האם הכרטיסים הצהובים והאדומים המוכרים עומדים להפוך לנחלת העבר? בכדורגל האורוגוואי נערך לאחרונה ניסוי שעשוי לסמן צעד נוסף בדרך לשילוב טכנולוגיה בניהול המשחק. שלשום, במהלך משחק שמינית גמר הגביע בין נסיונל לרנטיסטאס, השתמש השופט אדוארדו וארלה לראשונה במסגרת משחק תחרותי במכשיר אלקטרוני במקום בכרטיסים המסורתיים.

הרגע ההיסטורי הגיע כבר בדקה ה-12, כאשר שחקן רנטיסטאס, חואן פבלו פלאדה, ספג כרטיס צהוב בעקבות עבירה על מקסי סילברה. במקום לשלוף כרטיס פלסטיק מהכיס, הציג השופט מסך צהוב במכשיר שנראה כמו טלפון חכם, ובו כפתורים ייעודיים להצגת כרטיס צהוב או אדום.

“Nos simplifica. Puede ser que se pierde la esencia de la tarjeta pero es una ayuda muy fuerte para nosotros, es muy positivo” Eduardo Varela en #Minuto1 ▶️https://t.co/9bniHoUWhj https://t.co/qLb7rctHQo — Martin Charquero (@MartinCharquero) October 16, 2026

כרטיסים צהובים ואדומים הוכנסו לשימוש רשמי במונדיאל 1970, לאחר שבמשך שנים נאלצו השופטים להסתפק באזהרות ובהרחקות ללא סימון חזותי ברור לקהל. מאז הפכו הכרטיסים לחלק בלתי נפרד מהמשחק, וכעת מנסה התאחדות הכדורגל של אורוגוואי, בשיתוף חברת טכנולוגיה פרטית, לבחון חלופה דיגיטלית.

לא רק כרטיסים: מערכת לניהול המשחק

המכשיר החדש נועד להיות יותר מאמצעי להצגת ענישה. לפי התכנון, הוא עשוי להפוך למרכז דיגיטלי לניהול אירועי המשחק, כך ששערים, חילופים, פנדלים וכרטיסים יתועדו ויועברו בזמן אמת לגורמים הרלוונטיים בהתאחדות, ובהמשך גם לכלי התקשורת.

אחד היתרונות שעליהם מצביעים מפתחי המערכת הוא האפשרות להפעילה גם ללא חיבור Wi-Fi רגיל. כך ניתן יהיה להשתמש בה גם באצטדיונים מרוחקים או במשחקים בליגות נמוכות, שבהם תשתיות האינטרנט אינן תמיד זמינות.

“Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir” Eduardo Varela en #Minuto1 ▶️https://t.co/9bniHoUorL https://t.co/bH1rVVhSq7 — Martin Charquero (@MartinCharquero) October 16, 2026

אולם לצד הפוטנציאל הטכנולוגי, הניסויים הראשונים כבר חשפו בעיות. במשחק נוסף בין דפנסור ספורטינג לפלאסה קולוניה, אור השמש החזק הקשה על הצופים להבחין בצבע שהוצג על המסך. גם במשחק בין נסיונל לרנטיסטאס, שנערך בשעות הערב, עלו טענות שלפיהן הצבעים במסך הקטן לא היו בולטים וברורים כמו הכרטיסים המסורתיים.

בשלב זה עדיין לא ברור אם הכרטיסים הדיגיטליים יהפכו לחלק קבוע מהכדורגל או יישארו בגדר ניסוי. כדי שהשינוי יתקבל, יהיה צורך להבטיח שהכרטיסים יהיו ברורים לשחקנים, לקהל ולצופי הטלוויזיה בכל תנאי התאורה.