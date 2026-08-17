מנצ'סטר יונייטד אינה מתכוונת למכור את קפטן הקבוצה, ברונו פרננדש, לפני סגירת חלון ההעברות בחודש הבא, למרות ההתעניינות הגוברת מצד מספר מועדונים בכירים באירופה. כך דווח ב"דיילי מייל", כאשר גלאטסראיי מסתמנת כמי שנחושה במיוחד להחתים את הקשר הפורטוגלי.

מנצ'סטר יונייטד אינה מתכוונת למכור את קפטן הקבוצה, ברונו פרננדש, לפני סגירת חלון ההעברות בחודש הבא, למרות ההתעניינות הגוברת מצד מספר מועדונים בכירים באירופה. כך דווח ב"דיילי מייל", כאשר גלאטסראיי מסתמנת כמי שנחושה במיוחד להחתים את הקשר הפורטוגלי.

מנצ'סטר יונייטד אינה מתכוונת למכור את קפטן הקבוצה, ברונו פרננדש, לפני סגירת חלון ההעברות בחודש הבא, למרות ההתעניינות הגוברת מצד מספר מועדונים בכירים באירופה. כך דווח ב"דיילי מייל", כאשר גלאטסראיי מסתמנת כמי שנחושה במיוחד להחתים את הקשר הפורטוגלי.

על פי הדיווח, המועדון הטורקי מתכונן להגיש הצעה בהיקף של כ-42.7 מיליון ליש"ט עבור פרננדש, כאשר נשיא גלאטסראיי, דורשון אוזבק, מעוניין להפוך את העסקה לאחת ההעברות הגדולות של הקיץ עבור המועדון.

על פי הדיווח, המועדון הטורקי מתכונן להגיש הצעה בהיקף של כ-42.7 מיליון ליש"ט עבור פרננדש, כאשר נשיא גלאטסראיי, דורשון אוזבק, מעוניין להפוך את העסקה לאחת ההעברות הגדולות של הקיץ עבור המועדון.

על פי הדיווח, המועדון הטורקי מתכונן להגיש הצעה בהיקף של כ-42.7 מיליון ליש"ט עבור פרננדש, כאשר נשיא גלאטסראיי, דורשון אוזבק, מעוניין להפוך את העסקה לאחת ההעברות הגדולות של הקיץ עבור המועדון.

ההצעה עשויה לכלול גם שורה ארוכה של בונוסים. בין היתר, גלאטסראיי עשויה לשלם כ-1.3 מיליון ליש"ט עבור כל זכייה באליפות, עד לתקרה של 5.1 מיליון ליש"ט. בנוסף, פרננדש עשוי לקבל 1.7 מיליון ליש"ט אם יסיים כמבשל המצטיין בליגה בעונתו הראשונה במועדון, או 1.3 מיליון ליש"ט אם יעשה זאת בעונה השנייה.

ההצעה עשויה לכלול גם שורה ארוכה של בונוסים. בין היתר, גלאטסראיי עשויה לשלם כ-1.3 מיליון ליש"ט עבור כל זכייה באליפות, עד לתקרה של 5.1 מיליון ליש"ט. בנוסף, פרננדש עשוי לקבל 1.7 מיליון ליש"ט אם יסיים כמבשל המצטיין בליגה בעונתו הראשונה במועדון, או 1.3 מיליון ליש"ט אם יעשה זאת בעונה השנייה.

ההצעה עשויה לכלול גם שורה ארוכה של בונוסים. בין היתר, גלאטסראיי עשויה לשלם כ-1.3 מיליון ליש"ט עבור כל זכייה באליפות, עד לתקרה של 5.1 מיליון ליש"ט. בנוסף, פרננדש עשוי לקבל 1.7 מיליון ליש"ט אם יסיים כמבשל המצטיין בליגה בעונתו הראשונה במועדון, או 1.3 מיליון ליש"ט אם יעשה זאת בעונה השנייה.

גם ההצלחה בזירה האירופית עשויה להגדיל משמעותית את החוזה: כ-850 אלף ליש"ט במקרה של העפלה לליגת האלופות בעונה הבאה, סכום זהה במקרה של הגעה לשמינית הגמר ועוד כ-3 מיליון ליש"ט במקרה של העפלה לרבע הגמר.

גם ההצלחה בזירה האירופית עשויה להגדיל משמעותית את החוזה: כ-850 אלף ליש"ט במקרה של העפלה לליגת האלופות בעונה הבאה, סכום זהה במקרה של הגעה לשמינית הגמר ועוד כ-3 מיליון ליש"ט במקרה של העפלה לרבע הגמר.

גם ההצלחה בזירה האירופית עשויה להגדיל משמעותית את החוזה: כ-850 אלף ליש"ט במקרה של העפלה לליגת האלופות בעונה הבאה, סכום זהה במקרה של הגעה לשמינית הגמר ועוד כ-3 מיליון ליש"ט במקרה של העפלה לרבע הגמר.

למרות הפיתוי הכלכלי, עמדתו של פרננדש עצמו ברורה בשלב זה. הקשר בן ה-31 מעוניין להישאר במנצ'סטר יונייטד ולנסות להגשים את שאיפתו להוביל את הקבוצה למאבק על אליפות הפרמיירליג.

למרות הפיתוי הכלכלי, עמדתו של פרננדש עצמו ברורה בשלב זה. הקשר בן ה-31 מעוניין להישאר במנצ'סטר יונייטד ולנסות להגשים את שאיפתו להוביל את הקבוצה למאבק על אליפות הפרמיירליג.

למרות הפיתוי הכלכלי, עמדתו של פרננדש עצמו ברורה בשלב זה. הקשר בן ה-31 מעוניין להישאר במנצ'סטר יונייטד ולנסות להגשים את שאיפתו להוביל את הקבוצה למאבק על אליפות הפרמיירליג.

פרננדש אף נותר במועדון למרות האכזבה שחווה בקיץ שעבר, כאשר אל-הילאל הסעודית הייתה מוכנה לשלם כ-80 מיליון ליש"ט עבורו. הפורטוגלי המשיך להתנהל כמקצוען למופת, ובמקביל יצר קשר קרוב עם המאמן מייקל קאריק.

פרננדש אף נותר במועדון למרות האכזבה שחווה בקיץ שעבר, כאשר אל-הילאל הסעודית הייתה מוכנה לשלם כ-80 מיליון ליש"ט עבורו. הפורטוגלי המשיך להתנהל כמקצוען למופת, ובמקביל יצר קשר קרוב עם המאמן מייקל קאריק.

פרננדש אף נותר במועדון למרות האכזבה שחווה בקיץ שעבר, כאשר אל-הילאל הסעודית הייתה מוכנה לשלם כ-80 מיליון ליש"ט עבורו. הפורטוגלי המשיך להתנהל כמקצוען למופת, ובמקביל יצר קשר קרוב עם המאמן מייקל קאריק.