לאו מסי יהיה הבעלים של קבוצת כדורגל נוספת. "הפרעוש" הגיע לסיכום על רכישת 100% ממניות אלדנסה, המשחקת בליגה השנייה בספרד. לפי דיווח ב"אס", עורכי הדין של כוכב אינטר מיאמי ניהלו בתקופה האחרונה מו"מ עם קבוצת ההשקעות הקולומביאנית TH, בראשות חואן קרלוס טרוחיו, שרכשה לפני כשנה את מניות המועדון מפסקל פרס.

אתמול הגיעו הצדדים, לפי הדיווח, להסכמה עקרונית סופית, שבמסגרתה מסי יהפוך לבעל המניות הגדול ביותר באלדנסה. עם זאת, העסקה עדיין אינה סגורה: נותר להשלים מספר הליכים משפטיים וחוזיים, בהם בדיקת נאותות למועדון, והיא כפופה גם לאישור המועצה העליונה לספורט בספרד.

גלריה יש לו קבוצה נוספת. מסי ( צילום: AP Photo/Lynne Sladky )

הכוונה היא להכריז באופן רשמי על השלמת העסקה כבר בימים הקרובים. יש לציין כי זו לא ההשקעה הראשונה של מסי בכדורגל הספרדי. מוקדם יותר השנה הוא רכש את קורנייה הקטלאנית מהליגה החמישית.

המהלך צפוי לשנות לחלוטין את סדרי הגודל סביב המועדון מאלדה שבמחוז אליקנטה. אלדנסה מחזיקה כיום בכ-3,500 מנויים, בעיר שבה מתגוררים מעט יותר מ-55 אלף תושבים. הכניסה של אחד השחקנים הגדולים בתולדות הכדורגל העולמי לבעלות על המועדון צפויה להעניק לו חשיפה בינלאומית חסרת תקדים.

האוהדים כבר בכוננות ( צילום: REUTERS/Shannon Stapleton )

על פי הדיווח, מדובר בהשקעה אישית של מסי, ללא שותף לעסקה וללא מעורבות של שחקן עבר או גורם מוכר אחר מעולם הכדורגל. ב"מארקה" הסבירו כי הרצון שלו הוא להשאיר חלק מהונו בתוך עולם הכדורגל גם לקראת היום שבו יפרוש ממשחק פעיל.

גם האצטדיון העירוני, "נואבו פפיקו אמאט", עשוי להפוך במהרה למוקד עניין. האצטדיון עבר בשנים האחרונות מספר שיפוצים ויכול להכיל כ-5,800 צופים.