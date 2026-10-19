האם ברק יצחקי בדרך לאתגר חדש מעבר לים? בתקשורת הקפריסאית דווח הבוקר (שני) כי מאמן בית"ר ירושלים לשעבר הוא המועמד המוביל לתפקיד המאמן הראשי של אנורתוזיס פמגוסטה.
לפי הדיווח, המועדון כבר הגיש ליצחקי הצעה רשמית, והצדדים נמצאים במגעים בניסיון להגיע להסכם. בשלב זה טרם הושגה הסכמה, אך בקפריסין מעריכים כי התפתחויות בנושא עשויות להגיע בקרוב.
עבור יצחקי, בן 42, מדובר באפשרות לחזור למועדון שאותו הוא מכיר היטב. המאמן הישראלי שיחק באנורתוזיס בעונת 2012/13, שבה רשם 23 הופעות במדי הקבוצה. כעת, יותר מעשור לאחר מכן, הוא עשוי לשוב לפמגוסטה, הפעם בתפקיד המרכזי על הקווים.
יצחקי החל את דרכו באימון כמאמן זמני במכבי ת"א בשנת 2021, ובהמשך קיבל את ההזדמנות להוביל את בית"ר ירושלים. בפברואר 2024 מונה למאמן הקבוצה מהבירה, שאותה הדריך ב-93 משחקים, עד שסיים את תפקידו בתום העונה שעברה.