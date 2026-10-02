המחאה באירלנד נגד קיום משחקי הנבחרת מול ישראל הגיעה אתמול (חמישי) גם אל כר הדשא. במהלך משחק ליגת האומות מול אוסטריה בדבלין (2:2), השליכו מפגינים כדורי טניס שעליהם דגלי פלסטין אל המגרש, במה שהוביל להפסקה קצרה של המשחק.

האירוע התרחש בדקה ה-19, כאשר אירלנד הובילה 0:1. השופט ההולנדי אלארד לינדאוט עצר את המשחק ושלח את השחקנים להפסקת שתייה, לאחר שכדורי הטניס נחתו על כר הדשא. בהמשך נרשמה הפרעה נוספת, כאשר מפגין שנשא דגל פלסטין, פרץ אל המגרש, אך אנשי האבטחה השתלטו עליו והוציאו אותו מהמגרש.

גלריה המפגין שפרץ לכר הדשא עם דגל פלסטין ( צילום: Charles McQuillan/Getty Images )

המחאות, אגב, החלו עוד לפני שריקת הפתיחה. קבוצת הפעילים הפרו-פלסטינית "Stop the Game" התכנסה בסמוך לאצטדיון והניפה שלטים שתמכו בשוער האירי גאווין באזונו, שהודיע כי הוא מחרים את שני משחקי הנבחרת מול ישראל.

המפגינים קראו להתאחדות האירית לבטל את משחקה האחרון מול ישראל בליגת האומות - ביום ראשון ללא קהל בבאצ'קה טופולה שבסרביה.

כדורי הטניס שנאספו מכר הדשא ( צילום: Paul Faith / AFP )

התמיכה בבאזונו ( צילום: Charles McQuillan/Getty Images )

כבר שלשום פרסם ארגון "Stop the Game" מכתב פתוח לשחקני הנבחרת ולמאמן היימיר הלגרימסון, ובו קרא להם שלא לעלות למשחק ביום ראשון. על המגרש, המחאה לא מנעה מאוסטריה להשלים קאמבק. לאחר שאירלנד כבר הובילה 0:2.

"זו פשוט הייתה עייפות, וידענו את זה. ידענו שזה יקרה", אמר הלגרימסון בסיום. "למרות שהשגנו רק נקודה וסיימנו את המשחק בתיקו, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מרוצים מהשחקנים שנלחמו עד הסוף וניסו להשיג את שער הניצחון".

ההפגנות מחוץ לאצטדיון ( צילום: Charles McQuillan/Getty Images )

"ידענו שזו תהיה סדרת משחקים קשה - ארבעה משחקים, הרבה נסיעות, ובנוסף לכל זה גם כל מה שקרה מסביב. אני מרוצה מהשחקנים ומהדרך שבה שיחקנו. אני אף פעם לא רוצה לספוג שני שערים, אף פעם. אנחנו לא מרוצים מהאופן שבו הם הגיעו, אבל מכל השאר - ובעיקר מהאוהדים - אנחנו מאוד מרוצים".