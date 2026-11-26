שעות לפני המשחק מול הפועל באר-שבע הערב (חמישי) בליגה האירופית, מאות אוהדי בשיקטאש הגיעו לבאטומי שבגאורגיה וקיימו הפגנה פרו-פלסטינית במרכז העיר. האוהדים הניפו דגלי פלסטין, פרשו כרזה הקוראת לשחרור פלסטין ושרו שירי עידוד לקבוצתם. לפי דיווחים בתקשורת הטורקית, גם אוהדים של פנרבחצ'ה וטרבזונספור הגיעו לעיר לקראת המפגש.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות הטורקית DHA, אוהדי בשיקטאש שהגיעו מערים שונות ברחבי טורקיה התאספו בכיכר אירופה שבמרכז באטומי, שרו שירים ועודדו את קבוצתם. לצד דגלי טורקיה הונפו גם דגלי פלסטין ומזרח טורקסטן. המשטרה הגאורגית נערכה באזור ונקטה אמצעי אבטחה סביב הכיכר.

🇵🇸 Beşiktaş taraftarından Filistin pankartı. #BJKvHBS | #UEL https://t.co/rOKvTXlzUr — Haber Kartalı (@HaberKartali) November 26, 2026

באופן חריג, על פי דיווח של סוכנות הידיעות אנאדולו, גם אוהדים של פנרבחצ'ה וטרבזונספור - שתיים מיריבותיה הגדולות של בשיקטאש - הגיעו לבאטומי לקראת המשחק מול הקבוצה הישראלית.

באתר הטורקי Ajansspor דווח כי הגעת האוהדים החלה כבר בתחילת השבוע ונמשכה גם בשעות אחר הצהריים. האוהדים עשו את דרכם מטורקיה לגאורגיה דרך מעבר הגבול סארפ, כשכבר בנקודת המעבר נשמעו שירי עידוד של הקהל הטורקי.