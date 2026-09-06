רוי רביבו, שחתם רק בשבוע שעבר בשורות אלצ'ה, נכלל בסגל של המאמן מרטין אנסלמי לקראת המשחק מחר (שני, 22:30) מול ריאל סוסיאדד במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הספרדית.
כזכור, לאחר קיץ מתוח ומשבר בין משפחת השחקן להנהלת מכבי ת"א, הצדדים הגיעו לסיכום שעות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. רביבו המריא לספרד לאחר ה-1:3 על מכבי חיפה, עבר את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לארבע שנים, שבמסגרתו ישתכר כ-550 אלף אירו לעונה.
רביבו הגיע לאלצ'ה בתקווה לבסס את עצמו בליגה הספרדית, וכבר במשחקו הראשון האפשרי הוא עשוי לקבל הזדמנות לסייע לקבוצה שנמצאת בתקופה לא פשוטה. אלצ'ה עדיין מחפשת את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה, ולאחר שלושה מחזורים היא מחזיקה בנקודה אחת בלבד מתוך תשע אפשריות. במועדון יודעים כי איבוד נקודות נוסף, הפעם במשחק הביתי, עלול להעמיק את המשבר ולהגביר את הלחץ על הקבוצה והצוות המקצועי.
לצ'ה ספגה תשעה שערים בשלושת משחקי הליגה הראשונים שלה, ורביבו עשוי להיכנס בדיוק בנקודה שבה הקבוצה זקוקה לחיזוק. המגן הישראלי אמור להוסיף יציבות בחלק האחורי, אך גם יכולת התקפית באגף השמאלי ומהירות ביציאה למעברים ולהתקפות מתפרצות.