לאציו חגגה הערב (שלישי) 2:6 מוחץ על ססואולו ועלתה לפסגת הסרייה א' (עם משחק עודף), כאשר מי שמשך את תשומת הלב בקרב הכובשים של הקבוצה מרומא הוא רומנו פלוריאני, שחגג שער בכורה בליגה הבכירה בארץ המגף.