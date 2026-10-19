בקורות החיים של סטיבן קולקר מופיעות טוטנהאם, ליברפול ונבחרת אנגליה. אלא שבגיל 34, ואחרי שסיים את קריירת המשחק שלו, בלם העבר מגלה שהניסיון שצבר על הדשא לא מבטיח לו את ההזדמנות הבאה על הקווים. בפוסט שפרסם ברשת החברתית לינקדין ביום ראשון, הוא שיתף בקושי למצוא עבודת אימון ובתסכול שמלווה את החיפוש.

"להיות מובטל זה מלחיץ", כתב קולקר. "כואב להגיש מועמדות למשרות שיש לי את כל הכישורים הנדרשים עבורן, ובכל זאת לא לקבל אפילו זימון לראיון". בלם העבר סיפר כי כבר התמודד עם תקופות דומות, וההיכרות עם העליות והירידות הרגשיות אינה הופכת אותן לפשוטות יותר. לצד זאת, הבהיר כי הוא מנסה להימנע מקבלת החלטות מתוך לחץ.

גלריה סטיבן קולקר במדי נבחרת אנגליה ( צילום: Ian Walton/Getty Images )

תפקידו האחרון היה בצוות המקצועי של קוניאספור מהליגה הבכירה בטורקיה. הוא הצטרף בפברואר האחרון כעוזרו של אילהאן פאלוט, ובספטמבר הודיע על החלטתו לעזוב. בהודעת הפרידה הודה למועדון ולמאמן על ההזדמנות ועל הניסיון שצבר. עוד קודם לכן שילב משחק ואימון בסטיארנן האיסלנדית.

הפוסט של קולקר ( צילום מסך, לינקדין )

מהשער נגד שבדיה לתפקיד המפתיע אצל קלופ

בנובמבר 2012, כשהיה בן 20, קולקר כבש כבר בהופעת הבכורה שלו בנבחרת אנגליה. הוא העלה את הנבחרת ליתרון 1:2 על שבדיה, במשחק שהסתיים בהפסד 4:2 ונזכר בעיקר בזכות הרביעייה של זלאטן איברהימוביץ' והמספרת המפורסמת שלו. זו נותרה הופעתו היחידה במדי הנבחרת האנגלית, בהמשך ייצג את סיירה לאון ואף שיחק במדיה באליפות אפריקה.

אחת התחנות הזכורות בקריירה שלו הייתה דווקא קצרה במיוחד. בינואר 2016 צירף אותו יורגן קלופ לליברפול בהשאלה מק.פ.ר, על רקע מצוקת פציעות בהגנה. אלא שבהופעת הבכורה, ב-3:3 מול ארסנל, הוא נשלח בדקות הסיום לשחק כחלוץ חירום. קלופ השתמש בו באופן דומה גם נגד מנצ'סטר יונייטד ונוריץ'. בסך הכל רשם ארבע הופעות במועדון.

קולקר במדי ליברפול ( צילום: Clive Brunskill/Getty Images )