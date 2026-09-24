כריסטיאנו רונאלדו חשף כי שקל לפרוש מנבחרת פורטוגל לאחר המונדיאל, אך לאחר שיחות עם אנשי הנבחרת החליט להמשיך. רונאלדו, שיחגוג יום הולדת 42 בפברואר, צפוי לרשום את הופעתו ה-234 במדי הנבחרת במשחק הערב (חמישי, 21:45) מול וויילס בליסבון.

מאמן פורטוגל, ז'ורז'ה ז'סוס, אישר אתמול כי כוכב אל-נאסר יפתח בהרכב במשחק במסגרת ליגת האומות. לקראת המשחק עלו תהיות אם המפגש באצטדיון ז'וזה אלבלאדה, מגרשה הביתי של ספורטינג שבה החל רונאלדו את הקריירה, יהיה משחקו האחרון בנבחרת. אלא שרונאלדו הבהיר כי אין לו כרגע כוונה לפרוש.

גלריה חשב לפרוש, אבל ימשיך בנבחרת. רונאלדו ( צילום: Cole Burston / AFP )

"כן, חשבתי על זה", אמר רונאלדו כשנשאל אם שקל לעזוב את הנבחרת לאחר המונדיאל. "אני תמיד חושב על ההחלטות שלי, על העתיד וגם על ההווה. אני אדם שחושב הרבה. צריך לחשוב. זו הסיבה שאתם רואים אותי כאן עכשיו. זה אומר שאמשיך".

רונאלדו סיפר כי שוחח בנושא עם נשיא ההתאחדות הפורטוגלית ועם המאמן, והגיע למסקנה שהוא עדיין יכול לתרום לנבחרת. "אני עדיין מאמין שאני יכול לעזור לנבחרת להגיע למה שהיא רוצה, ואפרוש כשארגיש שאני כבר לא עושה כאן שום דבר", אמר.

יזכה שוב בליגות האומות? רונאלדו ( צילום: AP Photo/Martin Meissner, File )

לדבריו, התרומה שלו אינה מסתכמת רק בשערים. "אני חושב שאני יכול לתת לנבחרת את התמיכה שלי, לא רק באמצעות השערים אלא גם מחוץ לכדורגל", אמר. "המטרה שלי היא להיות מסוגל לשחק, להבקיע שערים ולעזור לקבוצה לנצח משחקים".

לקראת המשחק מול וויילס, העיתון הפורטוגלי "A Bola" ערך סקר שבו התבקשו הקוראים לבחור את ההרכב שלהם, ורונאלדו לא נכלל בהרכב הפותח שנבחר על ידי המשתתפים. רונאלדו התייחס גם לביקורת שהוא סופג בתקשורת ואמר כי לאורך יותר מ-20 שנות הקריירה שלו התרגל לכך. "אני מרגיש שהאוהדים הפורטוגלים אוהבים אותי, אבל מבין שיש כמה ערוצי תקשורת שמנסים להרוג אותי, אבל בשביל זה הם יצטרכו רובה ציד", הסביר.