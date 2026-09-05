דניאל פרץ השלים היום (שבת) 90 דקות בין הקורות של סאות'המפטון, שסיימה ב־1:1 בחוץ מול לינקולן במחזור החמישי בצ'מפיונשיפ. השוער הישראלי רשם ארבע הצלות והיה בדרך לניצחון, אך ספג שלוש דקות לסיום והסיינטס נאלצו להסתפק בנקודה.

דניאל פרץ השלים היום (שבת) 90 דקות בין הקורות של סאות'המפטון, שסיימה ב־1:1 בחוץ מול לינקולן במחזור החמישי בצ'מפיונשיפ. השוער הישראלי רשם ארבע הצלות והיה בדרך לניצחון, אך ספג שלוש דקות לסיום והסיינטס נאלצו להסתפק בנקודה.

דניאל פרץ השלים היום (שבת) 90 דקות בין הקורות של סאות'המפטון, שסיימה ב־1:1 בחוץ מול לינקולן במחזור החמישי בצ'מפיונשיפ. השוער הישראלי רשם ארבע הצלות והיה בדרך לניצחון, אך ספג שלוש דקות לסיום והסיינטס נאלצו להסתפק בנקודה.

לינקולן הייתה מסוכנת יותר בפתיחה, אך פרץ מנע ממנה לעלות ליתרון עם שתי עצירות כבר ברבע השעה הראשונה ובהמשך הדף ניסיון נוסף של פרדי דרייפר. דווקא סאות'המפטון כבשה ראשונה: בדקה ה־44 מסר ג'יימס וורד־פראוס לוולינגטון, והמגן הברזילאי שלח ברגל שמאל בעיטה אדירה מחוץ לרחבה אל החיבורים.

לינקולן הייתה מסוכנת יותר בפתיחה, אך פרץ מנע ממנה לעלות ליתרון עם שתי עצירות כבר ברבע השעה הראשונה ובהמשך הדף ניסיון נוסף של פרדי דרייפר. דווקא סאות'המפטון כבשה ראשונה: בדקה ה־44 מסר ג'יימס וורד־פראוס לוולינגטון, והמגן הברזילאי שלח ברגל שמאל בעיטה אדירה מחוץ לרחבה אל החיבורים.

לינקולן הייתה מסוכנת יותר בפתיחה, אך פרץ מנע ממנה לעלות ליתרון עם שתי עצירות כבר ברבע השעה הראשונה ובהמשך הדף ניסיון נוסף של פרדי דרייפר. דווקא סאות'המפטון כבשה ראשונה: בדקה ה־44 מסר ג'יימס וורד־פראוס לוולינגטון, והמגן הברזילאי שלח ברגל שמאל בעיטה אדירה מחוץ לרחבה אל החיבורים.