פלייאוף ה-MLS מתקרב, ומרבית הקבוצות נאבקות על המיקומים לקראת רגעי ההכרעה. דור תורג'מן רשם עוד הופעה נהדרת הלילה (בין שבת לראשון) כשכבש את שערו העשירי העונה וסידר לניו אינגלנד רבולושן 1:2 בחוץ על פילדלפיה. גם עידן טוקלומטי הבקיע, אך לצערו זה לא עזר לשארלוט להימנע מהפסד.

פילדלפיה יוניון - ניו אינגלנד רבולושן 2:1

העונה הנהדרת של דור תורג'מן נמשכת, והלילה הוא כבר הגיע לספרות כפולות בטור הכיבושים, כשהבקיע את שערו העשירי העונה וסידר לניו אינגלנד ניצחון שלישי ברציפות ואת המקום השני, שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה. שלוש דקות בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, החלוץ הישראלי דחק מקרוב את ה-0:1 של האורחת לאחר התקפה נהדרת שהסתיימה בנגיחה של פייטון מילר לעברו.

גלריה כבר עם עשרה שערים העונה. דור תורג'מן ( צילום: Jeff Dean/Getty Images )

גם השער השני של ניו אינגלנד הגיע בתוספת הזמן, הפעם של המחצית הראשונה, כאשר קרלס חיל דייק מהנקודה הלבנה. המארחת עוד צימקה בדקה ה-12 של תוספת הזמן, אך זה לא שינה את זהות המנצחת. עילי פיינגולד פתח והשלים 90 דקות.

פורטלנד טימבר - שארלוט 2:3

גם שארלוט של עידן טוקלומטי וליאל עבדה (שניהם פתחו בהרכב) נמצאת במאבקי הפלייאוף, והיא קיוותה להיצמד לשיקגו פייר שבמקום הרביעי במזרח, אך ספגה הפסד חוץ דרמטי. טוקלומטי המשיך בכושר הנהדר שלו וכבש משחק רביעי ברציפות (שער חמישי בארבעה משחקים), אך זה לא הספיק לקבוצתו, שסופרת שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון.

זה התחיל טוב מבחינת האורחת, שעלתה ליתרון בדקה השלישית משער של פפ בייל, אך שמונה דקות לאחר מכן אריאל לסיטר השווה, ובדקה ה-40 השלים צמד וגם מהפך. בדקה ה-69 טוקלומטי השווה לאחר בישול של לוקה דה לה טורה (שנכנס במקום עבדה בדקה ה-62), והיה נראה ששארלוט יוצאת לפחות עם נקודה, אך שער דרמטי של קול באסט בדקה ה-96 השאיר את הנקודות אצל המקומיים, ששמרו על סיכוי לתפוס מקום בפלייאוף.

המשיך בתקופה המצוינת, אבל שארלוט הפסידה. עידן טוקלומטי ( צילום: Bob Donnan/REUTERS )

ניצחון לאבו פרחי, הפסד לבריבו

התקופה המאכזבת של די.סי יונייטד ותאי בריבו נמשכה גם הערב, עם הפסד שלישי ברציפות ורביעי בארבעה משחקים. בכלל, הקבוצה מבירת ארה"ב ניצחה פעם אחת בלבד בשמונת משחקיה האחרונים ב-MLS, והיא תצטרך נס כדי להשתחל לפלייאוף לאחר הפסד 2:0 בבית לסינסינטי. בריבו פתח בהרכב והשלים 90 דקות, אך לא הצליח לעזור לחבריו.