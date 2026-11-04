המחזור הרביעי בליגת האלופות נמשך, כאשר בשעה זו נערכים שני משחקים במנה המוקדמת. ריאל מדריד, שניצחה בכל משחקיה בצ'מפיונס, מתארחת אצל א.א.ק אתונה, בעוד מושלמת נוספת, ליברפול, מקווה לנצח גם במשחק החוץ באיסטנבול מול פנרבחצ'ה, שעדיין לא ניצחה העונה בליגת האלופות.

המחזור הרביעי בליגת האלופות נמשך, כאשר בשעה זו נערכים שני משחקים במנה המוקדמת. ריאל מדריד, שניצחה בכל משחקיה בצ'מפיונס, מתארחת אצל א.א.ק אתונה, בעוד מושלמת נוספת, ליברפול, מקווה לנצח גם במשחק החוץ באיסטנבול מול פנרבחצ'ה, שעדיין לא ניצחה העונה בליגת האלופות.

המחזור הרביעי בליגת האלופות נמשך, כאשר בשעה זו נערכים שני משחקים במנה המוקדמת. ריאל מדריד, שניצחה בכל משחקיה בצ'מפיונס, מתארחת אצל א.א.ק אתונה, בעוד מושלמת נוספת, ליברפול, מקווה לנצח גם במשחק החוץ באיסטנבול מול פנרבחצ'ה, שעדיין לא ניצחה העונה בליגת האלופות.