשר הבלגי מוזכר כמועמד לחזור לפרמייר ליג - והפעם במדי אברטון. לפי דיווח באתר האיטלקי "קלצ'ומרקטו", הטופיז כבר יצרו קשר ראשוני עם נציגיו כדי לבדוק את האפשרות לצרפו בחלון ההעברות של ינואר.

קווין דה בריינה בדרך לקאמבק מפתיע בכדורגל האנגלי? כשנה וחצי אחרי שעזב את מנצ'סטר סיטי והצטרף לנאפולי, הקשר הבלגי מוזכר כמועמד לחזור לפרמייר ליג - והפעם במדי אברטון. לפי דיווח באתר האיטלקי "קלצ'ומרקטו", הטופיז כבר יצרו קשר ראשוני עם נציגיו כדי לבדוק את האפשרות לצרפו בחלון ההעברות של ינואר.

קווין דה בריינה בדרך לקאמבק מפתיע בכדורגל האנגלי? כשנה וחצי אחרי שעזב את מנצ'סטר סיטי והצטרף לנאפולי, הקשר הבלגי מוזכר כמועמד לחזור לפרמייר ליג - והפעם במדי אברטון. לפי דיווח באתר האיטלקי "קלצ'ומרקטו", הטופיז כבר יצרו קשר ראשוני עם נציגיו כדי לבדוק את האפשרות לצרפו בחלון ההעברות של ינואר.