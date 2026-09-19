צפו בתקציר: אלצ'ה מנצחת את אספניול ( באדיבות ONE )

אחרי מפח הנפש הדרמטי מול ריאל מדריד, רוי רביבו חווה אתמול (שישי) ערב קסום בלה ליגה. המגן הישראלי סיפק הופעה שתיכנס גבוה לרשימת המשחקים הגדולים בקריירה שלו, כשבישל פעמיים ב-1:3 של אלצ'ה על אספניול - ועוד עשה זאת בתוך שלוש דקות בלבד, בזמן שקבוצתו נאלצה להישאר בעשרה שחקנים כבר מהדקה השישית.

הפתיחה דווקא הייתה רחוקה מלהיות אידיאלית עבור אלצ'ה, שנותרה בחיסרון מספרי בשלב מוקדם מאוד. אלא שרביבו לא נבהל מהסיטואציה ובדקה ה-26 שלח כדור ארוך ומדויק לפר ניניו, שהמשיך לרשת וקבע 0:1. שלוש דקות בלבד לאחר מכן המגן הישראלי הוסיף בישול נוסף, כשהצטרף להתקפה, פרץ קדימה והקפיץ באמנות לעבר ניניו, שהשלים צמד.

גלריה רביבו והחברים חוגגים ( צילום: Alex Caparros/Getty Images )

מעבר להשפעה הישירה שלו על התוצאה, הנתונים ממחישים עד כמה היה זה ערב חריג עבור רביבו. צמד בישולים במשחק אחד אינו דבר חדש לחלוטין עבורו, אך גם בוודאי אינו עניין שבשגרה. זו הייתה הפעם החמישית בקריירה שבה הישראלי רשם שני בישולים במשחק, כאשר הפעם הקודמת הגיעה גם היא בעונת 2026/27, במדי מכבי ת"א.

רביבו הוא המגן הראשון שמספק שני בישולים במשחק אחד בלה ליגה העונה. בעונה שעברה היו שלושה מגנים בלבד שהגיעו לנתון הזה במשחק בודד: הקטור פורט מברצלונה, פדה ואלוורדה מריאל מדריד ומתאו רטגי מאתלטיקו מדריד.

החשבון של אלצ'ה מרים לרביבו

¿Lo de Roy Revivo qué? 🤩 — Elche Club de Fútbol (@elchecf) September 18, 2026

גם ההקשר הקבוצתי הופך את ההישג למרשים יותר. רביבו לא סיפק את שני הבישולים כאשר אלצ'ה שלטה בנוחות או נהנתה מיתרון מספרי, אלא דווקא אחרי שקבוצתו נותרה בעשרה שחקנים בשלב מוקדם. למרות התנאים האלה, המגן הצליח לייצר פעמיים את המסירה האחרונה בדרך לשער והיה אחד הגורמים המרכזיים לכך שאלצ'ה בנתה יתרון משמעותי.

"מה הסיפור עם רוי רביבו?"

לפי נתוני מיסטר צ'יפ, זו בסך הכול הפעם השלישית בתולדות הליגה הספרדית שבה קבוצה שנמצאת בעשרה שחקנים מצליחה לעלות ליתרון 0:2 במהלך המחצית הראשונה.

בספרד לא נותרו אדישים להופעה של הישראלי. בחשבון הרשמי של אלצ'ה כתבו בציניות: "מה הסיפור עם רוי רביבו?" ב"מארקה" החמיאו למסירה שהובילה לשער הראשון: "זו היתה מסירה מושלמת. איזה שער", בעוד שב"מונדו דפורטיבו" התלהבו מהבישול השני: "הגבהה נפלאה וסיומת גדולה".

"הגיבור השקט של המשחק". רביבו ( צילום: Francisco Macia/Getty Images )

גם העיתונאים המקומיים התלהבו. ג'ונאי אמארו כתב: "רוי רביבו הוא הגיבור השקט של המחצית הראשונה מול אספניול. ב-10 שחקנים, הוא לא רעד, הוא העביר את הכדור קדימה והיה נהדר. שימו לב, שתי מסירות מכריעות לפר ניניו. יש כימיה". סלבה גרסיה הוסיף: "משחק מצוין של רביבו", ומריו חימנס כתב: "דקות אדירות של רביבו".

המגן הישראלי סיים את המשחק עם ציון 8.1 באתר Flashscore – השני הכי גבוה מבין שחקני שתי הקבוצות, כשרק כובש שני השערים, פר ניניו, קיבל ציון גבוה יותר, 8.6. ב"אס" וב"מארקה" העניקו לו שני כוכבים מתוך שלושה.