תואר נוסף ללאו מסי. הכוכב הארגנטינאי הוביל הלילה (בין רביעי לחמישי) את אינטר מיאמי לזכייה בגביע האלופות, לאחר שכבש ובישל ב-0:2 על קרוס אסול, אלופת מקסיקו. עבור מיאמי מדובר בתואר הראשון שלה העונה, בעוד עבור המאמן החדש, קילי גונסאלס, זו הייתה הופעת הבכורה על הקווים.

הארגנטינאי בן ה-39 לא נזקק לזמן רב כדי להשפיע על המשחק. בדקה ה-24 לואיס סוארס שלח כדור אל הרחבה, ומסי, בצורה לא אופיינית, התרומם מעל שחקני ההגנה ונגח לרשת כדי להעלות את אינטר מיאמי ל-0:1. זה היה שערו ה-100 במדי המועדון, במשחקו ה-115 בלבד.

גלריה עוד תואר לארון. לאו מסי ואינטר מיאמי עם הגביע ( צילום: CHANDAN KHANNA / AFP )

נבחר גם לאיש המשחק ( צילום: JC Ruiz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

מסי הגיע בכך לציון הדרך במהירות גדולה יותר מאשר בכל קבוצה אחרת שבה שיחק. בברצלונה נדרשו לו 188 משחקים כדי להגיע ל-100 שערים, ובנבחרת ארגנטינה הוא עשה זאת אחרי 174 הופעות. בפריז סן ז'רמן הוא לא הצליח להגיע ל-100 שערים ב-75 משחקיו במועדון בין 2021 ל-2023.

אבל מסי לא הסתפק בשער. בדקה ה-81 הוא שוב היה מעורב במהלך שהכריע את ההתמודדות, כאשר כדור הקרן שלו מצא את ראשו של קאסמירו. הקשר הברזילאי, אקס ריאל מדריד ומנצ'סטר יונייטד, נגח פנימה, כבש בפעם הרביעית בחמשת משחקיו האחרונים וקבע את תוצאת המשחק - 0:2.

אינטר מיאמי הוסיפה תואר נוסף לארון שלה. עבור גונסאלס, מדובר בפתיחה חלומית לקדנציה במועדון. המאמן הארגנטינאי מונה לתפקיד ב-27 באוגוסט, במקומו של המאמן הזמני גיירמו אויוס, אך נאלץ להמתין לקבלת אישור העבודה שלו לפני שהחל באופן רשמי את תפקידו. האימון הראשון שלו עם הקבוצה נערך רק ביום שלישי – וכבר יממה לאחר מכן הוא חגג תואר ראשון.

מסי חוגג עם סוארס ( צילום: AP Photo/Lynne Sladky )

עבור מסי, הזכייה מגיעה בעיצומה של עונה אישית מרשימה. הכוכב הוותיק מוביל את טבלת הכובשים ב-MLS עם 19 שערים ב-22 משחקים העונה. בסך הכול, שערו מול קרוס אסול העלה את מאזנו ל-929 שערים בקריירה.

אינטר מיאמי, שמדורגת במקום השני במזרח עם 45 נקודות, הגיעה למשחק אחרי תקופה פחות מוצלחת, שכללה ניצחון אחד בלבד בתשעת משחקיה האחרונים.

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