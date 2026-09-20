לילה מוצלח לישראלים ב-MLS. דור תורג'מן ועילי פיינגולד בישלו בניצחון של ניו אינגלנד, ליאל עבדה ועידן טוקלומטי חגגו בדרבי הישראלי, וסייד אבו פרחי פתח לראשונה בהרכב קולורדו.
ניו אינגלנד - אורלנדו 2:4
דור תורג'מן בישל פעמיים, עילי פיינגולד פעם אחת והשניים סייעו לניו אינגלנד רבולושן לנצח במשחק דרמטי בפוקסבורו. הניצחון היה השלישי ברציפות של ניו אינגלנד, שהעלתה את מאזנה ל-46 נקודות וטיפסה למקום השני במזרח, על חשבון אינטר מיאמי.
תורג'מן היה פשוט נהדר. בדקה ה-59 הוא סיפק את הבישול לפייטון מילר, שהכפיל את היתרון וקבע 0:2, ובדקה ה-93 מילר השלים צמד נוסף לאחר בישול של פיינגולד. אורלנדו הצליחה להשוות ל-2:2 בדקה ה-88 מפנדל של מרטין אוחדה, אך ניו אינגלנד הגיבה בתוספת הזמן עם השער של מילר, ושלוש דקות לאחר מכן קרלס חיל השלים גם הוא צמד (מבישול נוסף של תורג'מן) וקבע את תוצאת הסיום. אורלנדו נעצרה אחרי שלושה ניצחונות רצופים וספגה הפסד ראשון מאז ה-19 באוגוסט.
די.סי יונייטד - שארלוט 2:1
דרבי ישראלי נערך הלילה ב-MLS, ובסיומו ליאל עבדה ועידן טוקלומטי יצאו עם ידם על העליונה. השניים, שפתחו בהרכב שארלוט, גברו על די.סי. יונייטד של תאי בריבו, שהשלים 90 דקות. עבדה שיחק 69 דקות, בעוד טוקלומטי קיבל 74 דקות על כר הדשא, בדרך לניצחון שהאריך את רצף המשחקים ללא הפסד של שארלוט לשמונה.
אשלי ווסטווד העלה את שארלוט ליתרון בדקה ה-22 בבעיטה מרחוק, אך לוקאס בארטלט השווה עבור די.סי. יונייטד שתי דקות בתוך המחצית השנייה. המילה האחרונה הייתה של שארלוט: בדקה ה-71 ווסטווד בישל לאלן סן-מקסימן, שכבש את שער הניצחון והעניק לקבוצתו ניצחון נוסף.
קולורדו ראפידס - סיאטל סונדרס 3:3
סייד אבו פרחי, שמיועד לפתוח בהרכב נבחרת ישראל מול אוסטריה ביום חמישי בליגת האומות, עלה לראשונה ב-11 של קולרדו, שלא הצליחה לשמור על יתרון של שני שערים ברבע השעה האחרונה. מורגן וויטקר כבש ראשון (28), כריסטיאן רולדן השווה (49) ודונובן פילי החזיר את היתרון למארחת (56). שבע דקות אחרי השער הוחלף אבו פרחי ובדקה ה-76 וויטקר קבע 1:3 כשהשלים צמד. דז'אן יובלייץ' צימק שוב (79) ובמהלך האחרון במשחק קיידן קלארק איזן (93).
במשחק נוסף, רן בנימין (90 דקות) ודאלאס סיימו ב-0:0 ביתי עם אוסטין.