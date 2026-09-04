המחזורים בליגות הגדולות נפתחו הערב (שישי) ונרשמו בהם מספר תוצאות מעניינות. אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים הראשונים, ליברפול סוף-סוף השיגה ניצחון בכורה בפרמייר-ליג. לעומת זאת, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, פריז סן ז'רמן, ממשיכה להיראות רע בפתיחת העונה בליגה הצרפתית, והערב היא הפסידה לראשונה העונה והיא עדיין ללא ניצחון אחרי שלושה מחזורים בליג 1.

המחזורים בליגות הגדולות נפתחו הערב (שישי) ונרשמו בהם מספר תוצאות מעניינות. אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים הראשונים, ליברפול סוף-סוף השיגה ניצחון בכורה בפרמייר-ליג. לעומת זאת, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, פריז סן ז'רמן, ממשיכה להיראות רע בפתיחת העונה בליגה הצרפתית, והערב היא הפסידה לראשונה העונה והיא עדיין ללא ניצחון אחרי שלושה מחזורים בליג 1.

המחזורים בליגות הגדולות נפתחו הערב (שישי) ונרשמו בהם מספר תוצאות מעניינות. אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים הראשונים, ליברפול סוף-סוף השיגה ניצחון בכורה בפרמייר-ליג. לעומת זאת, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, פריז סן ז'רמן, ממשיכה להיראות רע בפתיחת העונה בליגה הצרפתית, והערב היא הפסידה לראשונה העונה והיא עדיין ללא ניצחון אחרי שלושה מחזורים בליג 1.

אחרי שסיימו פעמיים ב-2:2 במחזורים הראשונים של העונה, ליברפול רושמת ניצחון בכורה בליגה האנגלית תחת אנדוני איראולה. המייטי רדס למעשה הכריעו את המשחק כבר בעשר הדקות הראשונות, כאשר קודי גאקפו בישל פעמיים לאלכסנדר איסק, שכבש צמד בדקות 6 ו-9. רונאלד אראוחו פתח לראשונה בהרכב, בעוד בראדלי ברקולה עלה לדקות בכורה באדום בדקה ה-64.

אחרי שסיימו פעמיים ב-2:2 במחזורים הראשונים של העונה, ליברפול רושמת ניצחון בכורה בליגה האנגלית תחת אנדוני איראולה. המייטי רדס למעשה הכריעו את המשחק כבר בעשר הדקות הראשונות, כאשר קודי גאקפו בישל פעמיים לאלכסנדר איסק, שכבש צמד בדקות 6 ו-9. רונאלד אראוחו פתח לראשונה בהרכב, בעוד בראדלי ברקולה עלה לדקות בכורה באדום בדקה ה-64.

אחרי שסיימו פעמיים ב-2:2 במחזורים הראשונים של העונה, ליברפול רושמת ניצחון בכורה בליגה האנגלית תחת אנדוני איראולה. המייטי רדס למעשה הכריעו את המשחק כבר בעשר הדקות הראשונות, כאשר קודי גאקפו בישל פעמיים לאלכסנדר איסק, שכבש צמד בדקות 6 ו-9. רונאלד אראוחו פתח לראשונה בהרכב, בעוד בראדלי ברקולה עלה לדקות בכורה באדום בדקה ה-64.