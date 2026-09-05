דניאל פרץ השלים היום (שבת) 90 דקות בין הקורות של סאות'המפטון, שסיימה ב־1:1 בחוץ מול לינקולן במחזור החמישי בצ'מפיונשיפ. השוער הישראלי רשם ארבע הצלות והיה בדרך לניצחון, אך ספג שלוש דקות לסיום והסיינטס נאלצו להסתפק בנקודה.
לינקולן הייתה מסוכנת יותר בפתיחה, אך פרץ מנע ממנה לעלות ליתרון עם שתי עצירות כבר ברבע השעה הראשונה ובהמשך הדף ניסיון נוסף של פרדי דרייפר. דווקא סאות'המפטון כבשה ראשונה: בדקה ה־44 מסר ג'יימס וורד־פראוס לוולינגטון, והמגן הברזילאי שלח ברגל שמאל בעיטה אדירה מחוץ לרחבה אל החיבורים.
המארחת הגבירה את הלחץ במחצית השנייה ובדקה ה־80 פרץ עצר ניסיון של צ'ידוזי אוגבנה, אך שבע דקות לאחר מכן הגיע השוויון. ריקו האקט הגביה מצד שמאל ומיקל לאדפוגד, שנכנס כמחליף, התרומם בתוך רחבת החמש ונגח מקרוב לפינה העליונה. לפרץ, שנותר לבד מול החלוץ, לא היה הרבה מה לעשות.
עבור סאות'המפטון מדובר בתיקו שני ברציפות, לאחר ה־1:1 מול בירמינגהאם במחזור הקודם. הקבוצה נותרה ללא הפסד בארבעת משחקי הליגה האחרונים, עם שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, אך עדיין מתמודדת עם הפחתת ארבע הנקודות שספגה בעקבות פרשת הריגול.