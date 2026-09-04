השלושער שהעלה את הנבחרת למונדיאל, גול הניצחון מול ברזיל, הקאמבקים הבלתי נתפסים בגביע העולם האחרון וכמובן הרגע בקטאר שבו השלים את משימת חייו. אחרי שהחליט לתלות את מדי האלביסלסטה, קבלו את עשרת המשחקים הגדולים של הפרעוש במדים הלאומיים

במשך שנים ארוכות, כל משחק של לאו מסי בנבחרת ארגנטינה נבחן מול הצל של דייגו מראדונה במקביל להשוואות ליכולת המדהימה שהציג בברצלונה. גם כשהוביל את האלביסלסטה לשלושה גמרים רצופים בקופה אמריקה ובמונדיאל, זכרו לו בעיקר את ההפסדים. אלא שמסי חזר מהפרישה שעליה הכריז ב-2016, שינה לחלוטין את סיפורו במדים הלאומיים וזכה פעמיים בקופה וכמובן בגביע העולם, לפני שהוביל את ארגנטינה לגמר נוסף בגיל 39. כעת, כשהוא נפרד כמלך ההופעות והשערים של הנבחרת עם 125 כיבושים ב-207 משחקים, חזרנו לעשר ההצגות הגדולות ביותר שלו בתכלת לבן.

גלריה בחזרה לרגעים הגדולים ביותר. מסי ( צילום: גטי אימג'ס )

10. ארגנטינה - אלג'יריה 0:3 | שלב הבתים במונדיאל, 2026

לפני המונדיאל דיברו בעיקר על קיליאן אמבאפה, לאמין ימאל, הארי קיין ומייקל אוליסה ככוכבים שינצצו בטורניר. איכשהו שכחו לקחת בחשבון את הקוסם הארגנטינאי, והספידו אותו בגלל גילו והליגה בה הוא משחק. לא לקח לו יותר מדי זמן כדי להזכיר לכולם במי מדובר.

בהופעתו ה-200 בנבחרת כבש מסי שלושער ראשון בגביע העולם והעניק לארגנטינה ניצחון חלק במשחק הפתיחה. השער הראשון הגיע בדקה ה-17, עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה, השני בדקה ה-60 והשלישי בדקה ה-76 – שלושה שערים שהבהירו כי המסע האחרון שלו לא יהיה טקס פרידה חגיגי, אלא ניסיון אמיתי להניף שוב את הגביע. באותו יום הוא השתווה למירוסלב קלוזה כמלך שערי המונדיאלים בכל הזמנים (16) וגם הפך לראשון שמשחק בשישה מונדיאלים שונים.

אגב, מסי גם יצא בזול באותו משחק: הוא הכשיל מאחור בגסות את עיסא מנדי הבלם האלג'יראי והיה אמור לראות כרטיס אדום, אבל האירוע אפילו לא נבדק ב-VAR.

הרגע בו העולם הבין - מסי הגיע למונדיאל 2026 ( צילום: עוז מועלם )

מסי דורך על שחקן אלג'יריה ( צילום: עוז מועלם )

9. ארגנטינה - ברזיל 3:4 | משחק ידידות, 2012

על הנייר זה היה רק משחק ידידות בניו ג'רזי. בפועל, יותר מ-80 אלף צופים קיבלו קלאסיקו פרוע, שבעה שערים ומפגש בין מסי לניימאר, שבאותם ימים הוצג בברזיל כמי שעשוי לערער על מעמדו של הארגנטינאי. ברזיל עלתה ליתרון, מסי הגיב בצמד בתוך שלוש דקות, והמשחק המשיך להתנדנד מצד לצד עד שהגיע לשוויון 3:3.

בדקה ה-85 מסי לקח את הכדור, דהר לכיוון המרכז ושיחרר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה אל הפינה. זה היה שער ניצחון שהשלים שלושער, אבל יותר מכך – רגע שבו מסי של ברצלונה הופיע במלוא הדרו גם בחולצה הלאומית. רגע שבו השחקן הטוב בעולם מפרק את היריבה הגדולה ביותר של ארגנטינה.

ליאו מסי וארגנטינה חוגגים נגד ברזיל של ניימאר ( צילום: AP Photo/Bill Kostroun )

8. אקוודור - ארגנטינה 3:1 | מוקדמות מונדיאל, 2018

ארגנטינה הגיעה לקיטו מחוץ למקומות המובילים למונדיאל, ללא ניצחון בארבעת משחקי המוקדמות הקודמים ועם אפשרות ממשית להישאר בבית. אחרי 37 שניות בלבד היא כבר הייתה בפיגור. בגובה של כמעט 2,800 מטר, מול יריבה שלא הפסידה לה בביתה במשך שנים, נדמה היה שהתרחיש שאיש לא העז לדמיין עומד להתממש: מונדיאל ללא מסי וללא ארגנטינה.

מסי סירב לקבל אותו. הוא השווה בדקה ה-12, השלים מהפך כעבור שמונה דקות ובמחצית השנייה סיים את הסיפור בהקפצה נפלאה מעל השוער. שלושער במשחק האחרון של המוקדמות, כאשר כל המדינה מונחת על כתפיו, העניק לארגנטינה את הכרטיס לרוסיה.

לקח את המשחק לידיים. מסי נגד אקוודור, 2018 ( צילום: AP Photo/Dolores Ochoa )

7. ארה"ב - ארגנטינה 4:0 | חצי גמר קופה אמריקה, 2016

ארגנטינה הגיעה ליוסטון כדי לפגוש את המארחת, אבל מסי הפך את חצי הגמר לאירוע חד-צדדי כמעט מהרגע הראשון. עוד לפני שחלפו שלוש דקות הוא הרים כדור מדויק לאסקיאל לאבסי, שנגח את הראשון. בדקה ה-32 הגיעה היצירה הגדולה של הערב: בעיטה חופשית מרחוק, מזווית קשה, שנשלחה אל החיבורים ולא הותירה לבראד גוזאן שום סיכוי.

זה היה שערו ה-55 בנבחרת, שבאמצעותו עקף את גבריאל באטיסטוטה והפך למלך שערי ארגנטינה בכל הזמנים. בהמשך הוסיף בישול נוסף לגונסאלו היגוואין, השלים מעורבות ישירה בשלושה מארבעת השערים ושלח את ארגנטינה לגמר. הסיום הכואב מול צ'ילה ומסי הבוכה אחרי החמצת הפנדל כמעט מחקו מהזיכרון את מה שקדם לו, אבל בחצי הגמר הוא סיפק את אחת ההופעות הדומיננטיות בקריירה הבינלאומית שלו.

הפך את המשחק לחד צדדיץ מסי נגד ארה"ב, 2016 ( צילום: AP Photo/Charles Krupa, File )

6. ארגנטינה - מקסיקו 0:2 | שלב הבתים במונדיאל, 2022

ארבעה ימים אחרי ההפסד הסנסציוני לסעודיה במחזור הפתיחה, ארגנטינה עלתה לדשא בלוסייל כשהמשך דרכה במונדיאל מוטל בסכנה. הפסד היה שולח אותה הביתה, תיקו היה משאיר אותה מסובכת, ובמשך יותר משעה היא נראתה משותקת. המסירות הלכו לרוחב, מקסיקו סגרה כל נתיב והחרדה עברה מהיציעים אל כר הדשא. זה היה בדיוק מסוג המשחקים שבהם ארגנטינה הייתה מחכה שמסי יציל אותה – ואז האשימה אותו אם לא הצליח.

בדקה ה-64 אנחל די מריה מסר לרוחב, ומסי, כמעט בלי תנופה, בעט כדור שטוח מחוץ לרחבה אל הפינה. שער נפלא בפעולה אחת נקייה ששיחררה אומה שלמה. בהמשך הוא מסר לאנסו פרננדס לפני השער השני, וארגנטינה יצאה מהלילה שבו כמעט איבדה את המונדיאל אל מסע שהסתיים בהנפת הגביע.

החזיר את ארגנטינה לחיים ( צילום: AP Photo/Hassan Ammar )

5. ארגנטינה - מצרים 2:3 | שמינית גמר מונדיאל, 2026

לרגע היה נדמה שהקריירה של מסי בנבחרת עומדת להסתיים בדרך האכזרית ביותר. ארגנטינה נקלעה לפיגור של שני שערים מול מצרים, השוער המצרי עצר כל מה שנבעט לעברו, כולל פנדל של מסי בעצמו. והשעון כבר הגיע לדקה ה-79. האלופה המכהנת הייתה בדרך להדחה, ומסי נראה כמי שייאלץ לחיות עם ההחמצה האחרונה שלו במונדיאל.

ואז הוא כבש. שער אחד שהפך משחק אבוד לטירוף מוחלט - והזכיר לכולם שארגנטינה היא עדיין אלופת העולם. ב-11 הדקות האחרונות היא מחקה את הפיגור, השלימה מהפך ל-2:3 והמשיכה לרבע הגמר. אלו גם היו 11 דקות של מנהיגות מוחלטת של מסי, מפקד על חבריו במגרש, מחלק כדורים ובועט לשער בלי הפסקה. תצוגת ענק. בדיעבד, אותו שער מצמק גם היה שערו האחרון במדי הנבחרת.

שערו האחרון במדי ארגנטינה ( צילום: AP Photo )

4. ארגנטינה - הולנד 2:2 (3:4 בפנדלים) | רבע גמר מונדיאל, 2022

זה לא היה משחק כדורגל רגיל, אלא קרב שנמשך יותר משעתיים. העימות המוקדם עם לואי ואן חאל, האגרסיביות משני הצדדים, הצהובים, הקטטות וההשוואות הבלתי נמנעות למונדיאל 2014 הפכו את הערב בלוסייל לאחד הטעונים בקריירה של מסי. בתוך כל הרעש הוא מצא מסירה שאיש אחר לא ראה: כדור חד בין רגליו של ניית'ן אקה אל נהואל מולינה, שהעלה את ארגנטינה ליתרון.

מסי גם כבש בפנדל וחגג מול הספסל ההולנדי עם הידיים בפרובוקטיביות מאחורי האוזניים, במחווה לחואן רומן ריקלמה. אלא שהולנד חזרה ל-2:2 במהלך האחרון של הזמן החוקי ושלחה את המשחק להארכה ולדו-קרב מהנקודה הלבנה. מסי בעט ראשון, הבקיע בקור רוח וראה את אמיליאנו מרטינס משלים את העבודה. החגיגה ההיא והראיון אחרי המשחק בו קילל את החלוץ ההולנדי ווט, הראו צדדים חדשים של מסי. סוף סוף הוא היה קצת מראדונה.

החגיגה האייקונית ( צילום: AP Photo/Ricardo Mazalan )





3. ארגנטינה - קרואטיה 0:3 | חצי גמר מונדיאל, 2022

קרואטיה הגיעה לחצי הגמר אחרי שהדיחה את ברזיל ועם יושקו גבארדיול, אחד הבלמים הטובים בטורניר. במשך דקות ארוכות היא שלטה בכדור וניסתה להרדים את ארגנטינה, עד שמסי כבש בפנדל ושינה את כיוון המשחק. חוליאן אלבארס הוסיף את השני בדהירה מחוף לחוף, אבל הרגע שנחרת בזיכרון הגיע במחצית השנייה, ליד דגל הקרן.

מסי קיבל את הכדור מול גבארדיול, עצר, האיץ, הסתובב וחזר שוב. הבלם הצעיר נשאר איתו פעם אחר פעם, עד שמסי עקף אותו על הקו והניח לאלבארס את הכדור מול רשת חשופה. בישול נהדר ששלח את ארגנטינה לגמר המונדיאל.

מסי כובש נגד קרואטיה, מונדיאל 2022 ( צילום: Julian Finney/Getty Images )

2. ארגנטינה - אנגליה 1:2 | חצי גמר מונדיאל, 2026

לאורך כל המונדיאל בצפון אמריקה, גם כשמסי כבש שוב ושוב המבקרים לא הפסיקו להתלונן שהוא מופיע רק "נגד נבחרות קטנות". ואז הגיע חצי הגמר מול אנגליה - האתגר הראשון האמיתי במונדיאל הזה ואיתו שוב השוואות בלתי נגמרות ובלתי נמנעות למראדונה עקב אותו רבע גמר מפורסם ב-1986 מול אותה אנגליה.

ארגנטינה הייתה בפיגור ונראתה לא טוב, הזמן הלך ואזל והגמר השני ברציפות התרחק. אבל החילופים התמוהים של תומאס טוכל עזרו לה לחזור לעניינים, ובדקות האחרונות מסי השתלט על המשחק. בגיל 39, במונדיאל האחרון שלו ובחצי גמר מול אחת היריבות המרות ביותר בהיסטוריה של ארגנטינה, הוא לא חיפש את השער – אלא את המסירות שיצילו את הנבחרת. הוא בישל את שער השוויון לאנסו פרננדס ולאחר מכן הרים בדיוק מרהיב, דווקא ברגל ימין, ללאוטרו מרטינס שנגח פנימה. שני בישולים, שני שערים מאוחרים ומהפך של 1:2 בדרך לגמר נוסף.

איזה בישול. מסי מרים את הכדור בדיוק לראשו של מרטינס ( צילום: AP Photo/Rebecca Blackwell )

1. ארגנטינה - צרפת 3:3 (2:4 בפנדלים) | גמר מונדיאל, 2022

כל מה שמסי עשה בנבחרת לפני 18 בדצמבר 2022 התכנס לערב אחד בלוסייל. ההשוואה למראדונה, ארבעת המונדיאלים הקודמים שהסתיימו בכאב, הגמר האבוד ב-2014, הפרישה והחזרה – הכול המתין בצד השני של 120 דקות מול אלופת העולם המכהנת מ-2018. מסי כבש בפנדל את ה-0:1, היה שותף למהלך המרהיב שהסתיים בשערו של די מריה וראה את ארגנטינה עולה ל-0:2. הגביע כבר נראה קרוב, עד שאמבאפה החזיר את צרפת לחיים בתוך פחות משתי דקות.

בהארכה מסי כבש שוב והעלה את ארגנטינה ל-2:3, אמבאפה השווה פעם נוספת, ורנדל קולו מואני כמעט הכריע לפני ההצלה של מרטינס. מסי ניגש לבעיטה הראשונה בדו-קרב, גילגל פנימה ולא הביט לאחור. דקות לאחר מכן הוא כבר עמד על הבמה, ליטף את הגביע לפני שהניף אותו והעניק לקריירה שלו את התמונה היחידה שעוד הייתה חסרה בה. משחק שהיה בו הכל: קרב ענקים, קאמבק אדיר, שערים מרהיבים, אבל מעל הכל - היה את מסי, שהגיע בשיאו לגמר מונדיאל, סוף סוף זכה בתואר הגדול ביותר - והוריד את כל הקופים מהגב.