המחזור הרביעי בליגת האלופות נמשך, כאשר בשעה זו נערכים שני משחקים במנה המוקדמת. ריאל מדריד, שניצחה בכל משחקיה בצ'מפיונס, מתארחת אצל א.א.ק אתונה, בעוד מושלמת נוספת, ליברפול, מקווה לנצח גם במשחק החוץ באיסטנבול מול פנרבחצ'ה, שעדיין לא ניצחה העונה בליגת האלופות.
א.א.ק אתונה - ריאל מדריד 1:1
עד לפני שבועיים, בריאל מדריד הרגישו את הלחץ כאשר אחרי ההפסד בדרבי לאתלטיקו בליגה הם ראו את ברצלונה פותחת פער בפסגת הטבלה. מאז ניצחו הבלאנקוס בשישה משחקים רצופים, כולל על בארסה בחוץ בקלאסיקו, וכעת הם מגיעים במומנטום נהדר למשחק החוץ באתונה, בתקווה לשמור על מאזן מושלם בליגת האלופות. מנגד, אלופת יוון מגיעה אחרי ארבעה הפסדים בחמישה משחקים, כולל תבוסה 5:1 ממנצ'סטר סיטי במחזור האחרון בצ'מפיונס ולמרות היותה אנדרדוג מוחלט - היא תקווה בכל לחולל הפתעה גדולה מול ז'וזה מוריניו ושחקניו.
מהלך המשחק
דקה 4': מיאט גאצ'ינוביץ' בעט מתוך הרחבה, אך תיבו קורטואה הדף מצוין ומנע ספיגה מריאל.
10': אקס ריאל, לוקה יוביץ', עלה היטב לכדור גובה, אך הנגיחה שלו לא הייתה מספיק טובה וקורטואה קלט בקלילות.
12': שער! 0:1 לא.א.ק. אבובקארי קויטה תעתע בהגנה של ריאל ובעט כדור אדיר בשמאל שחדר לרשת - כשהפעם קורטואה לא יכול היה לעשות דבר.
17': איום נוסף של א.א.ק, כשיוביץ' בעט כדור חזק מתוך הרחבה - ושוב קורטואה הציל את ריאל.
32': שער! ריאל השוותה ל-1:1. מארק קוקורייה שלח כדור רוחב, וג'וד בלינגהאם כבש עם העקב בביצוע נפלא.
55': קוקורייה קיבל כדור רוחב נהדר והיה בעמדה מצוינת לכבוש, אך גלישה אדירה של לזארוס רוטה חילצה את הכדור ברגע האחרון.
פנרבחצ'ה - ליברפול 2:1
אחרי חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ליברפול הפסידה ביום ראשון האחרון בבית לארסנל והמשיכה להתרחק מהפסגה בפרמייר-ליג. עם זאת, בליגת האלופות, המייטי רדס ניצחו בכל שלושת משחקיהם עד כה, והם יקוו לצאת עם שלוש נקודות גם מהר הגעש באיסטנבול. המארחת, שהוציאה הקיץ סכומי עתק על רכש, והנחיתה בין השאר שמות כמו מייסון גרינווד, רומלו לוקאקו, ודאט מוריצ'י ונתן אקה - נראית רע גם בליגה ומחפשת עדיין את ניצחונה הראשון בצ'מפיונס.
מהלך המשחק
דקה 3': כמעט שער מוקדם לליברפול, כאשר ויקטור מוניוס בעט מתוך הרחבה - אך אדרסון הדף.
25': שער! 0:1 לליברפול. הרחקה לא טובה של הגנת פנרבחצ'ה הגיעה לטריי ניוני, שבעט מהאוויר וכבש בעזרת שחקן הגנה של המארחת.
27': הזדמנות אדירה לפנרבחצ'ה, כאשר ארצ'י בראון העביר כדור רוחב, ומצא את אירפאן ג'אן קאהבצ'י - שבעט מטרים ספורים למשקוף ורשם החמצת ענק.
29': שער! פנרבחצ'ה השוותה ל-1:1. מייסון גרינווד ניגש לביצוע בעיטה חופשית, וכבש לאחר שהכדור פגע בחומה והטעה את אליסון.
45': גרינווד כמעט השלים צמד על סף הירידה להפסקה - אך הבעיטה שלו נהדפה על-ידי אליסון.
52': מאק אליסטר עלה היטב לכדור גובה, אך נגח היישר לידיו של אדרסון.
56': בראדלי ברקולה פרץ מצד שמאל ובעט בעוצמה לעבר הפינה השמאלית התחתונה, אך שוב אדרסון היה במקום והדף.
פורסם לראשונה: 19:45, 04.11.26