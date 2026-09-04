המחזורים בליגות הגדולות נפתחו הערב (שישי) ונרשמו בהם מספר תוצאות מעניינות. אחרי שתי תוצאות תיקו בשני המחזורים הראשונים, ליברפול סוף-סוף השיגה ניצחון בכורה בפרמייר-ליג. לעומת זאת, אלופת אירופה בשנתיים האחרונות, פריז סן ז'רמן, ממשיכה להיראות רע בפתיחת העונה בליגה הצרפתית, והערב היא הפסידה לראשונה העונה והיא עדיין ללא ניצחון אחרי שלושה מחזורים בליג 1.
איפסוויץ' - ליברפול 2:0
אחרי שסיימו פעמיים ב-2:2 במחזורים הראשונים של העונה, ליברפול רושמת ניצחון בכורה בליגה האנגלית תחת אנדוני איראולה. המייטי רדס למעשה הכריעו את המשחק כבר בעשר הדקות הראשונות, כאשר קודי גאקפו בישל פעמיים לאלכסנדר איסק, שכבש צמד בדקות 6 ו-9. רונאלד אראוחו פתח לראשונה בהרכב, בעוד בראדלי ברקולה עלה לדקות בכורה באדום בדקה ה-64.
פריז סן ז'רמן - מונאקו 2:1
מה קורה לאלופת אירופה? כמו ליברפול, גם פריז סן ז'רמן סיימה בשני המחזורים הראשונים בליגה הצרפתית ב-2:2, וזה קרה אחרי שהיא נחלצה בעור שיניה מהפסד (שער שוויון בדקה ה-80 במחזור הפתיחה מול ראן, ולאחר מכן שני שערים מאוחרים בתוספת הזמן שחילצו אותה מהפסד מול ליל). הפעם הקבוצה של לואיס אנריקה ערכה משחק ביתי ראשון העונה, וקיוותה לתת הצגה מול הקהל הביתי, אך נכנעה למונאקו, ואם סופרים את ההפסד ללאנס בסופר-קאפ, היא ללא ניצחון בארבעת המשחקים שערכה העונה בזירה המקומית.
במחצית הראשונה הדברים דווקא נראו לא רע מבחינת פ.ס.ז', שעלתה ליתרון בדקה ה-31 משער של הקפטן, מרקיניוס, לאחר בישול של חביצ'ה קברצחליה, אך במחצית השנייה האורחת השיגה את המהפך בזכות שערים של נאזיניו (58) וסטניס אידומבו (72). המקומיים ההמומים ניסו לחזור לעניינים, אך בניגוד לשני משחקיהם הקודמים, הפעם הם אפילו לא השיגו את שער השוויון, ופ.ס.ז' סופרת שתי נקודות בלבד מתוך תשע בשלושת המחזורים הראשונים.
תוצאות נוספות
צרפת: ליון - אוקזר 1:3 גרמניה: שטוטגרט - קלן 1:4 איטליה: גנואה - קומו 4:1