האם ברק יצחקי בדרך לאתגר חדש מעבר לים? בתקשורת הקפריסאית דווח הבוקר (שני) כי מאמן בית"ר ירושלים לשעבר הוא המועמד המוביל לתפקיד המאמן הראשי של אנורתוזיס פמגוסטה.

לפי הדיווח, המועדון כבר הגיש ליצחקי הצעה רשמית, והצדדים נמצאים במגעים בניסיון להגיע להסכם. בשלב זה טרם הושגה הסכמה, אך בקפריסין מעריכים כי התפתחויות בנושא עשויות להגיע בקרוב.

יגיע לאי השכן? יצחקי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

עבור יצחקי, בן 42, מדובר באפשרות לחזור למועדון שאותו הוא מכיר היטב. המאמן הישראלי שיחק באנורתוזיס בעונת 2012/13, שבה רשם 23 הופעות במדי הקבוצה. כעת, יותר מעשור לאחר מכן, הוא עשוי לשוב לפמגוסטה, הפעם בתפקיד המרכזי על הקווים.