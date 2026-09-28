כריסטיאנו רונאלדו כבר חווה כמעט הכול בקריירה הבינלאומית הארוכה שלו, אבל גם עבור אחד השחקנים המעוטרים בתולדות הכדורגל העולמי, הערב באוסלו היה יוצא דופן. פורטוגל ניצחה אתמול (ראשון) 1:2 את נורבגיה במסגרת ליגת האומות, שמרה על המאזן המושלם שלה בקמפיין, אבל מי שתפס את מירב תשומת הלב כלל לא עלה על כר הדשא. רונאלדו, הקפטן והכוכב הגדול של הנבחרת, צפה בכל 90 הדקות מהספסל.

אלא שהסיפור לא הסתיים עם שריקת הסיום. בעוד שחקני פורטוגל עשו את דרכם לעבר היציע כדי להודות לאוהדים שהגיעו לאצטדיון אולבאל, רונאלדו בחר ללכת לכיוון אחר. לפי דיווח של העיתון הפורטוגלי "א-בולה", החלוץ פנה ישירות למנהרה ולא הצטרף לחבריו במחווה המסורתית מול האוהדים.

גלריה בעין הסערה. רונאלדו ( צילום: Cornelius Poppe / NTB / AFP )

ההחלטה להשאיר את רונאלדו על הספסל הייתה בפני עצמה חריגה. בגיל 41, CR7 אמנם כבר אינו משחק בכל דקה בכל משחק, אך מעמדו בנבחרת הפורטוגלית נותר מרכזי. במשחק הקודם מול וויילס הוא פתח בהרכב ושיחק 70 דקות, אך המאמן ז'ורז'ה ז'סוס החליט הפעם לנהל את העומס של הכוכב הוותיק ולהעדיף אופציה אחרת בחלק הקדמי.

מדובר, כאמור, באירוע נדיר במיוחד בקריירה הבינלאומית של רונאלדו. למעשה, זו הייתה הפעם הראשונה מזה 18 שנה שבה הוא נכלל בסגל של פורטוגל למשחק רשמי, אך צפה בו מתחילתו ועד סופו מבלי לקבל אפילו דקה. הפעם הקודמת הייתה ביורו 2008, אז ישב על הספסל במשך כל המשחק בהפסד 2:0 לשווייץ בשלב הבתים.

אירוע נדיר במיוחד בקריירה הבינלאומית שלו. רונאלדו ( צילום: Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images )

מי שקיבל הפעם את המקום בחוד היה גונסאלו ראמוס, ובדיעבד ההחלטה השתלמה. החלוץ הפורטוגלי היה מעורב ברגע שהכריע את המשחק, כאשר ניצל טעות של שוער נורבגיה אוריאן נילנד וכבש את שער הניצחון.

ז'סוס עצמו חשף לאחר המשחק כי בשלב מסוים שקל להכניס את רונאלדו. לדבריו, המאמן חשב להשתמש בקפטן במהלך 30 הדקות האחרונות, אך בסופו של דבר החליט שלא לבצע את השינוי, בין היתר משום שהמערך ההתקפי של פורטוגל המשיך לתפקד וראמוס היה משמעותי במשחק.