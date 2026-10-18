צמד ללאו מסי במחצית השנייה, בהפרש של ארבע דקות בלבד, אחרי שבישל במחצית הראשונה, בניצחון 1:3 של אינטר מיאמי הלילה (בין שבת לראשון) על אטלנטה יונייטד.

שתי הקבוצות לא הצליחו למצוא את הרשת עד לדקה האחרונה של המחצית הראשונה, אז חרמן ברטרמה ניצל בישולים של מסי ולואיס סוארס כדי לכבוש את שערו התשיעי ב-26 הופעותיו הראשונות ב-MLS.

גלריה ממשיך לשבור שיאים. מסי ( צילום: Brett Davis/Getty Images/AFP )

הבישול היה ה-15 של מסי העונה, והוא השווה את מאזנו של סון יונג-מין (לוס אנג'לס FC) בפסגת טבלת המבשלים. בנוסף, הפך הארגנטינאי לשחקן הראשון בתולדות הליגה שרושם לפחות 15 בישולים בשלוש עונות רצופות. מסי הוסיף את שערו ה-24 העונה בליגה בדקה ה-56, ובדקה ה-60 השלים צמד והעלה את אינטר מיאמי ליתרון 0:3. ברטרמה בישל את שני השערים, כשסוארס היה אחראי לבישול השני של הפרעוש.

בעונה שעברה זכה מסי בנעל הזהב של ה-MLS לאחר שכבש 29 שערים. הוא ויוזף מרטינס הם השחקנים היחידים בתולדות הליגה שהגיעו לפחות ל-25 שערים בעונה הסדירה פעמיים. בנוסף, למסי יש כעת 40 מעורבויות בשערים - תשע פחות משיאו של קרלוס ולה, שקבע 49 כאלה במדי לוס אנג'לס FC ב-2019. לארגנטינאי נותרו ארבעה משחקים לסיום העונה הסדירה כדי לשבור את השיא.

חוגג את השער המצמק. בריבו ( צילום: Scott Taetsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

אחרי 30 מחזורים, אינטר מיאמי (55 נקודות) מדורגת שנייה במזרח אחרי נשוויל (67).