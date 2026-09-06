רוי רביבו, שחתם רק בשבוע שעבר בשורות אלצ'ה, נכלל בסגל של המאמן מרטין אנסלמי לקראת המשחק מחר (שני, 22:30) מול ריאל סוסיאדד במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הספרדית.

רוי רביבו, שחתם רק בשבוע שעבר בשורות אלצ'ה, נכלל בסגל של המאמן מרטין אנסלמי לקראת המשחק מחר (שני, 22:30) מול ריאל סוסיאדד במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הספרדית.

רוי רביבו, שחתם רק בשבוע שעבר בשורות אלצ'ה, נכלל בסגל של המאמן מרטין אנסלמי לקראת המשחק מחר (שני, 22:30) מול ריאל סוסיאדד במסגרת המחזור הרביעי של הליגה הספרדית.

כזכור, לאחר קיץ מתוח ומשבר בין משפחת השחקן להנהלת מכבי ת"א, הצדדים הגיעו לסיכום שעות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. רביבו המריא לספרד לאחר ה-1:3 על מכבי חיפה, עבר את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לארבע שנים, שבמסגרתו ישתכר כ-550 אלף אירו לעונה.

כזכור, לאחר קיץ מתוח ומשבר בין משפחת השחקן להנהלת מכבי ת"א, הצדדים הגיעו לסיכום שעות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. רביבו המריא לספרד לאחר ה-1:3 על מכבי חיפה, עבר את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לארבע שנים, שבמסגרתו ישתכר כ-550 אלף אירו לעונה.

כזכור, לאחר קיץ מתוח ומשבר בין משפחת השחקן להנהלת מכבי ת"א, הצדדים הגיעו לסיכום שעות ספורות לפני סגירת חלון ההעברות. רביבו המריא לספרד לאחר ה-1:3 על מכבי חיפה, עבר את הבדיקות הרפואיות וחתם על חוזה לארבע שנים, שבמסגרתו ישתכר כ-550 אלף אירו לעונה.