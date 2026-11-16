נבחרת אנגליה סיפקה אתמול (ראשון) את אחד הערבים הגדולים שלה בשנים האחרונות, כשניצחה 2:3 את אלופת העולם ספרד באצטדיון המטרופוליטנו במדריד, במשחק דרמטי שהבטיח לה את ראשות הבית ואת הכרטיס לרבע גמר ליגת האומות. האנגלים כבר הוליכו 0:3 אחרי קצת יותר משעה של כדורגל מצוין, אך הרחקתו של אליוט אנדרסון בדקה ה-63 והקאמבק הספרדי הפכו את דקות הסיום למותחות במיוחד.

תומאס טוכל, שידע לא מעט ביקורת מאז מונה לתפקיד, לא הסתיר את שביעות רצונו בסיום. "כן, זו הייתה ההופעה הטובה ביותר שלי עד עכשיו", אמר המאמן הגרמני במסיבת העיתונאים. "בהתחשב בנסיבות, בלחץ, באיכות של היריבה ובמקום שבו שיחקנו - מול אלופת העולם המכהנת - זו הייתה הופעה שלמה מאוד". טוכל הוסיף: "כמובן שהכרטיס האדום והפנדל שינו את המומנטום ואת האופי של המשחק. שלושים דקות של הגנה מול ספרד בספרד מרגישות כמו שלוש שעות".

גלריה קונסה חוגג עם טראפורד אחרי ההצלה הכפולה ( צילום: Action Images via Reuters/Andrew Boyers )

הניצחון קיבל משמעות נוספת לנוכח הנתון המרשים של היריבה: ספרד הגיעה למשחק אחרי 43 הופעות רצופות ללא הפסד. האנגלים, שהיו זקוקים להצהרת כוונות אחרי המיני-אכזבה במונדיאל, לא הסתפקו בהסתגרות ובניסיון להפתיע במתפרצות. הם פתחו בלחץ גבוה ואינטנסיבי, הקשו על הספרדים להניע כדור והכתיבו את הקצב לאורך דקות ארוכות. הארי קיין העלה אותם ליתרון בפנדל לפני ההפסקה, ובפתיחת המחצית השנייה הגיעו שני שערים נוספים בתוך 12 דקות: אזרי קונסה הכפיל, ובן ווייט קבע 0:3 אחרי מהלך התקפי מצוין.

אלא שאז הגיע המפנה. בדקה ה-63 איבד ג'ארל קוואנסה את הכדור, ואליוט אנדרסון הכשיל את לאמין ימאל בתוך הרחבה. הקשר האנגלי הורחק, ומיקל אויארסבאל צימק מהנקודה הלבנה. נבחרת ספרד ניצלה את היתרון המספרי, ובדקה ה-75 בישל ימאל לניקו וויליאמס את השער השני. פתאום, היתרון האנגלי המרשים נראה שברירי, והלחץ עבר כולו לצד של טוכל.

זה היה בעיקר הערב שלו. טראפורד ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

בשלב הזה נכנס לתמונה ג'יימס טראפורד, שקיבל את המקום בהרכב על חשבונו של ג'ורדן פיקפורד והחזיר למאמנו על האמון בהופעה יוצאת דופן. השוער סיפק כמה הצלות חשובות, אך הרגע הגדול שלו הגיע בתוספת הזמן: תחילה הדף ניסיון של פרמין לופס, ומיד לאחר מכן עצר גם את הניסיון החוזר של אמריק לאפורטה. שתי ההצלות הללו שמרו על הניצחון והפכו את טראפורד לגיבור הגדול של הערב.

ב"טיימס" הלונדוני לא נותרו אדישים להופעה והכתירו את השוער כ"סופרמן". גם דקלן רייס, חברו לנבחרת, מיהר להחמיא לו בסיום. "זה היה ערב ענק עבורו. הכול קרה כל כך מהר, ולכן לבצע שתי הצלות בתוך שתי שניות זה פשוט מדהים", אמר הקשר. רייס התייחס גם לאופן שבו אנגליה הצליחה לשרוד את המכבש הספרדי: "כשהם כבשו את השער השני, אפשר היה לחשוב שהמשחק הולך לכיוון שלהם, בהתחשב בכמות הלחץ שהם הפעילו עלינו. אבל גילינו חוסן. המשכנו לתת את כל מה שיש לנו, לעשות הכול למען הסמל הזה, למען הנבחרת, החברים שלנו והמאמן".

שורה של הצלות. טראפורד ( צילום: AP Photo/Manu Fernandez )

ההופעה של טראפורד הייתה משמעותית במיוחד גם מבחינה אישית. תומאס טוכל, כאמור, בחר להעניק לו את המקום בהרכב על חשבונו של פיקפורד. המאמן הגרמני הבהיר בסיום כי התחרות על המקום בין הקורות פתוחה: "התפקיד שלו הוא לצמצם את הפער מפיקפורד. אנחנו רוצים תחרות בכל העמדות, וצריכים לראות את טראפורד ברגעים של לחץ גבוה". על ההצלה הכפולה הוסיף: "היא הייתה פשוט מבריקה, והוא ראוי לכל הקרדיט".

מעבר לתוצאה, טוכל ראה בניצחון הוכחה להתקדמות שעשתה אנגליה. "אנחנו מודעים היטב לצעדים שעשינו מאז גביע העולם. רצינו להשתפר בבניית המשחק מאחור, בהגנה נמוכה, ובמקביל להמשיך להכתיב את הזהות ואת הדרך שבה אנחנו רוצים לשחק מול כל יריבה", הסביר. "זה היה ברור לאורך כל שלב הבתים. התוצאות הגיעו בעקבות היכולת".

"אנחנו מודעים היטב לצעדים שעשינו מאז גביע העולם". טוכל ( צילום: Action Images via Reuters/Andrew Boyers )