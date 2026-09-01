לא כוחות: ברצלונה מפרקת 2:5 ענק את ראיו ( באדיבות ONE )

ברצלונה ממשיכה להיות מושלמת אחרי החגיגה אתמול (שני) ב- 2:5 מול ראיו וייקאנו בקאמפ נואו . האלופה כבר סופרת תשע נקודות מתשע אפשריות, בזכות צמדים של לאמין ימאל וראפיניה - ונצמדה לריאל מדריד בפסגה כאשר שתי הקבוצות הן היחידות שלא איבדו נקודות עד כה.

"אין מי שיכול לעצור את ברצלונה", פסקו במארקה. "ברצלונה פתחה את המשחק בשליטה מוחלטת ותקפה ללא הפסקה משני האגפים". ב"אס" הקטלאני התמקדו בראפיניה, שכבש שער חמישי העונה העונה בשלושה משחקים ברציפות: "ברגעים של חוסר ודאות, יש לברצלונה 'זאב' אמיתי בסגל - הוא תמיד מוכן לפתור כל בעיה שמתעוררת. שני השערים שלו היו קריטיים בהרגעת קבוצה שנקלעה לפיגור". ב"ספורט" נכתב על הברזילאי: "כל מה שנוצץ הוא ראפיניה".

גלריה ימאל וברצלונה חוגגים מול ראיו ( צילום: REUTERS/Bruna Casas )

על ימאל, שכבש לראשונה העונה, נכתב במונדו דפורטיבו: "הוא גאל את עצמו עם צמד מדהים. אם לשפוט לפי שפת הגוף שלו, הוא לא נראה מרוצה לחלוטין, הוא חגג את השערים בהתלהבות וזעם".

מי שמיהר לצנן את האווירה היה דווקא המאמן, האנזי פליק על השער המצמק שקבוצתו ספגה בדקה ה-71. "כשאתה מוביל 1:3, אתה צריך לשלוט במשחק בצורה טובה יותר", אמר הגרמני. "יש לנו את האיכות לעשות את זה. זו הגישה של הקבוצה שלנו, אנחנו תמיד רוצים לתקוף, אבל לפעמים עדיף להרגיע את המשחק".

"זאב אמיתי". ראפיניה ( צילום: AP Photo/Joan Monfort )

"מבחינתי, אנחנו צריכים להשתפר בכדורי הקרן", המשיך המאמן. "במצבים האלה אנחנו צריכים להציג יכולת הרבה יותר טובה".