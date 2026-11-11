קווין דה בריינה בדרך לקאמבק מפתיע בכדורגל האנגלי? כשנה וחצי אחרי שעזב את מנצ'סטר סיטי והצטרף לנאפולי, הקשר הבלגי מוזכר כמועמד לחזור לפרמייר ליג - והפעם במדי אברטון. לפי דיווח באתר האיטלקי "קלצ'ומרקטו", הטופיז כבר יצרו קשר ראשוני עם נציגיו כדי לבדוק את האפשרות לצרפו בחלון ההעברות של ינואר.
על פי הפרסום, מדובר בשלב זה בבדיקת היתכנות לעסקה. גם אם אברטון תצליח להגיע להבנות עם השחקן, היא תצטרך לשכנע את נאפולי לאפשר לו לעזוב באמצע העונה. באיטליה מציינים כי המועדון עשוי לסרב לשחררו בינואר ולדחות את הדיון בעתידו לקיץ. חוזהו של הבלגי מסתיים ביוני 2027, ולנאפולי אופציה להאריכו בעונה נוספת.
הדיווח מגיע על רקע סימני שאלה סביב המשך דרכו של דה בריינה באיטליה. ב"איל מטינו", כפי שצוטט ב"פוטבול איטליה", נטען כי לא ניתן לשלול החלטות משמעותיות בנוגע לעתידו כבר בינואר. עם זאת, הקשר בן ה-35 ממשיך לקבל מקום מרכזי על הדשא: לפי "ספורטס מול", הוא שותף בכל 15 משחקיה של נאפולי בליגה ובליגת האלופות העונה, ורשם ארבעה שערים ושני בישולים.