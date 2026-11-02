ההפסד של ליברפול 1:0 לארסנל עלה אתמול (ראשון) לראש הכותרות באנגליה, אבל לא רק בגלל התוצאה. אנדוני איראולה, מאמן הקבוצה, יצא בחריפות נגד החלטת השופט שלא להעניק לאדומים פנדל בעקבות משיכת החולצה של אלכסנדר איסאק ברחבה, ואף הצהיר כי מעתה ידרוש משחקניו ליפול במקרים כאלה כדי לזכות בשריקה. "אם הוא היה נופל, היו שורקים לפנדל במאה אחוז. זה היה צריך להיות ככה, אבל זה מה יש. בפעם הבאה המאמנים יצטרכו להגיד לאלכס ליפול, אחרת לא ישרקו", אמר המאמן הספרדי.

התקרית התרחשה במחצית הראשונה, כאשר ליברפול כבר הייתה בפיגור 1:0 בעקבות שער של קאי האברץ. אלכסנדר איסאק ניסה להגיע לכדור רוחב של בראדלי ברקולה, אך יוריין טימבר משך בחולצתו ומנע ממנו לנסות לכבוש. החלוץ השבדי נותר על רגליו, לא הצליח להגיע לכדור וגם לא פנה לשופט אנדי מדלי בדרישה לפנדל. השופט הורה להמשיך, וגם סטיוארט אטוול, שהיה אחראי על מערכת ה-VAR, קבע כי עוצמת המשיכה אינה מצדיקה התערבות ושינוי ההחלטה.

גלריה במרכז הסערה. איסאק ( צילום: AP Photo/Jon Super )

איראולה לא קיבל את ההסבר, ובמסיבת העיתונאים לאחר המשחק הבהיר כי מבחינתו המסר לשחקנים חייב להשתנות. "חבל שאתה שואל אותי את השאלה הזאת", פנה לאחד העיתונאים והמשיך: "אבל בכנות, כן, אנחנו צריכים להגיד להם לצלול, כי אחרת לא ישרקו. ואז השופטים מתלוננים למה הם נופלים. כי אם אתה לא נופל, לא שורקים. ואז אומרים: 'אתם כל הזמן נופלים'".

הוא הוסיף כי איסאק דווקא התנהל ביושר וניסה להגיע לכדור, ולא לחפש את השריקה. "אני חושב שאלכס ישר. הוא מנסה להגיע לכדור, וכולם יכולים לראות בשידור חי שיש משיכה ברורה, ברורה מאוד", הסביר. כשנשאל באופן ישיר אם יורה לחלוץ לנהוג אחרת בעתיד, השיב: "כן, בהחלט".

עצבני. איראולה ( צילום: Darren Staples / AFP )

ההסבר שניתן להחלטה הוא שמדובר היה במגע מינימלי ובמשיכה קלה בחולצה, ולא באחיזה ממושכת שנחשבת לעבירת החזקה ברורה. אלא שהפרשנות הזו לא שכנעה את כולם. דארן קאן, שופט עבר ששימש כעוזר שופט בפרמייר-ליג, אמר ל-BBC כי טימבר לקח סיכון גדול כשמשך בחולצתו של איסאק. "זה יכול היה להישרק ביום אחר. זה ממש על הגבול. ההחלטה תלויה בשאלה אם מדובר בהחזקה מתמשכת – יש שיגידו שכן ויש שיגידו שלא", הסביר.

גם שחקני עבר התקשו להבין מדוע איסאק לא הגיב באופן חריף יותר. דני מרפי, ששיחק בעבר בליברפול, טען כי ארסנל נהנתה מהחלטה שהייתה יכולה לשנות את המשחק. "אני חושב שארסנל הייתה בת מזל. אם איסאק היה עושה קצת יותר מזה... אני שונא לראות שחקנים מגזימים, אבל הוא היה עומד לכבוש. זה רגע משמעותי במשחק", אמר.

Two penalty shouts for Liverpool! 🔍 Jurrien Timber had hold of Alexander Isak’s shirt before Christos Tzolis had his hands round Cody Gakpo. Should either have been given as a penalty? https://t.co/l4rBpqxLwl — Match of the Day (@BBCMOTD) November 1, 2026

מרפי הוסיף כי הוא מבין את הקושי של השופט, משום שהתקרית התרחשה במהירות, אך לדעתו ה-VAR היה צריך לבחון אותה פעם נוספת. "חשבתי שהיה מספיק כדי שה-VAR יבדוק שוב וייתן לשופט הזדמנות נוספת לראות את האירוע. אם הוא היה עושה מזה יותר, אולי היו שורקים על המגרש", אמר.

גם גארי נוויל תהה מדוע החלוץ לא הגיב למשיכה. "זו תגובה לא טבעית של חלוץ מרכזי. כשמושכים אותך בדיוק לפני שאתה עומד להבקיע, בדרך כלל אתה מתלונן בטירוף. זו תגובה מאוד מוזרה מצד איסאק לא להגיב", אמר בשידור.