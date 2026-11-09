אגדת ריאל מדריד, ראול גונסאלס, חוזר למגרשים כמאמן בליגה מקצוענית, לאחר שריאל אוביידו מליגת המשנה הודיעה היום על מינויו. משחקו הראשון של ראול על הקווים יהיה בשבת הקרובה (22:00), מול ז'ירונה.

ראול (49) יתפוס את מקומו של חוליאן קלרו, שפוטר מוקדם יותר היום. "ריאל אוביידו הגיעה להסכם עם ראול גונסאלס בלאנקו על מינויו למאמן הקבוצה הבוגרת עד יוני 2028", נמסר בהודעת המועדון.

Comunicado oficial. Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo 📲 https://t.co/guFbwhx6wI #RealOviedo 🔵⚪ https://t.co/EVXKXf7t1D — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

עבור ראול, כאמור, מדובר בתפקידו הראשון כמאמן בקבוצת כדורגל מקצוענית. לפני כן עבד במשך שש שנים כמאמן קסטייה, קבוצת המילואים של ריאל מדריד, עד שעזב את התפקיד ב-2025. בנו של ראול, הקטור גונסאלס, הצטרף בחודש אוגוסט האחרון לקבוצת המילואים של המועדון בחוזה לשלוש שנים.

קבוצתו החדשה מדורגת במקום התשיעי בליגת המשנה בספרד ונמצאת נכון לעכשיו במאבק על העלייה ללה ליגה. במחזור האחרון ניצחה אוביידו 1:2 את קאדיס, ומאזנה עומד על שישה ניצחונות, ארבעה הפסדים ושלוש תוצאות תיקו אחרי 13 מחזורים. אוביידו נשרה בעונה שעברה בחזרה לליגת המשנה (סיימה במקום האחרון), אחרי שחזרה ללה ליגה לאחר היעדרות בת 24 שנים.