לאציו חגגה הערב (שלישי) 2:6 מוחץ על ססואולו ועלתה לפסגת הסרייה א' (עם משחק עודף), כאשר מי שמשך את תשומת הלב בקרב הכובשים של הקבוצה מרומא הוא רומנו פלוריאני, שחגג שער בכורה בליגה הבכירה בארץ המגף.
פלוריאני, נינו של הדיקטטור הפשיסטי האיטלקי בניטו מוסוליני, כבש את שערו בדקה ה-17, במשחק שבו השליטה של התכולים לא הוטלה בספק. המארחת מהמקום ה-14 שיחקה החל מהדקה ה-31 עם עשרה שחקנים לאחר שקריסטיאן תורסטוודט הורחק באדום ישיר.
עוד כבשו ללאציו: קנת' טיילור (2), גוסטב איסקסן (13), מתיה זקאני (41+1) וטיג'אני נוסלין (55, 65). לססואולו: יוסיפ שוטאלו (7, עצמי), סבסטיאנו אספוזיטו (43). זקאני (50) ודוידה פרטזי (61) החמיצו פנדלים ללאציו.
לאחר תשעה משחקים לאציו מוליכה את הסרייה א' בשלוש נקודות יותר (25) מהדולקת אחריה, אינטר (22, משחק חסר), שתתארח מחר (19:30) אצל נועלת הטבלה ונציה.