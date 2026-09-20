תורג'מן היה פשוט נהדר. בדקה ה-59 הוא סיפק את הבישול לפייטון מילר, שהכפיל את היתרון וקבע 0:2, ובדקה ה-93 מילר השלים צמד נוסף לאחר בישול של פיינגולד. אורלנדו הצליחה להשוות ל-2:2 בדקה ה-88 מפנדל של מרטין אוחדה, אך ניו אינגלנד הגיבה בתוספת הזמן עם השער של מילר, ושלוש דקות לאחר מכן קרלס חיל השלים גם הוא צמד (מבישול נוסף של תורג'מן) וקבע את תוצאת הסיום. אורלנדו נעצרה אחרי שלושה ניצחונות רצופים וספגה הפסד ראשון מאז ה-19 באוגוסט.