הערב (רביעי, 22:00) תארח אתלטיקו את ויקינג בליגת האלופות, וסימאונה ינסה להמשיך את השבוע החגיגי על הדשא. הניצחון 0:3 בחטאפה העלה את הארגנטינאי לראש טבלת הניצחונות של מאמני הליגה הספרדית, אחד מעל לואיס ארגונס. 345 ניצחונות ב-567 משחקים (61 אחוז), כולם באתלטיקו. ארגונס צבר את שלו בשמונה קבוצות. סימאונה בנה את השיא באותו מועדון, כשהוא מחליף סגלים, עוזרים ואצטדיון, ונשאר האיש שסביבו הכול מתנהל.

כדי להבין את המשמעות, צריך לחזור לדצמבר 2011: אתלטיקו הייתה במרחק ארבע נקודות מהקו האדום, עם חמישה ניצחונות ב-16 מחזורים ונקודה בודדת בשבעה משחקי חוץ. סרחיו אגוארו, דויד דה חאה ודייגו פורלאן עזבו בקיץ, וההדחה מהגביע מול אלבסטה מהליגה השלישית השלימה את התמונה. גרגוריו מנסאנו פוטר, ובמדריד קראו לשחקן עבר אהוב לנסות לסדר את הבלגן.

גלריה סימאונה עם החולצה שקיבל ( צילום: האתר הרשמי של אתלטיקו מדריד )

סימאונה הכיר את המקום מבפנים, הוא היה מהשותפים לדאבל של 1996, וכשחזר כמאמן הביא איתו את אותה תחרותיות שהפגין כקשר. הוא דרש תיאום, ריצה ומשמעת, וקיבל קבוצה שנראתה מוכנה להילחם בשבילו. גאבי, גודין וחואנפראן הפכו בהמשך לפנים של אתלטיקו שאף יריבה לא שמחה לפגוש.

הניצחון הראשון הגיע בינואר 2012, 0:3 על ויאריאל בוויסנטה קלדרון. כעבור ארבעה חודשים כבר חגג זכייה בליגה האירופית, אחרי 0:3 על אתלטיק בילבאו בגמר וצמד של רדאמל פלקאו. באוגוסט הוסיף החלוץ שלושער במחצית מול צ'לסי, אלופת אירופה, בדרך ל-1:4 בסופרקאפ. אתלטיקו התחילה לנצח משחקים שבהם הייתה רגילה להרגיש קטנה.

לא להתעסק. גודין עם חואנפראן ( צילום: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images )

הערב ששינה את היחסים בעיר הגיע במאי 2013. אחרי 14 שנים ללא ניצחון בדרבי, אתלטיקו פיגרה מול ריאל בגמר גביע המלך בברנבאו. דייגו קוסטה השווה, מירנדה הכריע בהארכה, והגביע נסע לצד האדום-לבן. הניצחון על היריבה שהייתה אחראית לכל כך הרבה תסכול שכנע את השחקנים והאוהדים שגם המפגש הבא יכול להסתיים אחרת.

שנה אחר כך הגיע השלב הבא. במחזור האחרון בקאמפ נואו, כשברצלונה צריכה ניצחון כדי לקחת ממנה את האליפות, קוסטה וארדה טוראן נפצעו ואתלטיקו נקלעה לפיגור. גודין נגח את השוויון שקבע 1:1, והאליפות הראשונה מאז 1996 הובטחה. פחות משנתיים וחצי אחרי שהגיע לקבוצה במקום העשירי, סימאונה סיים לפני בארסה של מסי וריאל של רונאלדו.

עשו היסטוריה. שחקני אתלטיקו וסימאונה חוגגים אליפות ב-2014 ( צילום: רויטרס )

כעבור שבוע הגיע השבר בליסבון. סרחיו ראמוס השווה בתוספת הזמן של גמר ליגת האלופות, וריאל ניצחה בהארכה. שנתיים אחר כך, במילאנו, אתלטיקו שוב הפסידה לה בגמר, הפעם בפנדלים. אחרי ההפסד השני סימאונה כבר דיבר על הצורך לחשוב על עתידו. גם הוא התקשה לעכל איך שנתיים של מאמץ מסתיימות שוב במרחק נגיעה מהגביע. הוא נשאר, אבל התואר הזה עדיין חסר.

האליפות השנייה

לאורך השנים הוא נדרש לבנות את הקבוצה מחדש. פלקאו עזב, קוסטה יצא וחזר, גריזמן נמכר לברצלונה ובהמשך שב, וגם ההגנה שעליה נשענה האליפות הראשונה התפרקה. במקביל נפרדה אתלטיקו מהקלדרון ועברה למטרופוליטנו. סימאונה המשיך להעמיד קבוצות שהעפילו לליגת האלופות, גם כשהשמות שהפכו את השיטה שלו למוכרת כבר לא היו שם.

לקראת האליפות של 2021 הוא נתן יותר מקום להחזקת כדור, שילב שלושה בלמים והשתמש טוב יותר בתנועה של מרקוס יורנטה ובאיכות של תומא למאר. לואיס סוארס, שברצלונה ויתרה עליו, סיפק 21 שערי ליגה ואת שער הניצחון במחזור ההכרעה בוויאדוליד. סימאונה זכה באליפות שנייה עם סגל אחר, שבע שנים אחרי הראשונה, והוכיח שהוא מסוגל להתאים את עצמו לשחקנים שיש לו.

השחקנים חוגגים אליפות ב-2021 ( צילום: AFP )

לא כל ההחלטות המקצועיות הצליחו. ז'ואו פליקס, שנרכש ב-2019 תמורת 126 מיליון אירו, זכה עם אתלטיקו באליפות, אבל לא הפך לשחקן שסביבו נבנתה הקבוצה. הוא הושאל לצ'לסי ולברצלונה ולבסוף נמכר לצ'לסי. עסקת הענק המחישה שגם סימאונה לא תמיד מצליח לחבר בין הכישרון שעל הדשא לדרישות שלו. ההתאמה הזאת, שעבדה נהדר במקרים אחרים, נשארה אתגר לאורך השנים.

אלא שההצלחה גם העלתה את רף הדרישות. אתלטיקו משקיעה סכומים גדולים, מושכת כוכבים ומצפה להתחרות על תארים. ההסבר שהיא מתמודדת מול שתי ענקיות עשירות כבר לא מתקבל באותה הבנה בכל עונה מאכזבת. מי שהרגיל את הקהל לנצח נדרש עכשיו להסביר גם למה הפסיד. לפעמים, הביקורת על סימאונה היא תוצאה ישירה של המועדון שהוא עצמו עזר ליצור.

הוא גם מתקשה להיפטר מהתווית ההגנתית, ולפעמים נשמע עייף מהוויכוח. "לא מנצחים 345 משחקים רק בהגנה", אמר אחרי חטאפה. באותו ערב הבקיעו אלכס באנה, ג'וני קרדוסו ואלכס גרימאלדו, שלושה שחקנים שלא השתתפו בשתי האליפויות שלו. אתלטיקו שוב שלישית, חמש נקודות מברצלונה, והמאמן בן ה־56 שוב נדרש לחבר קבוצה שתוכל להתקרב אליה.

אתלטיקו מדריד = דייגו סימאונה ( צילום: REUTERS/Albert Gea )

משחק אחרי משחק

שמונה תארים כבר יש לו באתלטיקו: שתי אליפויות, שני גביעי ליגה אירופית, שני סופרקאפים אירופיים, גביע המלך וסופרקאפ ספרדי. לצד אלה יש עונות פחות מוצלחות, משחקים שקשה היה לצפות בהם והגביע האירופי שחמק פעמיים. השיא החדש מציב את כולם בתוך רצף נדיר: כמעט 15 שנים שבהן אתלטיקו מצפה להגיע רחוק, וכועסת כשזה לא קורה.