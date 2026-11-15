נבחרות ספרד ואנגליה ייפגשו הערב (ראשון, 21:45) באצטדיון מטרופוליטנו במדריד לקרב על המקום הראשון בבית 3 בדרג א' של ליגת האומות, אך לפני המשחק התפתחה מתיחות בין מאמני הנבחרות, שלא קשורה ישירות לכדורגל. תומאס טוכל ולואיס דה לה פואנטה החליפו דברים באמצעות התקשורת הספרדית סביב סוגיית הגזענות, לאחר שהמאמן האנגלי התייחס לאפשרות של קריאות פוגעניות נגד שחקניו במהלך המשחק.

הסיפור החל כשטוכל נשאל על האפשרות שאירועים דומים לאלה שהתרחשו במשחק בין הנבחרות במדריד בשנת 2004 יחזרו על עצמם. באותו מפגש ספגו שחקנים שחורים של נבחרת אנגליה, בהם אשלי קול ושון רייט-פיליפס, קריאות גזעניות מהיציעים. המאמן הגרמני הבהיר כי הוא אינו מצפה לאירועים כאלה, אך ציין כי בכוונתו להזכיר לשחקניו את הפרוטוקול למקרים של גילויי גזענות, כדי שיידעו כיצד לפעול במקרה הצורך.

גלריה "נדע לפעול במקרה של גזענות". טוכל ( צילום: Justin Setterfield/Getty Images )

אלא שהדברים עוררו תגובה נחרצת מצד מאמן ספרד, לואיס דה לה פואנטה, שנשאל על כך במסיבת העיתונאים שלו. "תגידו לטוכל שבספרד אין גזענות. אני אומר את זה בצורה חד משמעית. בדיוק כמו באנגליה, בספרד אין גזענות. אף אחד מאיתנו לא גזען", אמר המאמן הספרדי.

כשהדברים הובאו לידיעתו של טוכל, הוא לא הסתיר את כעסו על התקשורת: "עניתי בנימוס לשאלה, ואתם רצים למאמן שלכם ואומרים לו שאני טוען שיש גזענות בספרד. מעולם לא אמרתי את זה. התייחסתי רק לשאלה על מה שקרה בעבר. התקשורת יוצרת בלבול משום דבר, וזה בדיוק מה שלא צריך לקרות".

"אנחנו לא גזענים". לואיס דה לה פואנטה ( צילום: Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images )

המאמן האנגלי המשיך והבהיר את עמדתו: "תמיד אמרתי שאני מצפה לאווירה של כבוד. אני לא מצפה לגזענות בשום מקום, ואהיה הראשון להתייצב נגד אירועים כאלה. נשאלתי מה יקרה אם משהו כזה יתרחש, והשבתי שיש פרוטוקול. אני בטוח שנראה משחק באווירה ספורטיבית".

הסוגיה רגישה במיוחד בספרד, לאחר שבמרץ האחרון נשמעו קריאות אנטי-מוסלמיות מצד חלק מהקהל במהלך משחק הידידות של הנבחרת מול מצרים בברצלונה. בעקבות האירוע הטילה פיפ"א על ההתאחדות הספרדית קנס של 20 אלף דולר, לצד סגירה חלקית של היציעים במשחק הידידות הביתי הבא שלה.

גם קשר נבחרת אנגליה, דקלן רייס, התייחס לנושא וניסה להרגיע את הרוחות: "אני לא מודאג. אנחנו ב-2026, ודברים כאלה כבר היו צריכים להיעלם מהכדורגל. אם משהו יקרה, אנחנו יודעים בדיוק כיצד לפעול כקבוצה. אני לא רוצה אפילו לחשוב על האפשרות ששחקן אנגלי או ספרדי יספוג קריאות גזעניות".

"לא מודאג". דקלן רייס ( צילום: גטי אימג'ס )

רייס, שבעבר חווה אירועים דומים במשחקי הנבחרת, הוסיף: "כבר הייתי במצב שבו הופעל הפרוטוקול ונאלצנו לרדת מהמגרש. אבל זה אצטדיון נהדר, יש לנו הרבה כבוד לשחקנים הספרדים ואני לא מצפה לאירוע כזה מחר".

לצד הסערה, שתי הנבחרות כבר הבטיחו את מקומן ברבע גמר ליגת האומות, אך עדיין נאבקות על ראשות הבית. טוכל החמיא ליריבה לקראת המפגש: "ספרד נראית כמעט בלתי מנוצחת. יש לה רצף מרשים, והיא אחת הנבחרות הטובות בעולם. אנחנו מגיעים בתקופה טובה ורוצים לנצח". המאמן האנגלי גם אישר כי שוער לידס יונייטד ג'יימס טראפורד יפתח בין הקורות.