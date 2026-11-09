צפו בתקציר: ברצלונה ניצחה את אתלטיקו ( באדיבות ONE )

ברצלונה השיגה אתמול (ראשון) ניצחון יקר במיוחד בליגה הספרדית - 1:2 על אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, הודות לצמד של פרמין לופס, שלמעשה הוציא את הקטלאנים לפגרת הנבחרות כשהם בפסגה.

אבל מעבר לשלוש הנקודות ולצמד המרשים, רגע אחד מחגיגת השער של הקשר בן ה-23 הפך לשיחת היום ברשתות החברתיות. פרמין, שכבש את שער השוויון של בארסה על סף ההפסקה, נראה בדרכו לבצע את חגיגת ה"סיו" המפורסמת של כריסטיאנו רונאלדו - אלא שברגע האחרון לאמין ימאל הגיע אליו, והחגיגה קיבלה תפנית.

גלריה כמו רונאלדו? טוב, כמעט. פרמין חוגג את שער השוויון ( צילום: REUTERS/Alejandro Martinez Velez )

לאחר שהכניע את שוער אתלטיקו, פרמין החל לרוץ כשהוא מצביע על החזה, בתנועה שהזכירה לרבים את חגיגת ה"אני כאן" המזוהה עם הכוכב הפורטוגלי. ימאל הגיע כדי להצטרף לחגיגות, ופרמין עצר, קפץ במקום והניף את אגרופו באוויר. לגולשים זה הספיק כדי להעלות את האפשרות שהקשר תכנן להקדיש את השער לאליל שלו, שחקן העבר של היריבה המושבעת ריאל מדריד.

ברשתות החברתיות לא פספסו את ההזדמנות לעקוץ. "פרמין רצה לעשות סיו, אבל נזכר שהוא משחק בברצלונה", כתב אחד הגולשים. אחר הוסיף: "הוא כמעט חגג כדי לכבד את האליל שלו, אבל אז הבין שיזרקו אותו מהקבוצה". גם סרטון שעלה לפני יותר משנה, מתקופתו של פרמין באקדמיה של ברצלונה, שבו הוא נראה חוגג שער במחווה דומה לרונאלדו, חיזק את הספקולציות.

Fermín López celebrando como Cristiano Ronaldo hoy vs Atleti! Bichiboy. 🤝 https://t.co/FN72QLxVph — MT2 (@madrid_total2) November 8, 2026

מעבר לסיפור החגיגה, פרמין היה כמובן הגיבור הגדול של הניצחון החשוב. הקשר דיבר לאחר המשחק על המשמעות של שלוש הנקודות מול יריבה שהקשתה מאוד על ברצלונה: "זה היה משחק קשה מאוד. אנחנו זוכרים מהשנה שעברה, כשהם ניצחו אותנו בגביע ובליגת האלופות, וידענו למה אנחנו עומדים להגיע. המחצית הראשונה הייתה מסובכת עבורנו אחרי שהם כבשו, אבל אני חושב שהצלחנו להפוך את התוצאה ושיחקנו משחק פנטסטי".

על שער השוויון שכבש בדקה ה-44, אמר: "אני חושב שגם אנחנו לא היינו ברגע הכי טוב שלנו, כי הם לחצו אותנו היטב דרך האמצע. עם השער הרגשנו משוחררים יותר, הצלחנו לפתח הרבה יותר את המשחק שלנו ובסופו של דבר להשיג את הניצחון".

כך פרמין ביצע בעבר את ה"סיו"

So Fermin Lopez is a Ronaldo fan but can't express it since he's La Masia?😭😭😂 https://t.co/mwAN1wLb9N — Funny UEFA (@Abassimudim) November 8, 2026

פרמין גם החמיא לשיתוף הפעולה שלו עם לאמין ימאל, שבישל לו את שער היתרון השני של ברצלונה, שהכריע את המשחק בדקה ה-66. "כן, כן, שזה יימשך. כמו שכבר אמרתי בריאיון לפני כמה ימים, אנחנו מכירים היטב אחד את השני. המסירה בשער השני הייתה חצי שער. אני שמח מאוד גם בשבילו, ואנחנו צריכים להמשיך לצבור נקודות", אמר.

הקשר אף התייחס לתחרות האפשרית עם ראפיניה על תואר מלך השערים של הקבוצה, והעדיף להחמיא לחברו: "אני לא חושב שאוכל לעקוף אותו, כי ראפיניה מדהים ובטוח שהוא ימשיך להבקיע. אני אנסה לעזור לקבוצה, וזה מה שישמח אותי".

"פרמינייטור": שער ה"מונדו דפורטיבו"

🗞️ #PortadaMD https://t.co/3M0bEPAovV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 8, 2026

ומה היה למאמנו של לופס, האנזי פליק, להגיד בסיום? "במחצית הראשונה היינו רחוקים מדי מהיריבה ולא הצלחנו ללחוץ היטב על הכדור. במחצית השנייה שיפרנו את זה בצורה משמעותית". המאמן הוסיף: "משחק נמשך 90 דקות. המחצית הראשונה לא הייתה מושלמת, אבל השנייה הייתה טובה ומגיע לנו הניצחון. אני מאמין לחלוטין בקבוצה הזאת".

הניצחון היה ה-11 של ברצלונה ב-12 מחזורי הליגה, והיא תצא לפגרת הנבחרות כשהיא מוליכה את הטבלה בפער של שלוש נקודות מריאל מדריד. כשנשאל עד כמה חשוב היה לו להגיע לפגרה בפסגה, השיב פליק: "מ-1 עד 10? 10".

אתלטיקו מגבה את אלבארס

מהעבר השני, מאמן אתלטיקו, דייגו סימאונה בחר להעניק גיבוי פומבי לחלוץ שלו, חוליאן אלבארס, שהחמיץ מספר הזדמנויות מצוינות, כולל אחת רשלנית במיוחד בפתיחה: "אנחנו אוהבים אותו, ואם אנחנו רוצים להשיג את מה שאנחנו רוצים, צריכים את חוליאן בשיאו - אחרת לא נגיע לשם".

שורה של החמצות. אלבארס ( צילום: Javier SORIANO / AFP )

אלבארס דווקא היה מעורב בשער היתרון של אתלטיקו, כשבישל לג'וליאנו סימאונה בדקה העשירית, אך בהמשך התקשה למצוא את הרשת. הוא החמיץ מצב של אחד על אחד מול ז'ואן גרסיה, ראה הזדמנות נוספת נעצרת אצל השוער וגם לא הצליח להכניע אותו בניסיון הקפצה. למרות זאת, סימאונה סירב להתמקד רק בהחמצות: "חוליאן שיחק טוב. מעבר להזדמנויות שהיו לו, הוא היה מעורב בעוד כמה מהלכים התקפיים. בנוסף לבישול לשער של ג'וליאנו, הוא גם הגביה כדור שהוביל להזדמנות של אלכס באנה. כולנו רצינו שהוא יכבוש, אבל נהיה סבלניים איתו כי הוא שחקן גדול".

זה היה המפגש הראשון בין הקבוצות מאז שאלבארס חשף ביוני כי רצה לעזוב את אתלטיקו ולהצטרף לברצלונה - אמירה שעליה התנצל בהמשך בפני אוהדי המועדון. בתחילת העונה הוא אף ספג שריקות בוז מחלק מהקהל בעקבות הניסיון לקדם מעבר ליריבה הקטלאנית. סימאונה ניהל בזהירות את דקות המשחק שלו בתקופות מסוימות, אך כעת החלוץ פתח בחמשת המשחקים האחרונים של הקבוצה בכל המסגרות וכבש פעמיים.